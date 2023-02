Samsung ci stupisce sempre di più. Insieme all’uscita della nuova serie Galaxy S23 ha importato nuove funzionalità, come la funzione Pause USB Power Delivery. Ora sembrerebbe che questa nuova funzione stia apparendo anche su altri dispositivi precedenti. La serie Galaxy S22 ottiene la funzione Pause USB Power Delivery dopo aver aggiornato l’app Game Booster all’ultima versione.

Quando questa funzione viene attivata durante il gioco, l’alimentazione dal caricabatterie collegato va invece direttamente al processore e la ricarica della batteria viene messa in pausa. Ciò quindi impedisce alla batteria di riscaldarsi, migliorando cosi le prestazioni di gioco del telefono. Possiamo accedere a questa funzione dalla sezione Game Booster del Game Launcher e funziona solo con i giochi.

Samsung Galaxy S23, una nuova funzione disponibile anche per altri modelli

In alcuni Paesi questa nuova funzione è apparsa su Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4. È interessante notare che alcuni utenti affermano che la funzione è apparsa sui loro telefoni solo dopo aver utilizzato Caricabatterie USB PD da 45 W di Samsung. Ovviamente per funzionare al meglio richiede che l’app Game Booster sia nella versione 5.0.03.0 e puoi aggiornarla tramite il Galaxy Store. Secondo le ultime indiscrezioni questa funzionalità non è per tutti, ma esistono delle limitazioni.

Al momento è presente sui dispositivi di fascia media ed alta usciti nel 2022 e successivi. Samsung al momento non ha detto nulla riguardo questa funzione da nessuna parte. L’aggiornamento pesa poco meno di 10 MB. Teniamo presente che la nuova versione potrebbe non essere disponibile per tutti gli smartphone Galaxy idonei in tutti i mercati contemporaneamente. Potrebbe essere necessario attendere un giorno o due per ottenerlo. Questo aiuta anche a prolungare la durata della batteria a lungo termine. Questi tipi di funzionalità si trovano solitamente solo nei telefoni da gioco dedicati, ma Samsung li ha ora resi mainstream.

Immagine via Notebookcheck