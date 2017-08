Soyes 7S, arriva il mini clone cinese di iPhone 7 Plus

Non è finita l’ondata dei cloni cinesi, tanti brand locali infatti continuano a riproporre il design degli smartphone più alla moda per offrirli al pubblico a prezzi stracciati. Oggi vi parliamo di Soyes 7S, un curioso clone di iPhone 7 Plus.

Solitamente, questi cloni ricalcano in tutto e per tutto la scocca del device al quale si “ispirano”, l’ultimo nato di casa Soyes non fa eccezione ma propone il flagship Apple in versione small. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un iPhone 7 Plus da 45 dollari? Ecco Soyes 7S

Negli ultimi anni tante aziende cinesi sono riuscite a distinguersi, pensiamo a Huawei, XiaoMi, Oppo, Vivo e OnePlus, giusto per nominare alcuni brand, queste compagnie hanno proposto prodotti innovativi che gli utenti hanno accolto con entusiasmo.

Tuttavia, non si è ancora esaurita la moda dei cloni made in Cina, Soyes S7 rappresenta un curioso esponente di questa categoria. Un iPhone 7 Plus in tutto e per tutto, eccezion fatta per le dimensioni. Schermo da 2.54 pollici, device che può essere tenuto in pugno come vedete dalla foto.

Caratteristiche tecniche di fascia massa, 1 GB di RAM, SoC MediaTek MT6580, storage interno da 8 GB espandibile tramite scheda microSD. Piccolo il device, minuscola anche la batteria che offre appena 600 mAh. C’è il doppio obiettivo posteriore come su iPhone 7 Plus, ma non fatevi trarre in inganno perché una delle due camere è presente solo per motivi estetici.

5 mpx per la fotocamera posteriore, singola come abbiamo detto, appena 0.3 mpx per quella anteriore, non aspettatevi selfie di qualità. iPhone 7 Plus non dispone di un jack cuffie da 3.5 mm, questo elemento manca pure in Soyes 7S. Presente il modulo GPS, così come la connettività 4G LTE, una porta USB 2.0. Potete trovare questo dispositivo in vari colori: nero, rosso, oro, argento, champagne e rosa.

Volete il design di iPhone 7 Plus ma non siete disposti a spendere tanto? Soyes 7S costa appena 358 Yuan, pari a 45 euro.