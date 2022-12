Trust Gaming GXT 834 Callaz è una tastiera meccanica TKL dalle dimensioni relativamente compatte pensata per il gaming, disponibile sul mercato ad un prezzo di listino davvero ridottissimo, basteranno anche meno di 30 euro per il suo acquisto. Vediamola da vicino nella recensione completa.

Design e Estetica

Realizzata con materiali di ottima qualità, la tastiera è robusta ed affidabile, non raggiunge il livello di modelli ben più costosi, ma considerando la fattura prevalente in plastica (solo la piastra superiore è in metallo) ed il suo posizionamento nella fascia bassa, non potevamo indubbiamente aspettarci di meglio. Il design è ad ogni modo sufficientemente elegante ed apprezzabile alla vista, anche dall’utente più esigente. Nella parte bassa troviamo gli switch per l’inclinazione, l’altezza è buona, i polsi non vengono sforzati in modo eccessivo, permettendo una profonda fruizione nel corso della giornata senza difficoltà.

Ciò che stupisce del modello recensito sono sicuramente le dimensioni, molto compatte e ridotte rispetto alla concorrenza, raggiungendo 137 x 367 x 35 millimetri, con un peso di 659 grammi, forse l’unica nota dolente del prodotto, che ne va ad inficiare la portabilità generale. La sua anima da gaming la notiamo con la presenza di LED RGB sotto ogni singolo tasto, con 20 modalità impostabili manualmente dall’utente (sono davvero tanti giochi di luce), oltre alla regolazione manuale della luminosità (più che sufficiente per l’utilizzo in moltissimi ambiti). Personalizzazione estrema per una tastiera che vuole far parlare di sé e discutere.

Hardware e Specifiche

La Trust Gaming GXT 834 Callaz non integra una batteria, per questo motivo dovrà sempre essere collegata al notebook/PC/console, mediante il cavo USB-A 2.0 da 180 centimetri, non removibile nella parte superiore.

Essendo una tastiera meccanica, è bene sapere che gli switch Otemu sono lineari, di colorazione rossa, con un tempo di vita stimato su 50 milioni pressioni. La reattività del prodotto è molto buona, il tempo di risposta è di circa 8 millisecondi, con una forza di operatività di 47 grammi, ovvero la forza necessaria per la pressione del singolo tasto.

La tastiera in sé non è waterproof (o resistente agli schizzi d’acqua), né presenta un software di accompagnamento per la personalizzazione. Sulla sua superficie sono dislocati 87 tasti, senza tastierino alfanumerico, con 12 tasti dedicati al controllo dei media. La distanza è sufficiente per gli utenti con mani piccole e grandi, la corsa di 4 millimetri è buona, non risulta essere eccessiva, ma nemmeno troppo ridotta, facilitando a tutti gli effetti anche la digitazione, e non solo il gaming, considerando appunto che non viene richiesta una pressione eccessiva per l’invio dell’input.

Da non trascurare nemmeno la presenza dell’anti-ghosting, contro le pressioni involontarie dei singoli tasti; nell’utilizzo quotidiano abbiamo apprezzato l’incredibile reattività del prodotto e la buona sensibilità (n-key rollover completo), aspetti che lo rendono perfetto per le sessioni di gaming in cui potrebbero andare in contro gli utenti stessi.

Trust Gaming GXT 834 Callaz – conclusioni

In conclusione Trust Gaming GXT 834 Callaz è un’ottima tastiera meccanica da gaming molto economica, se considerate ricordiamo il prezzo di soli 30 euro, dotata di un design elegante e robusto, che la rendono molto più appetibile alla vista di tante altre, dimensioni relativamente compatte, ed una buonissima reattività generale, grazie anche a tasti dallo switch che genera un sound accattivante, una corsa non eccessiva ed un ottimo distanziamento.