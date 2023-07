Digiuno intermittente: approccio salutare per l’immunità e sciogliere il grasso

Il digiuno intermittente è un regime alimentare che prevede cicli di alimentazione e digiuno periodici. Questa pratica ha guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie ai suoi presunti benefici per la salute, tra cui la perdita di peso, il miglioramento della salute cardiaca e, come vedremo, il potenziale di aumentare l’immunità. Mentre il digiuno intermittente non è una panacea, molte ricerche hanno suggerito che può avere un impatto positivo sul sistema immunitario.

Secondo una scoperta nei topi che mostra che le cellule immunitarie respingono più efficacemente le infezioni e il cancro quando usano i chetoni come fonte di energia. È risaputo che le cellule preferiscano il glucosio per produrre energia. Tuttavia i ricercatori hanno precedentemente scoperto che alcune cellule immunitarie che combattono i patogeni, chiamate cellule T, non producono molta energia utilizzando il glucosio.

Digiuno intermittente, importante mezzo per l’immunità e per sciogliere il grasso

Ci sono diversi approcci al digiuno intermittente, ma l’idea di base è quella di alterare il periodo in cui si mangia e si digiuna. I metodi comuni includono il digiuno di 16/8), il digiuno ogni altro giorno e il digiuno per 24 ore una o due volte alla settimana. Questi cicli possono aiutare a migliorare la sensibilità insulinica, aumentare la produzione di ormoni che bruciano il grasso e stimolare la produzione di cellule staminali per rigenerare il sistema immunitario. Riducendo il periodo di alimentazione e aumentando il digiuno, il corpo è costretto a utilizzare le riserve di grasso come fonte di energia.

Ciò può portare alla perdita di peso e ridurre l’accumulo di grasso viscerale, un tipo di grasso correlato a una maggiore infiammazione e a problemi di salute. La riduzione del grasso viscerale è stata associata a una migliore risposta immunitaria e a un minor rischio di malattie croniche. L’infiammazione è una risposta naturale del sistema immunitario per combattere le infezioni e guarire lesioni. Tuttavia, l’infiammazione cronica può danneggiare i tessuti e compromettere la salute. Il digiuno intermittente è stato associato alla riduzione dell’infiammazione nel corpo. Quando siamo a digiuno, il nostro corpo può attivare processi di riparazione e autodigestione cellulare, che possono contribuire alla riduzione dell’infiammazione.

Uno dei meccanismi chiave attraverso cui il digiuno intermittente può migliorare l’immunità è l’autofagia. Durante il digiuno, le cellule del nostro corpo avviano un processo di autodigestione per rimuovere componenti danneggiati o invecchiati. Ciò può contribuire a ridurre l’accumulo di cellule danneggiate e promuovere la rigenerazione cellulare. Una corretta autofagia è stata associata a un sistema immunitario più forte e a una maggiore resistenza alle infezioni. Anche se questo piano alimentare può offrire numerosi benefici, è essenziale sottolineare l’importanza di una dieta equilibrata durante i periodi di alimentazione. Durante queste finestre di tempo, è cruciale concentrarsi sull’assunzione di cibi nutrienti, come frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali. Una dieta ben bilanciata contribuisce a garantire l’apporto di sostanze nutritive essenziali per un sistema immunitario sano.

Il digiuno intermittente non è adatto a tutti, e alcune persone potrebbero sperimentare effetti collaterali indesiderati o avere condizioni di salute che lo sconsigliano. È sempre consigliabile consultarsi con un professionista della salute prima di intraprendere qualsiasi regime dietetico significativo o cambiamento nello stile di vita. La combinazione di una dieta equilibrata, digiuno intermittente mirato e altre pratiche salutari può essere un modo efficace per sostenere la salute generale e l’immunità.

Foto di Robert Owen-Wahl da Pixabay