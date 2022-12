Trust Gaming GXT 391 Thian sono interessanti cuffie con microfono gaming completamente wireless, quindi utilizzabili senza l’ausilio di un cavo fisico, in vendita ad un prezzo condivisibile, inferiore ai 50 euro. Scopriamole nel dettaglio nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design del prodotto è molto valido, ed allineato con le aspettative dell’utente medio, è realizzato quasi interamente in plastica, con un piacevole rivestimento soft-touch che lo rende meno scivoloso e dalla facile presa, nonché con materiali di sufficiente qualità (non abbiamo sentito scricchiolii di alcun tipo).

Il microfono ad archetto non può essere rimosso, lo spostamento è rapido, si possono raggiungere svariate posizioni, dimostrando solidità ed affidabilità. Stesso discorso per quanto riguarda la regolazione nell’adattamento al padiglione, l’archetto è ergonomico, la spugna non è troppo spessa, ma anche se indossate per lungo periodo non arrecano fastidio alla testa.

Le dimensioni sono allineate con le aspettative, raggiungono 189 x 80 x 159 millimetri, con un peso complessivo di 213 grammi, una volta indossate non vanno ad appesantire il collo, sono perfette per utilizzi prolungati. I padiglioni sono ricoperti da pelle sintetica molto piacevole al tatto e sufficientemente morbida per le nostre orecchie, non crea l’effetto “tappo” molto fastidioso, altresì non va ad alimentare una sudorazione eccessiva.

L’intero setup di controllo, rappresentato da una serie di pulsanti fisici, è posizionato sul padiglione di sinistra, troviamo infatti la presenza di un connettore jack da 3,5mm, una piccola rotellina per la regolazione del volume, la porta USB type-C per la ricarica, nonché due pulsanti fisici: accensione/spegnimento e mute per il microfono. Il feedback di quest’ultimi è molto buono, si riescono a raggiungere molto rapidamente, e sono facilmente riconoscibili al tatto.

Specifiche e Hardware

Le Trust Gaming GXT 391 Thian integrano una batteria ricaricabile agli ioni di litio, dall’autonomia più che sufficiente, infatti si possono raggiungere fino a 13 ore di utilizzo continuativo. In caso contrario, da non trascurare la possibilità di collegarle wired tramite il jack da 3,5mm, il cui collegamento non va ad incidere sulla stessa batteria.

Versatilità è proprio l’aggettivo che meglio identifica le Trust Gaming GXT 391 Thian, in quanto sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi che presentano una porta USB a cui collegare direttamente il dongle incluso in confezione (notebook di tutti i tipi, ma anche console, come PS4 e PS5), in aggiunta al jack di cui vi parlavamo prima per il collegamento con il filo. Il modello recensito non presenta connettività bluetooth, è sempre richiesto l’utilizzo del dongle.

Il driver integrato nei padiglioni è da 40mm con rivestimento al neodimio e risposta in frequenza fino a 20’000 Hz, nonché in grado di generare comunque un audio a due canali (definito anche 2.0). La sensibilità di 100dB le rende molto precise ed affidabili, sebbene comunque siano di fascia bassa (e si sente).

Partendo proprio dalla considerazione legata al prezzo di vendita, il modello recensito presenta un volume massimo più che sufficiente per l’utilizzo in molteplici ambienti, l’isolamento passivo non è elevato, anche se comunque l’utilizzatore si ritrova in parte estraniato dal mondo che lo circonda. I bassi sono poco presenti, non sono particolarmente corposi o definiti, le frequenze medie sono le più espressive per le Trust Gaming GXT 391 Thian, con alti leggermente distorti, sopratutto nei picchi sonori. Nel complesso è una resa più che in linea con la fascia di prezzo di posizionamento. Grazie al dongle a 5,8GHz, la connessione è stabile e velocissima, la latenza è minima, anche nella visione di video non sono stati notati ritardi o mancanza di sincronizzazione con l’audio.

Il microfono, dotato di filtro pop, offre una buona cancellazione del rumore circostante, anche se non elevata, fornendo nel contempo una discreta riproduzione della voce dell’utilizzatore, sebbene sia presente una lieve distorsione a frequenze particolarmente elevate. Il suo pregio è di essere completamente ruotabile e pieghevole, in modo da adattarlo alla perfezione alla conformazione del viso, peccato non sia removibile.

Trust Gaming GXT 391 Thian: conclusioni

In conclusione Trust Gaming GXT 391 Thian sono cuffie economiche da gaming adatte agli utenti che non pretendono prestazioni elevate, e non sono nemmeno disposti a spendere troppo per giocare su PC o console. I pregi sono legati ad una buona qualità nella costruzione, una buona autonomia, con un audio adeguato, un microfono pronto per ogni evenienza, nonché una ergonomia generale più che ottima.

Dall’altro lato della medaglia troviamo invece l’assenza della connettività bluetooth (è sempre richiesto il dongle), vincolo che limita non di poco gli utilizzi finali.