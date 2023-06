Samsung Galaxy S7, svelata la data di uscita

Samsung Galaxy S7 è arrivato. La comunicazione giunta nella notte da parte di Samsung non ha lasciato spazio ad alcun rumors o smentita. Tra non molto vedremo il nuovo e tanto atteso flagship coreano tra gli scaffali dei nostri store preferiti.

Nel corso di questi ultimi mesi i rumors ed i post riguardanti presunte schede tecniche, modifiche progettuali e implementazioni improbabili si sono susseguiti con rapida ascesa all’interno delle varie testate e dei vari blog tematici correlati all’argomento. Nella notte, Samsung ha deciso, tra lo stupore del grande pubblico, la data ufficiale per l’uscita del suo nuovo prodotto stabilendola nella giornata del 21 Febbraio 2016.

Lo hanno annunciato attraverso un video-teaser dedicato a Samsung VR che non lascia spazio ad alcuna personale interpretazione, per Samsung è giunta una nuova era tecnologica. In attesa di ottenere maggiori informazioni e magari scatti e video ufficiali del nuovo prodotto che seguiteranno senz’altro a breve, possiamo dare un’occhiata al teaser che ci da un’idea precisa di cosa probabilmente ci attende.

https://www.youtube.com/watch?v=3g3O94WALV8

Tra non molto potremo avere tra le mani l’ultiimo ritrovato della tecnologia Samsung al meglio delle performance e delle implementazioni. Non dimentichiamo inoltre che la presentazione del modello base sarà affiancata dal Galaxy S7 Edge che troverà spazio all’interno degli stand del MWC (Mobile World Congress) di Barcellona a partire dalle ore 19.00 (ora locale). Sempre restando in tema Android, segnialiamo che presso la manifestazione si terrà anche la presentazione del nuovo LG G5.

A partire dall’11 Marzo 2016 gli store degli USA e dell’Europa esporranno i nuovi Galaxy. Resta ancora l’incognita Samsung Galaxy S7 Edge+ che potrebbe essere presentato anch’esso all’interno della manifestazione. Non lo sappiamo per certo ma possiamo contare sulla presenza dei due nuovi device da 5.1 e 5.5 pollici.

Il MWC di Barcellona è il più grande evento mondiale del settore mobile e, quest’anno, potrà contare sulla sicura presenza delle major company leader del settore. Samsung Galaxy S7, LG G5, Huawei P9 e Xiaomi Mi 5 saranno i protagonisti del nuovo evento.

Ancora tre settimane. Non vedete l’ora di vedere in azione i nuovi device? Fateci sapere cosa ne pensate. Chi vincerà la sfida al miglior prodotto MWC 2016? Lasciateci un commento in proposito e condividete l’articolo con i vostri amici sui social network. Fonte: AndroidAuthority