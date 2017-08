Sony deve risarcire gli utenti USA: alcuni Xperia non sono impermeabili

Mentre cresce l’attesa per l’ultimo Sony Xperia XZ1 e per gli altri modelli di smartphone della casa nipponica la società si trova a fronteggiare un’accusa decisamente pesante che la coinvolge nel contesto del mercato statunitense, dove i proprietari di device a marchio Xperia stanno manifestando tutta la loro disapprovazione.

Stando a quanto riferito ufficialmente dalle fonti, tutti coloro che si sono portati all’acquisto di uno degli smartphone o dei tablet Sony Xperia chiamati in causa nel contesto del mercato USA possono ottenere un risarcimento del 50% sul totale corrisposto all’acquisto del prodotto in causa di danni causati dall’esposizione ai liquidi.

La causa è da imputare alle dichiarazioni false riportate dall’omonima società che aveva indicato in alcuni modelli la presenza di un idoneo sistema di impermeabilizzazione che in seconda analisi è risultato totalmente assente.

La compagnia giapponese, condannata per le dichiarazioni non veritiere circa i sistemi di protezione adottati per i propri smartphone e tablet, è accusata ora di false e fuorvianti dichiarazioni che hanno direttamente condotto gli utenti all’acquisto dei propri prodotti. I modelli che indichiamo a fine post, di fatto, non sono water-resistant, contrariamente a quanto dichiarato ufficialmente da Sony.

I proprietari richiedono ora un’estensione del periodo di garanzia per ulteriori 12 mesi ed un intervento delle autorità competenti che si esprimeranno in giudizio a partire dal prossimo 1 Dicembre 2017, data entro la quale Sony potrà esprimersi in relazione alle modalità di risarcimento ed in risposta ai messaggi di marketing contraddittori circa i propri sistemi di sicurezza.

Allo stato attuale la class-action ha estensione nel solo mercato degli USA, sebbene la partecipazione diretta può essere richiesta da chiunque attraverso la pagina dedicata. Per concludere riportiamo qui di seguito una lista completa dei device chiamati in causa ed idonei a partecipare alla campagna indetta dai consumatori finali.

Nel caso dei tablet Sony, in particolare, rientrano sia unità equipaggiate con sistemi di comunicazione WiFi-only che LTE, sebbene la lista non specifiche questa condizione. la lista dei prezzi sui rimborsi è visionabile a questo indirizzo, mentre qui di seguito abbiamo la lista completa dei device.

Xperia M2 Aqua

Xperia M4 Aqua

Xperia ZR

Xperia Z Ultra

Xperia Z1, Z1s, Z1 Compact

Xperia Z2

Xperia Z3, Z3 Compact, Z3v, Z3+, Z3+ Dual

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z2 Tablet

Xperia Z3 Tablet Compact

Xperia Z4 Tablet

Hai avuto problemi con il tuo Sony Xperia? Il tuo modello rientra nella lista precedente? Partecipa anche tu alla class action e resta sintonizzato sui nostri canali per ulteriori sviluppi.

