Arlo Pro 3 Floodlight è la IP camera da esterno dalle prestazioni veramente incredibili, un prodotto di estrema qualità, impreziosito dalla presenza di LED potentissimi, addirittura superiori ai fari di un’automobile, in grado di illuminare letteralmente a giorno fino a 7 metri di distanza. In vendita ad un prezzo di listino che si avvicina ai 300 euro, vediamo e scopriamo il prodotto da vicino con la nostra recensione.

Design e Estetica

Il design del dispositivo è allineato con i prodotti del brand, a prima vista appare molto simile ad una classica Arlo Pro 4 (qui recensita), con l’aggiunta della placca anteriore, su cui appunto sono posizionati i LED. Realizzata quasi interamente in plastica, presenta la classica colorazione bianca, completamente lucida e facile da sporcare, con l’inserto anteriore a fianco del sensore principale.

Il form factor non permette il posizionamento su un piano, ciò sta a significare che il dispositivo dovrà necessariamente essere affisso al muro, mediante i tasselli presenti in confezione. Dimensionalmente parlando è leggermente superiore alla media, in quanto raggiunge 218,5 x 190,5 x 77,9 millimetri, con un peso di circa 650 grammi, inclusa la batteria.

Quest’ultima è un componente removibile, come in tutte le Arlo Pro, mediante la pressione di un semplice pulsante che va a rimuovere la calotta esterna della camera. L’autonomia generale è decisamente elevata, dipendentemente da quanto tempo la camera rimane in standby, è comunque possibile godere delle prestazioni anche per 5 mesi consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica (avviene in 5 ore circa, sfruttando il caricabatterie in dotazione). E’ un prodotto che non può essere utilizzato connesso ad una presa a muro, né presenta il connettore LAN per il collegamento tramite filo alla rete; eventualmente è presente una porta microUSB sul lato destro, dove collegare direttamente la camera ad una presa a muro, anche per la ricarica.

Hardware e Specifiche

Arlo Pro 3 Floodlight è una camera minimale, non presenta pulsanti fisici, se non l’unico per la rimozione della cover esterna, con un LED di stato nella parte anteriore. E’ perfettamente compatibile con qualsiasi modem/router in commercio, la connessione avviene tramite il WiFi 802.11 b/g/n dual band, senza la necessità di disporre della base Arlo, il collegamento è diretto al router.

Il sensore da 1/3″ è da 4 megapixel, con risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel (2K, scalando anche in FullHD e HD), con codifica H.264 e H.265, senza dimenticarsi dell’ottima HDR. L’angolo di visuale è di 130 gradi in orizzontale, con zoom automatico, completamente digitale (fino a 12X), all’atto del riconoscimento dell’obiettivo. Il plus di Arlo Pro 3 Floodlight è sicuramente la presenza di LED ad alta potenza, in grado di illuminare fino a 7 metri di distanza, con una luminosità massima pari a 3000 lumen (solo con cavo di carica magnetico, altrimenti 2000 lumen).

In condizioni di forte luminosità le immagini sono sorprendenti, la qualità è elevatissima, il 2K permette di godere di dettagli precisi e ben definiti, con colori perfettamente bilanciati, nonché comunque una gamma dinamica più che ampia, in grado di cogliere anche le più piccole sfumature di colore, sorprende anche una nitidezza generalmente superiore al normale.

E’ presente la visione notturna, data la presenza di 2 LED infrarossi ad alta potenza, con una resa di ottima qualità, sopratutto in termini di dettaglio e di nitidezza, anche senza comunque strafare rispetto alla concorrenza. Data la presenza dei LED di cui vi parlavamo prima, il prodotto può illuminare prepotentemente la scena, con una temperatura luce a colori di 4000K (quindi molto tendente al freddo), dalla resa davvero incredibile. Tali LED possono fungere anche da allarme visivo, grazie al funzionamento ad intermittenza, oppure per lo stesso scopo è possibile utilizzare l’altoparlante integrato.

Come tutte le IP camera, anche le più economiche, è presente un audio a due vie, complessivamente discreto, ma nulla di più. Il rilevatore dei movimenti è singolo, con un angolo di 130 gradi, è calibrabile direttamente dall’applicazione, evita i falsi positivi ed offre comunque una precisione davvero eccellente, di fascia altissima. La risoluzione 2K permette di godere appieno dello zoom digitale 12X, così da ritagliare piccoli fotogrammi dell’immagine, senza una eccessiva distorsione.

Con l’acquisto di Arlo Pro 3 Floodlight avrete anche 3 mesi di abbonamento Arlo Secure inclusi nel prezzo, così da testare e toccare con mano tutte le funzioni più richieste, come il rilevamento preciso di pacchi, persone o animali, ma anche il salvataggio sul cloud solamente per citarne un paio. Il prodotto non presenta uno slot per la microSD per il salvataggio locale, sarà sempre necessario affidarsi al cloud per salvare i filmati, di conseguenza è quasi obbligatorio sottoscrivere un abbonamento (costa comunque pochissimo), a meno che non abbiate una base in cui inserire una microSD per il salvataggio locale (non inclusa e non necessaria per il funzionamento). L’applicazione mobile, compatibile con iOS e Android, è la solita di cui vi abbiamo già parlato in passato, non presenta differenze sostanziali.

Arlo Pro 3 Floodlight – conclusioni

In conclusione Arlo Pro 3 Floodlight è la IP camera da esterno, con certificazione IP68, di fascia alta, caratterizzata da una resa video di qualità incredibile, con il plus relativo alla presenza di LED potentissimi in grado di illuminare a giorno l’intera scena. I pregi non finiscono qui, è dotata di batteria removibile, della piena compatibilità con gli assistenti vocali, di una autonomia che può arrivare anche a 5 mesi ed altro ancora.

Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente la necessità di sottoscrivere un abbonamento per il salvataggio sul cloud, ma anche la connessione solo a 2.4GHz, a questi prezzi forse ci saremmo aspettati almeno i 5GHz.