Sony Walkman NW-ZX300 è il nuovo lettore audio portatile | IFA 2017

Oltre a smartphone e cuffie di vario genere, Sony ha ampliato la gamma di lettori audio portatili annunciando all’IFA 2017 il nuovo Sony Walkman NW-ZX300. Il dispositivo presenta un design realizzato interamente in metallo davvero elegante con dimensioni di 57.7 × 120.4 × 14.2 mm per un peso di 157 grammi. Presenti anche dei bordi arrotondati e una finitura opaca.

La parte frontale del Walkman NW-ZX300 è occupata da uno schermo touch capacitivo da 3.1 pollici con risoluzione di 800 × 480 pixel. L’azienda giapponese ha deciso di utilizzare sul lettore un amplificatore digitale S-Master HX. Presente anche un percorso del segnale semplificato che aiuterà ad eliminare la distorsione.

Sony Walkman NW-ZX300: ufficiale l’ultimo lettore audio portatile!

I cavi utilizzati da Sony per connettere l’amplificatore all’uscita audio sono di tipo Oxygen Free Copper (OFC). Il produttore nipponico ha, poi, diviso la zona di alimentazione da quella che si occupa di gestire il sound. Così facendo, è stato ridotto al minimo il rumore. Grazie al Sony Walkman NW-ZX300, gli utenti potranno riprodurre brani audio ad alta definizione, anche grazie al supporto DSD fino a 11.2 MHz e PCM fino a 384 kHz/32 bit.

Il lettore audio portatile riesce a riprodurre naturalmente diversi formati audio quali MP3, WMA, FLAC, AAC, ALAC, DSD, APE e MQA (Master Quality Authenticated). I vantaggi offerti dallo standard MQA sono davvero tanti. Ad esempio, è possibile realizzare file audio in alta risoluzione con qualità a 96 kHz/24 bit occupando una banda pari a 1 Mb/s. Questa risulta di molto inferiore ai 4-5 Mb/s che normalmente sono richiesti.

Il nuovo lettore Sony dispone di 64 GB di archiviazione interna che possono essere ulteriormente espansi tramite micro SD. Il nuovo Walkman NW-ZX300 può essere utilizzato anche come un DAC USB. Questo perché il lettore è capace di convertire un audio digitale in analogico quando si ascolta la musica da un computer tramite USB.

Il comparto delle connettività del lettore audio portatile includono una porta USB 2.0, Bluetooth 4.2, NFC e supporto ai codec LDAC e aptX ad alta definizione. L’azienda nipponica ha integrato all’interno una batteria che offre fino a 26 ore di autonomia in riproduzione. Secondo quanto dichiarato dal produttore, il nuovo Sony Walkman richiede 5.5 ore per ricaricarsi completamente. Presente anche un ingresso AUX per collegare cuffie e un’uscita bilanciata.

Il nuovo NW-ZX300 potrà essere acquistato solo online a partire da ottobre ad un prezzo ufficiale di 699,99 dollari.