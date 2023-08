Coralli: oceano troppo caldo e vengono tirati fuori

Le temperature delle acque di tutti gli oceani stanno salendo e questo è un problema per la maggior parte delle specie che ci vivono. Tra le più minacciate ci sono di fatto i coralli che a differenza dei pesci, non possono cambiare ecosistema, ovviamente. Non possono spostarsi, ma la situazione è così grave in Florida che li stanno letteralmente rimuovendo per spostarli in vasche artificiali più fredde.

Non si sta parlando di coralli presi a caso, ma della terza barriera corallina più grande al mondo, la Florida Keys. Le acque interessate hanno visto raggiungere la temperatura di 32,2 gradi Celsius, troppo grande per garantire la sopravvivenza di questi organismi. Da qui si è deciso di spostarli in delle zone con una temperatura ottimale, che nello specifico va dai 21 ai 29 gradi. Uno sforzo incredibile per riuscire a salvare solo una parte del totale.

Coralli che vengono spostati fuori dall’oceano

Le parole di Fondazione per il restauro dei coralli: “L’acqua calda non fa bene a nessun organismo marino, che si tratti di coralli, pesci o aragoste. Quindi corriamo il rischio di avere massicce morie di pesci, tartarughe marine e cose del genere. Abbiamo preso rappresentanti di tutti quei coralli e li abbiamo effettivamente spostati in luoghi fisicamente diversi per salvaguardare ulteriormente e creare un po’ di ridondanza per quelle specie critiche.”

Per la Florida non si tratta solo di salvaguardare una parte importante dell’ecosistema marino, ma anche di salvare un patrimonio economico. I coralli al largo dello stato sono responsabili per un giro di affari annuo di 2 miliardi di dollari a cui sono collegati oltre 70.000 posti di lavoro.