Sony Xperia XZ1: specifiche tecniche confermate, design con poche novità

In queste ore, una serie di immagini reali ci svelano, in anteprima, il nuovo Sony Xperia XZ1, il top di gamma che la casa nipponica presenterà in via ufficiale durante la prossima edizione dell’IFA di Berlino. Lo smartphone, come previsto, presenterà specifiche tecniche da vero top di gamma Android, in linea con i nuovi prodotti in arrivo sul mercato come il Galaxy Note 8, ma non presenterà particolari novità per quanto riguarda il design.

Sony continuerà a proporre abbondanti cornici nella parte frontale, sia nell’area superiore che in quella inferiore, mentre nella zona posteriore spicca un vistoso sensore della fotocamera, collocato nell’angolo sinistro, che viene affiancato da una barra orizzontale che include il flash LED e l’autofocus.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, il nuovo Sony Xperia XZ1 potrà contare su di un display da 5.2 pollici di diagonale con X-Reality e HDR. Da valutare la risoluzione. A gestire il funzionamento del nuovo top di gamma nipponico ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da 64 GB di storage interno di tipo UFS.

Il comparto fotografico del nuovo Sony Xperia XZ1 includerà una camera posteriore da 19 Megapixel con sensore Exmor-RS e slow motion a 960 fps ed una camera anteriore da 13 Megapixel. Per ora non ci sono informazioni in merito alla memoria RAM (probabilmente pari a 4 GB ma non possiamo escludere un upgrade a 6 GB) e sulla batteria.

Il sistema operativo sarà Android Nougat con aggiornamento futuro al nuovo Android O. Confermato anche il sensore di impronte digitali che sarà integrato nel tasto d’accensione e spegnimento collocato sul bordo del terminale. Lo smartphone potrà contare anche sulla certificazione di resistenza ad acqua e polvere.

Sulla base delle prime foto reali, che riportiamo nella galleria a fine articolo, è stato realizzato anche un primo video render che ci mostra, in modo chiaro, quello che sarà il design del nuovo Sony Xperia XZ1.

Ribadiamo che il debutto ufficiale del nuovo Sony Xperia XZ1 è programmato per il prossimo 31 di agosto, in occasione di una presentazione stampa che Sony organizzerà a margine dell’edizione 2017 dell’IFA di Berlino. La data di uscita del nuovo top di gamma della casa nipponica è, invece, fissata per il quarto trimestre dell’anno in corso. Ulteriori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

