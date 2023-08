Carne rossa: i benefici di sostituirla con piselli e fave

La carne ossa non fa esattamente bene alla salute, e più le quantità aumentano più i rischi seguono di pari passo. Detto questo, i nutrienti presenti sono ottimi, ma ci sono alternative vegetali per riuscire ad integrare. Tra queste alternative ci sono i piselli e le fave che riescono a fornire un apporto di amminoacidi sufficiente e al tempo stesso evitare un effetto negativo sul metabolismo.

Un’alternativa salutare alla carne rossa

Le parole dei ricercatori dell’Università di Helsinki: “Diminuire il consumo di carne rossa e trasformata nella dieta al limite superiore della dieta della salute planetaria aumentando il consumo di legumi coltivati in Finlandia, come piselli e fave, è sicuro dal punto di vista della nutrizione proteica. Allo stesso modo, le ossa anche la salute non è compromessa da un tale cambiamento dietetico.”

Come la maggior parte degli studi di questo genere, due gruppi di volontari hanno avuto due alimentazioni diversi. Uno presentava nella dieta 760 grammi di carne rossa a settimana e l’altro alimenti a base di legumi, i due sopracitati, per sopperire al fabbisogno di proteine; nel primo gruppo si parla del 25% di fabbisogno proteico, nel secondo del 20% con un 5% sempre di carne rossa. Il risultato è che i valori registrati erano uguali in entrambi i gruppi.

“In questo studio, i soggetti hanno consumato latticini come nella loro dieta abituale, quindi il loro apporto di calcio e vitamina D è rimasto invariato. Tuttavia, in termini di salute delle ossa, è importante tenere presente che se si riduce la quantità di latticini in la dieta, è necessario garantire l’assunzione di calcio e vitamina D da altre fonti. Queste fonti possono essere bevande a base vegetale e prodotti simili allo yogurt arricchiti con tali nutrienti o, quando necessario, integratori alimentari.”