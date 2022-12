Asus Zenbook 14 OLED è un notebook dal design curato ed elegante, ma sopratutto dal display di livello decisamente superiore alle aspettative, sebbene comunque sia un prodotto che al giorno d’oggi viene commercializzato ad un prezzo che non supera i 1379 euro, attestandosi nella fascia medio-alta del mercato. Vediamolo nel dettaglio nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto è elegante e costruito con materiali di altissima qualità, bello da vedere e da toccare, presenta uno chassis interamente in metallo, con rivestimento opaco che trattiene poco le impronte e la polvere, anche se comunque risulta essere leggermente complesso da pulire. L’Asus Zenbook 14 OLED è prima di tutto estremamente portabile, infatti le sue dimensioni sono ridottissime, raggiungendo 31,36 x 22,06 x 1,69 centimetri di spessore, con un peso pensate di soli 1,39 kg. Può tranquillamente essere posizionato nella tasca di uno zaino, favorendo al massimo il trasporto, senza appesantire più di tanto.

Le cerniere funzionano molto bene, sono salde ed affidabili, eccellente la possibilità di ruotare il display fino ad un angolo di 180 gradi, estendendo al massimo l’utilizzo in comune. La trama stampata sulla cover esterna rende il dispositivo ancora più elegante ed appetibile alla vista, il superamento dei test militari MIL-STD 810H, lo rendono super resistente ad ogni urto, la connettività fisica è invece al solito disposta sui lati.

Sul sinistro troviamo una HDMI 2.0b, sul destro invece una maggiore concentrazione, con 2 Thunderbolt 4, per il collegamento al display o la ricarica del dispositivo, un jack da 3,5mm combo per microfono e cuffie, ma anche una USB type-A 3.2 ed il richiestissimo slot per la microSD.

Hardware e Specifiche

Il pannello è sicuramente il punto di forza dell’Asus Zenbook 14 OLED, è un bellissimo OLED da 14 pollici, con risoluzione 2880 x 1800 pixel (2K) e rapporto schermo pari a 16:10. Il tempo di risposta di soli 0,2 ms lo rende estremamente reattivo, la luminosità massima di 600 nits non è elevatissima, ma è più che sufficiente per i vari utilizzi, il rivestimento lucido riesce a non produrre troppi riflessi.

I dettagli e la definizione sono incredibili, è un display che può soddisfare pienamente anche l’utente più esigente, restituendo una qualità di livello assolutamente superiore. Ad impreziosire il tutto troviamo il refresh rate a 90hz, per una maggiore fluidità, ma anche il supporto al 100% della gamma colori DCI-P3, con 1,07 miliardi di colori e HDR. E’ possibile godere di ogni singola sfumatura, con un dettaglio bellissimo, i colori sono precisi e ben definiti, senza essere troppo saturi o contrastati.

Il processore è un Intel Core i7, di dodicesima generazione (modello i7-1260P), piattaforma Evo, con frequenza di clock a 2.10Ghz, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di SSD PCie 4.0. Le performance sono assolutamente adeguate alla fascia di prezzo, è un notebook reattivo, performante ed in grado di svolgere quasi tutte le attività senza rallentamenti importanti. L’unico “difetto” è legato alla scheda grafica montata on-board, quindi non dedicata, affidata ad una Iris Xe non adeguata al montaggio video in 4K o a richieste eccessive nell’editing fotografico. A prescindere da ciò, le ventole non sono eccessivamente rumorose, si avviano soltanto nel momento richiesto, e riescono a raffreddare alla perfezione il sistema.

Nella parte alta del display, dotato di cornici molto sottili sui due lati corti, e ricordiamo essere Pantone Validated, ovvero ha superato gli accurati standard di calibrazione Pantone, trova posto una webcam purtroppo a soli 720p, e senza switch ottico, ma solo digitale. Qualitativamente allineata con le altre soluzioni del mercato, anche se comunque si poteva fare di più.

Oltre alla connettività fisica di cui vi abbiamo parlato prima, il prodotto offre WiFi 6E dual band 2*2 e bluetooth 5, con audio stereo, dato il supporto al Dolby Atmos, realizzato in collaborazione con Harman Kardon. Il volume massimo è sufficientemente elevato, soddisfa le esigenze di un ambiente di 30/35 metri quadrati, il dettaglio e la nitidezza sono molto buoni, con bassi precisi ed alti poco distorti; non sarà la migliore resa del mercato, ma rientra alla perfezione nella fascia alta.

La batteria è agli ioni di litio da 75Wh, supporta la ricarica rapida a 65 watt, con l’alimentatore incluso in confezione da collegare alla porta USB-C. L’autonomia è nella media, sarà possibile utilizzare il notebook per circa 5/6 ore di utilizzo standardizzato, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Tastiera e Touchpad

Spostando l’attenzione nella parte bassa incontriamo una tastiera Chiclet completamente retroilluminata, a led singolo e luminosità regolabile su tre livelli, con numberPad integrato nel touchpad. Soluzione già vista altrove, prevede la pressione di un pulsate softtouch su quest’ultimo, per l’attivazione virtuale; una scelta apprezzabile che estende al massimo gli utilizzi, anche se in alcune occasioni è difficile da rimuovere.

L’illuminazione è più che sufficiente per gli ambienti in cui l’Asus Zenbook 14 OLED viene utilizzato, i tasti sono quadrati e piatti, sufficientemente distanti gli uni dagli altri, ricoprendo tutta la parte inferiore. La corsa di 1,4 millimetri offre un buon feedback ed una piacevole sensazione anche nelle sessioni di scrittura prolungata, ciò che non ha convince è il feedback audio, è abbastanza rumoroso e alla lunga per alcuni utenti potrebbe essere fastidioso. Presente anche il sensore di impronte digitali sul tasto di accensione/spegnimento con una elegante finitura metallica a contorno per distinguerlo dalla massa, l’efficienza è ottima, preciso e rapido per garantire l’accesso al sistema.

Il touchpad ha dimensioni maggiorate rispetto al normale, occupa buona parte della zona sottostante la tastiera, un form factor orizzontale allungato, dalla buona reattività ed affidabilità. Nessun difetto per la sensibilità al tocco, oltre a comunque il multitouch o la pressione del tasto sinistro/destro.

Asus Zenbook 14 OLED – conclusioni

In conclusione Asus Zenbook 14 OLED è un notebook da consigliare ad occhi chiusi agli utenti che sono alla ricerca di un prodotto performante, dal display di livello decisamente superiore, dotato comunque di una estetica ergonomica e di qualità, ed anche di un audio più che soddisfacente.

Ciò su cui convince meno sono sicuramente la scheda grafica integrata e la webcam solo HD, gli unici aspetti che impediscono di essere uno dei migliori.