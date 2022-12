Nell’immenso panorama delle schede di memoria SanDisk, oggi vi parliamo di SanDisk Extreme microSDXC UHS-I, una microSD decisamente economica, il taglio da 32GB parte da un prezzo inferiore ai 20 euro, e disponibile fino a 1TB, disponibile a circa 524 euro (sono incluse tante varianti nel mezzo). Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto viene commercializzato con il comodissimo adattatore SD incluso direttamente in confezione, estendendo al massimo la versatilità e l’utilizzo che ogni utente ne può effettivamente fare nel corso della propria vita. Essendo la serie Extreme, presenta colorazione dorata con la parte superiore rossa, e tutte le indicazioni, nonché le specifiche, stampate nella parte anteriore.

Esteticamente le differenze rispetto agli altri modelli sono inesistenti, è una microSD e non ci saremmo potuti aspettare diversamente, raggiungendo dimensioni di 1,02 x 14,99 x 10,92 millimetri. Come anticipato, sul mercato potrete acquistare 5 tagli di memoria, si parte da 32GB (la variante provata da noi), per passare poi su 64, 128, 256, 512GB e finire con 1TB. Gli acquisti possono essere completati online o presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese.

Specifiche e Test

La SanDisk Extreme microSDXC UHS-I è a tutti gli effetti una microSDXC con classe di velocità UHS 3 (U3) e velocità video 30 (V30), stando a quanto annunciato dall’azienda dovrebbe essere in grado di raggiungere fino a 130MB/s in scrittura (rendendola perfetta per la registrazione in 4K UHD), oltre ad una lettura fino a 190MB/s. Per testare al meglio il prodotto, lo abbiamo prima utilizzato in una mirrorless di fascia alta, la Sony Alpha 7m3, optando per scatti continui e registrazioni in 4K a 25fps. In entrambi i casi non abbiamo notato difficoltà di alcun tipo, il recording non si è mai stoppato, i salvataggi sono stati eccezionalmente rapidi e ben eseguiti.

Successivamente abbiamo voluto collegare la microSD al notebook, sfruttando l’adattatore presente in confezione. Il modello di riferimento è l’MSI GP66 Leopard, con 16GB di RAM 2600MHz e processore Intel Core i7 di decima generazione. I test si sono articolati in due fasi, prima abbiamo avviato CrystalDiskMark, inviando pacchetti da 512MB, per poi virare su AS SSD Benchmark. Il risultato raggiunto è più che soddisfacente, anche se comunque di un filo inferiore alle aspettative, in particolare abbiamo registrato 97,35 MB/s in lettura sequenziale, per scendere a 64,23 MB/s in scrittura sequenziale.

Per godere di una visione d’insieme, ed allo stesso modo avere un riscontro anche tramite un altro benchmark, abbiamo avviato AS SSD. In questo caso la SanDisk Extreme microSDXC UHS-I ha raggiunto 92,75 MB/s in lettura sequenziale e 61,05 MB/s in scrittura sequenziale.

SanDisk Extreme microSDXC UHS-I: conclusioni

In conclusione SanDisk Extreme microSDXC UHS-I è la microSD economica ad alte prestazioni da consigliare a tutti gli utenti che non vogliono spendere troppo, ed allo stesso tempo vogliono godere di buone performance nella lettura/scrittura, riuscendo difatti a registrare senza problemi in 4K a 25/30 fps anche per lungo periodo, senza surriscaldarsi o tentennamenti di alcun tipo. Oltre a questo, la scheda è impermeabile, antiurto e resistente ad alte temperature (nonché raggi X), essendo a tutti gli effetti perfetta per l’utilizzo in condizioni metereologiche proibitive ed estreme.