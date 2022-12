Trust Gaming GXT 981 Redex è un mouse da gaming decisamente economico, in vendita infatti ad un prezzo di listino di circa 40 euro, caratterizzato ugualmente da buone specifiche tecniche gli permettono di distinguersi dalla massa. Conosciamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

1 di 4

Il prodotto è interamente realizzato in plastica, con finitura opaca che non si sporca facilmente, e corredato da una serie di LED RGB (attorno alla rotella e sul perimetro della base) che ne impreziosiscono la vista rendendolo più aggressivo, e vicino al mondo del gaming. I materiali sono discreti, non appare essere troppo resistente o robusto, anche se comunque in linea con la fascia di prezzo (abbiamo sentito qualche scricchiolio di troppo).

Non è dotato di un design ergonomico, sebbene comunque si possa impugnare molto facilmente, ed anche per lunghi utilizzi non arreca alcun fastidio all’utilizzatore finale, con una discreta disposizione dei pulsanti standard e programmabili (in totale 6, presenti anche sul lato sinistro, facilmente raggiungibili con il pollice), il clic è buono, una corsa non troppo profonda, la finitura lucida si sporca facilmente, mentre il feeedback aptico è discreto (se interessato, gli interruttori meccanici Kalih sono progettati per resistere fino a 80 milioni di pressioni). Le dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungendo 39 x 54 x 112 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 105 grammi.

Hardware e Specifiche

1 di 5

Il Trust Gaming GXT 981 Redex nasce per il mondo gaming, e per questo motivo troviamo anche un sensore ottico regolabile ad alta precisione, con sensibilità che oscilla tra 200 e 10’000 DPI. Ottima affidabilità e precisione in ogni singolo movimento, permette a tutti di godere di intense sessioni di gaming, senza rinunciare alla sensibilità che ad esempio troviamo nella fascia alta.

1 di 4

Nella parte inferiore troviamo due switch fisici, pensati per l’attivazione delle luci (in modo da disattivarle, nel caso in cui non vogliate utilizzarle) e l’accensione del dispositivo stesso. E’ bene sapere che, sebbene non presenti di base un filo, non integra una batteria, ciò sta a significare che potrà essere utilizzato solamente in modalità wired, con un collegamento diretto tramite la porta USB del vostro PC/console. Il connettore anteriore è USB type-C to type-A 2.0, con un cavo, incluso in confezione, molto lungo, in grado infatti di raggiungere 180cm, adatto quindi ad ogni esigenza ed evenienza.

1 di 4

Nell’utilizzo quotidiano abbiamo apprezzato la sua impugnatura, sebbene non sia ergonomica, è molto comoda, non rende fastidioso il movimento del polso, con una posizione naturale dello stesso. I tasti sono facilmente raggiungibili anche con mani piccole, il posizionamento dei pulsanti laterali è alla giusta distanza.

Trust Gaming GXT 981 Redex: conclusioni

1 di 2

In conclusione Trust Gaming GXT 981 Redex è il mouse perfetto per gli utenti che vogliono giocare spendendo poco, e ricevendo in cambio prestazioni più che ottime. I suoi punti di forza sono indubbiamente legati all’ottima ergonomia, ad una precisione elevata con DPI regolabili, nonché comunque alla presenza di LED che ne impreziosiscono il design.

Dall’altro lato della medaglia troviamo indubbiamente l’impossibilità di utilizzarlo senza filo, un limite a cui sicuramente dovreste aspettare di andare in contro, nel momento in cui spendete così poco per il suo acquisto definitivo.