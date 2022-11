De’Longhi Dinamica Plus è la macchina automatica per caffè in chicchi più chiacchierata del momento, sia per l’estrema qualità del prodotto, che per la presenza dello spot televisivo con protagonista l’attore Brad Pitt. Nelle scorse settimane abbiamo avuto l’occasione di testarla in modo approfondito, in particolare il modello ECAM370.70.SB (dinamica plus di colorazione silver-black), vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

1 di 3

Il prodotto viene commercializzato in due colorazioni, nero (il modello ECAM370.70.B) e argento (il nostro in dotazione), le quali differiscono solamente per la composizione nella parte frontale: argento opaca o nera lucida. Tutto il resto è praticamente identico, i lati restanti sono realizzati in plastica nera lucida, in grado di rendere la macchina molto elegante, ed anche un elemento di design in cucine particolarmente moderne.

1 di 3

Le dimensioni di De’Longhi Dinamica Plus sono allineate con la tipologia del prodotto, più precisamente raggiungono 34,8 x 42,9 x 23,6 centimetri, con un peso di 9,5 kg. I materiali utilizzati sono di ottima qualità, offrono una piacevole sensazione di premium, sia alla vista che al tatto. Nella parte superiore troviamo due alloggiamenti, il più grande, raggiungibile rimuovendo un coperchio, è il contenitore del caffè in grani, con una capacità massima di 300 grammi e la rotella per la regolazione di 13 livelli di macinatura. Appena sotto, invece, la parte riservata all’utilizzo del caffè pre-macinato; grazie al misurino in dotazione, è infatti possibile utilizzare la macchina recensita anche con il caffè in polvere, facilitando di molto la vita di ogni utente, e garantendo una resa di livello. Completa la parte superiore un comodissimo alloggiamento per le tazze.

1 di 2

Il serbatoio dell’acqua è estraibile, viene inserito nella parte destra del prodotto ad incastro, la sua capacità di 1,8 litri è adeguata alla richiesta nell’utilizzo quotidiano, considerando infatti che il dispositivo effettua un lavaggio accurato dei circuiti interni sia durante il riscaldamento iniziale e sia allo spegnimento dello stesso, per mantenere sempre al meglio la macchina garantendo l’eliminazione delle impurità. In confezione è possibile trovare anche il filtro addolcitore, un accessorio non presente in tutti i modelli del marchio, il cui compito è di ridurre la durezza dell’acqua, ritardando il più possibile la formazione del calcare. Il set iniziale prevede anche il decalcificante, essenziale per estendere la vita della macchina stessa.

1 di 8

Concludendo l’analisi estetica del prodotto, ci spostiamo nella parte anteriore, dove troviamo un display fulltouch TFT a colori da 3,5 pollici con tecnologia Smart One, appena sotto 4 pulsanti soft touch per raggiungere menù ed impostazioni (tra cui il quantitativo di caffè erogabile, l’aroma o simili), per finire con l’erogatore caffè che può essere regolato in altezza tra un minimo di 84 millimetri (dal piano poggiatazze inferiore) ed un massimo di 135 millimetri. Il movimento è fluido, anche se manuale, non richiede uno sforzo eccessivo e risulta essere affidabile.

1 di 5

Il raccogli gocce inferiore presenta un piano in metallo (removibile) di ottima qualità, anche se delicato, c’è il rischio di rigarlo con una tazza o un bicchiere. Il tutto può essere estratto dal corpo principale, per lavarlo in lavastoviglie oppure per raggiungere il serbatoio raccogli fondi. Quest’ultimo ha una buona capacità, nel corso dei nostri test siamo stati costretti a svuotarlo dopo circa una settimana di utilizzo, ma tutto dipende dalla frequenza in cui preparate il caffè o le bevande.

Specifiche e Prestazioni

1 di 8

La De’Longhi Dinamica Plus è una macchina automatica per il caffè in chicchi, con sistema brevettato “LatteCrema”. Questi unisce vapore, aria e latte nelle giuste proporzioni, per creare la perfetta schiuma per la vostra bevanda; la caraffa, completamente removibile per essere posizionata in frigorifero, ha una capienza più che sufficiente per circa 5 giorni di utilizzo e risulta facilissima da usare, grazie al selettore superiore per il livello di schiuma desiderato. L’inserimento è alla portata di tutti, facilitato da un “bip” della macchina stessa, la rimozione richiede un minimo di forza, ma è tutt’altro che complessa. La resa è indubbiamente di alta qualità, la schiuma è al livello del cappuccino che potremmo acquistare in un bar, spumosa, soffice e ben montata; il consiglio è di utilizzare sempre latte parzialmente scremato freddo da frigo per ottenere il risultato migliore.

La procedura di erogazione del caffè è guidata ed adatta anche all’utente più inesperto, tutte le informazioni e le azioni da compiere vengono mostrate a schermo, come ad esempio il livello di schiuma su cui impostare il selettore. La tecnologia Smart One Touch permette di avere sulla homepage tutte le bevande preferite, in modo da accedervi più rapidamente; il touchscreen funziona bene, gli input vengono recepiti rapidamente, non è necessaria una pressione eccessiva. La rumorosità nell’erogazione è allineata con i prodotti dello stesso tipo, discorso simile per il sistema di montatura latte.

1 di 3

La personalizzazione è estrema, direttamente dal menù principale è possibile selezionare il quantitativo di caffè da erogare (su quattro livelli) e l’intensità dello stesso, sfruttando i pulsanti dedicati. Oltre a questo esiste un profilo utente sul quale salvare le proprie preferenze, in modo da memorizzare determinate quantità di latte e caffè per ogni bevanda, distaccandosi dalla ricetta “originale” prevista dal prodotto.

Le prestazioni generali sono allineate con le macchine automatiche professionali, il caffè è sufficientemente caldo, l’espresso presenta una buona crema, senza mai risultare annacquato o diluito (in tal caso si può regolare la macinatura), all’avvio dell’erogazione nemmeno una goccia d’acqua scende nella tazzina, potendo difatti godere di un caffè quasi perfetto. Il numero di bevande selezionabili è più che sufficiente, le più interessanti sono senza dubbio Espresso, cappuccino, latte macchiato, caffelatte, latte, cappuccino mix, coffee e acqua calda (ma non si fermano qui), tutte caratterizzate dal giusto mix tra latte, schiuma e caffè, e dotate di una propria personalità che le contraddistingue le une dalle altre.

De’Longhi Dinamica Plus: conclusioni

1 di 13

In conclusione De’Longhi Dinamica Plus è la macchina automatica dei nostri sogni, un prodotto adatto a tutti gli amanti del buon caffè, e non solo, che vogliono godere di un buon espresso in casa, senza doversi affidare al bar di fiducia. I punti forti sono moltissimi, dall’estetica elegante, passando per l’eccellente sistema LatteCrema, il numero di bevande, la personalizzazione estrema nell’erogazione, la capienza del serbatoio dell’acqua, la possibilità di utilizzare anche caffè macinato ed il ciclo di lavaggio e pulizia automatico (svolto all’inizio ed al termine dell’utilizzo), solamente per citarne alcuni.

La si può trovare a partire da 739 euro in tutti i principali negozi e siti di elettronica. Per maggiori informazioni sul prodotto, collegatevi al sito ufficiale De’ Longhi.