Lenovo Yoga Slim 7i Pro X è un notebook estremamente portatile, con un design elegante e dotato di un display davvero eccellente, questo è in sintesi un prodotto che vuole distinguersi dalla massa, rivolgendosi ad un pubblico sempre più vasto, senza esagerare troppo nel prezzo finale di vendita. Vediamolo da vicino nella recensione completa.

Estetica e Design

Lo chassis è realizzato in alluminio opaco, molto bello al tatto ed alla vista, oltre che completamente oleofobico, in altre parole non trattiene quasi per nulla le impronte, né è facile da sporcare. Gli spigoli smussati offrono un look moderno e maneggevole, affiancati comunque da dimensioni estremamente ridotte, raggiungono precisamente 328,2 x 221,4 x 18,6 millimetri di spessore, con un peso di soli 1,45 kg. E’ facile pensare di posizionarlo nella tasca di uno zaino, senza appesantirsi più di tanto.

Elegante e portabile, con una cerniera molto solida ed affidabile, che permette l’apertura del display quasi fino a 180 gradi, senza scricchiolii o segnali di inaffidabilità. I materiali costruttivi sono di ottimo livello, mentre sui bordi troviamo tutta la connettività fisica del caso.

Nello specifico sul lato sinistro sono presenti due Thunderbolt 4 (utilizzabili anche per la ricarica della batteria) ed una HDMI 2.0, sul destro troviamo il pulsante di accensione/spegnimento, il jack da 3.5mm combinato per cuffie e microfono, una porta USB-A 3.2 Gen1 e lo switch fisico per l’oscuramento della webcam. Essendo un notebook pensato per i creator, abbiamo sentito la mancanza di uno slot per la microSD, sarebbe sicuramente stato molto utile.

Hardware e Specifiche

Uno degli aspetti più positivi in assoluto del Lenovo Yoga Slim 7i Pro X è sicuramente rappresentato dal bellissimo display, un pannello da 14,5 pollici pollici, OLED con risoluzione 3072 x 1920 pixel (3K) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Fluidità estrema e colori precisi, anche dato il supporto al 100% della gamma sRGB, permettono di godere di performance quasi uniche. Nulla da dire, nitidezza e definizione sono estremamente realistiche e precise, il tutto è migliorato anche da una luminosità massima di 400 nits più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta; la finitura è lucida, ma non troppo riflettente, non limita l’accesso alle varie sessioni.

Il processore è un Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione, piattaforma Intel Evo, per una migliore gestione dell’autonomia, un’accensione più rapida, ed un incremento importante nella velocità di ricarica. Ad affiancarlo troviamo una scheda grafica NVIDIA GeFroce RTX 3050 e fino a 32GB di RAM LPDDR5. La memoria interna, affidata all’SSD PCie Gen 4, può raggiungere al massimo 1TB. Come avete potuto intuire dalle specifiche tecniche, le prestazioni di questo prodotto sono molto elevate, è possibile montare video in 4K, giocare con la maggior parte dei titoli, anche con alta risoluzione, senza alcuna difficoltà. Eccellente la dissipazione del calore, le ventole si accendono solo al bisogno, e riescono a ridurre al massimo la temperatura interna.

Appena sopra il display, dotato comunque di cornici ridottissime, per una sensazione piacevole di infinity display, troviamo la webcam affiancata dal sensore IR. Quest’ultimo permette di attivare lo sblocco con il viso, il cui funzionamento è molto buono, non al livello di uno smartphone, ma comunque sufficientemente rapido per l’accesso al sistema. La qualità della fotocamera ha piacevolmente stupito, finalmente con risoluzione FullHD a 1080p, per videochiamate e conferenze di alto livello (molti altri produttori sono ancora fermi ai 720p). La connettività senza fili si conclude poi con WiFi 6 dual band (a 2.4 e 5GHz), ma anche bluetooth 5.1.

Tastiera e Batteria

Spostando l’attenzione nella parte bassa del dispositivo troviamo una tastiera retroilluminata a LED singolo, impostabile su vari livelli di luminosità (più che sufficienti per tutti gli utilizzi). I tasti sono sufficientemente distanziati tra loro, la rumorosità è buona, anche se lo switch cigola in alcune occasioni alla pressione, e potrebbe dare fastidio a lungo andare. Il plus è indubbiamente rappresentata dalla concavità, ovvero i pulsanti non sono completamente piatti, ma leggermente curvi, facilitando di molto la pressione anche per lunghe sessioni di scrittura. Manca il tastierino alfanumerico, la dimensione è adeguata alla tipologia del prodotto, è una tastiera con cui potrete scrivere per giorni e giorni, senza alcuna difficoltà.

Sui due lati trovano posto gli speaker altoparlanti da 2 watt, realizzati in collaborazione con Harman Kardon e compatibilità Dolby Atmos. Qualitativamente molto buoni, il volume massimo è sufficiente per un ambiente da 25/30 metri quadrati, il dettaglio è adeguato alla fascia di prezzo di posizionamento, riuscendo difatti a convincere anche per la nitidezza e la gestione delle frequenze più alte.

Il touchpad è relativamente di grandi dimensioni, se rapportato alla placca inferiore del Lenovo Yoga Slim 7i Pro X, in questo modo è facile pensare di evitare l’utilizzo del mouse e rende l’esperienza piacevole sopratutto per i creator, ha una buona sensibilità, i pulsanti sono facili da premere, ed il multitouch funziona quasi alla perfezione.

La batteria è un componente non removibile da 70 Wh, con supporto alla ricarica rapida, è in grado in soli 15 minuti di carica di fornire fino a 3 ore di utilizzo. L’autonomia è allineata con la tipologia del prodotto, si potranno raggiungere 6/7 ore di utilizzo continuativo per sessioni standardizzate di lavoro, senza gaming o montaggio video. La ricarica, lo ricordiamo, avverrà tramite porta USB-C.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X: conclusione

In conclusione il Lenovo Yoga Slim 7i Pro X è davvero un notebook da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un compagno di lavoro dalle ottime performance, affiancate da un display incredibilmente nitido e preciso, ma anche da un design compatto ed elegante, con una tastiera ergonomica per lunghe sessioni di lavoro.

L’autonomia, d’altro canto, è solamente allineata con la media, ottima la ricarica rapida, ma poteva essere estesa, per facilitare l’utilizzo in mobilità.