Sony presenta una fotocamera digitale indistruttibile ad IFA 2017

Nel corso della Fiera Internazionale dell’elettronica di Berlino c’è stata anche Sony, che dopo aver passato in rassegna le innovazioni del comparto mobile da proporsi con i nuovi ed esclusivi Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ed Xperia XZ Premium ha proposto anche l’idea di una fotocamera digitale davvero estrema.

Si tratta di un prodotto frutto di un design esclusivo e di caratteristiche che la rendono decisamente fuori dagli schemi. La Sony RX0 esce dai canoni standard di fotocamera digitale compatta per rifarsi all’idea di un prodotto innovativo ed al contempo talmente resistente da poter sopportare gravose cadute da oltre 2 metri di altezza e pressioni di 200 Kg sulla sua superficie.

Stiamo parlando quindi di un prodotto che ben si presta ad azioni estreme e riprese in condizioni fortemente sfavorevoli, in cui un normale supporto di ripresa potrebbe non uscirne totalmente incolume. Lato tecnico troviamo le eccezionali prestazioni di un sensore da 15 Megapixel ed un obiettivo con ottica grandangolare fissa concepito da ZEISS Tessar T ad apertura focale f/4.0.

Il componente integra a bordo un display LCD per la visualizzazione delle anteprime di scatto e della scena oltre che un prospetto dei parametri che possono essere impostati dall’apposito menu di sistema. Una action cam decisamente interessante, in grado di registrare video fino a 1.000 frame per secondo. Un prodotto che giungerà al mercato già nel prossimo mese di Ottobre 2017 ad un prezzo non ancora reso noto dal costruttore.

In aggiunta, ricordiamolo, Sony TV si è proposta anche nel campo dell’intrattenimento digitale domestico con le sue nuove soluzioni Bravia OLED 4K A1 da 77 pollici che hanno chiuso in bellezza l’intervento di una società che anche quest’anno ha dato dimostrazione di forza nel campo dell’innovazione digitale. Per queste ultime soluzioni si dovrà attendere la fine del mese di Settembre e prezzi non proprio alla portata dell’utente medio.

Voi che cosa ne pensate dei nuovi prodotti annunciati da Sony nel corso della Conferenza Stampa tedesca di IFA 2017?

