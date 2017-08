Sony Xperia XZ1 ed XZ1 Compact svelati ufficialmente ad IFA 2017

in

Oltre ad LG e al suo LG V30, anche Sony ha voluto attirare l’attenzione dei media e dei consumatori presentando poco fa i nuovi Sony Xperia XZ1 ed Xperia XZ1 Compact durante una presentazione dedicata ad IFA 2017 di Berlino. Entrambi gli smartphone sono stati oggetto di diversi rumor e indiscrezioni nelle ultime settimane ma finalmente possiamo apprezzarli in via ufficiale, sia per quanto riguarda le caratteristiche hardware che il design.

Partendo dal modello più grande, l’Xperia XZ1 è caratterizzato da un display IPS da 5.2 pollici di diagonale con risoluzione Full HD 1920 × 1080 pixel con supporto HDR. Il design generale del nuovo smartphone Sony non sembra molto cambiato rispetto a quello impiegato su altri terminali dell’azienda. Troviamo, infatti, un corpo in metallo e vetro (Corning Gorilla Glass 5 sia sul retro che sul fronte) con dimensioni di 148 x 73 x 7.4 mm per un peso di 156 grammi.

Sony Xperia XZ1: ecco l’ultimo flagship dell’azienda giapponese

Sulla parte frontale troviamo i sensori di prossimità e di luminosità, il logo Sony, la fotocamera frontale e la capsula auricolare posizionati sulla parte superiore. Poco sotto allo schermo, c’è il secondo speaker, che in combinazione con quello superiore, creano un suono stereo. Come è possibile vedere dalle immagini, il rapporto schermo/corpo non è molto ottimizzato rispetto a quanto visto sugli altri top di gamma presenti in commercio.

È proprio questo aspetto, però, che differenzia il brand giapponese dal resto delle altre società. Sul lato destro trovano posto il bilanciere del volume, il pulsante di accensione, che integra al suo interno un lettore di impronte digitali, e il tasto dedicato allo scatto. Sul retro, ci sono il sensore principale, posto in alto a sinistra, assieme a una banda nera che include il flash LED, il logo NFC e l’autofocus a laser.

Al centro della back-cover è presente il classico logo Xperia. All’interno della scocca in vetro troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 835 coadiuvato dalla GPU Adreno 540 e da 4 GB di RAM. L’archiviazione interna, invece, è da 64 GB, espandibili utilmente tramite micro SD fino a 256 GB. Sulla parte posteriore del Sony Xperia XZ1 troviamo un singolo sensore da 19 mega-pixel con obiettivo da 24 mm, apertura focale f/2.0, stabilizzatore elettronico dell’immagine EIS e autofocus PDAF + laser.

Con la fotocamera principale è possibile catturare filmati in risoluzione 4K a 30 FPS, Full HD a 30/60 FPS e in slow-motion a 960 FPS. Sulla parte frontale, invece, trova posto un sensore da 13 mega-pixel. Il nuovo Xperia XZ1 è alimentato da una batteria da 2700 mAh che può essere ricaricata velocemente sfruttando l’ingresso USB Type-C 3.1 e la tecnologia di ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0, disponibile grazie alla presenza dell’ultimo SoC high-end del chip maker americano.

L’Xperia XZ1 Compact per chi ha nostalgia degli smartphone compatti

Per chi ha nostalgia dello smartphone compatto, Sony ha rinnovato la sua serie Compact annunciando il nuovo Sony Xperia XZ1 Compact. Il dispositivo vanta alcune specifiche tecniche molto simili al fratello maggiore.

Le uniche differenze, infatti, risiedono nella diagonale del display da 4.6 pollici HD, nelle dimensioni di 129 x 65 x 9.3 mm per un peso 146 grammi e nella fotocamera frontale da 18 mega-pixel con apertura focale f/2.4. Entrambi gli smartphone dispongono delle connettività LTE Cat.16, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo ed NFC. La novità più interessante riguarda l’arrivo sul mercato con Android 8.0 Oreo pre-installato.

Annunciata anche una particolare funzionalità chiamata 3D Creator la quale consente agli smartphone di scannerizzare e realizzare una rappresentazione del volto o di altri oggetti per utilizzarla, per esempio, come avatar 3D.

Annuniciato anche un nuovo mid-range

Oltre ai due flagship, Sony ha voluto occupare anche la fascia media del mercato annunciando il nuovo Sony Xperia XA1 Plus. Si tratta di un mid-range mosso da un processore octa-core MediaTek Helio P20 (MT6757). A questo si affiancano 4 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna, espandibili tramite micro SD fino a 256 GB attraverso lo slot dedicato.

Il comparto fotografico dell’Xperia XA1 Plus include un sensore posteriore da 23 mega-pixel e una frontale da 8 mega-pixel. Il display è un’unità IPS da 5.5 pollici Full HD che anche qui non è stato ottimizzato molto sul pannello frontale. Presenti anche una batteria da 3430 mAh con ricarica rapida MediaTek Pump Express+ 2.0, il sistema operativo Android 7.0 Nougat e una porta USB Type-C.

I Sony Xperia XZ1 ed XZ1 Compact saranno disponibili nelle colorazioni Mineral Black, Platinum, Forest Blue e Deep Pink. Il primo arriverà sul mercato la settimana prossima mentre il secondo device sbarcherà nella seconda metà di settembre.

Altri prodotti annunciati da Sony

L’azienda giapponese ha presentato anche la nuova Sony RX0, ovvero una mini telecamera dotata di un processore d’immagine Bionz X, lenti Carl Zeiss Tessar T da 24 mm con apertura focale f/2.0 e un sensore d’immagine CMOS Exmor RS da 15.3 mega-pixel.

Un altro interessante prodotto presentato dal produttore nipponico sono i nuovi auricolari wireless Sony WF-1000X, confermati negli scorsi giorni dal noto leaker Evan Blass tramite una prima immagine stampa. Gli auricolari sono stati annunciati nelle colorazioni Black e Gold. Per quanto riguarda il design, le nuove Sony WF-1000X ricordano molto la struttura impiegata da Samsung (confezione inclusa) sulle nuove di Gear IconX 2018.

È stato annunciato anche un paio di nuove cuffie on-ear che si posizioneranno nella fascia top del mercato. Parliamo delle prime cuffie al mondo ad avere un controllo sonoro adattivo e le prime ad avere un’ottimizzazione della pressione atmosferica. Le nuove cuffie on-ear saranno acquistabili nelle colorazioni Black e Gold.

Non mancano anche delle nuove casse Bluetooth performanti che sono compatibili pienamente con Google Assistant, ossia l’assistente virtuale personale di Google. Saranno disponibili nelle colorazioni Blue, White e Black.