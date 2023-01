Le RIG 300 Pro sono cuffie da gaming wired, con cavo, dalle buone prestazioni generali, se considerato il prezzo di vendita attuale di circa 29,90 euro di listino, caratterizzate da un design ergonomico ed unico nel proprio genere. Vediamole meglio nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

L’esoscheletro è aggressivo, anche se realizzato interamente in plastica lucida, che cattura abbastanza le impronte e la polvere. Il design traforato permette al capo di respirare, se utilizzate in un periodo sufficientemente caldo, ed allo stesso conferisce un design molo bello, nonché in perfetto stile gaming.

1 di 2

Il prodotto è quasi interamente realizzato in plastica, è abbastanza flessibile, appare essere sufficientemente resistente e ben fatto, non abbiamo notato alcun scricchiolio o instabilità generale. Il meccanismo di estensione dell’archetto è macchinoso e non immediato, una caratteristica che accomuna tutti i modelli del brand, impostabile su 3 lunghezze differenti.

Le RIG 300 Pro sono commercializzate in due varianti: HX e HS, pensate rispettivamente per Xbox e PlayStation, senza presentare differenze sostanziali nelle prestazioni, nel design o nel prezzo. Indipendentemente dal modello scelto, ci teniamo a ricordare che sono perfettamente compatibili con tutte le console (anche Switch), notebook, smartphone, riproduttori multimediali o quant’altro.

1 di 3

La connettività è wired, non presentano infatti bluetooth o wireless, ma sarà sempre e soltanto necessario collegare il prodotto tramite il cavo jack da 3,5mm (non removibile e sufficientemente lungo), sul quale troviamo lo switch per il microfono e la rotella per la regolazione del volume. I padiglioni auricolari presentano una copertura in tessuto molto morbida, il memory foam è ergonomico, non incrementa la sudorazione, e non causa la fastidiosa sensazione di “tappo” ritrovata con altri modelli in commercio.

1 di 6

La gomma inserita sotto l’archetto è di buon spessore, una volta indossato non arrecano alcun fastidio al capo, oltre che essere molto comode anche per lunghi utilizzi, dato il peso di soli 233 grammi. Peccato solamente non siano ripiegabili ed il loro essere abbastanza “rigide”, limitate anche da un meccanismo di allungamento dell’archetto tutt’altro che immediato.

Hardware e Prestazioni

Il driver installato all’interno dei padiglioni è da 40 millimetri, il volume massimo è più che sufficiente per l’utilizzo in ambienti anche rumorosi. Sono cuffie circumaurali che non presentano ANC o cancellazione del rumore, l’isolamento passivo è discreto, sebbene la maggior parte dei suoni ambientali passino, sentendosi molto bene nell’orecchio.

1 di 3

La risposta in frequenza di 20hz – 20kHz e l’impedenza di 32ohm permettono di godere di una buona resa audio, se rapportata alla fascia di prezzo di posizionamento. I dettagli sono discreti, con una nitidezza più che sufficiente; i bassi, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono predominanti, sono presenti e discretamente corposi. Le RIG 300 Pro vanno leggermente in difficoltà nei picchi sonori, più distorti e non sempre nitidissimi.

1 di 4

Pensate per il gaming, le cuffie integrano sul padiglione di destra un microfono ripiegabile sull’asse verticale (definito flip-up e non removibile), con una risposta in frequenza 100Hz – 10kHz. Qualitativamente buono, non riesce a ridurre il rumore digitale, il quale viene trasmesso anche all’altro utilizzatore, il dettaglio e la nitidezza sono nel complesso sufficienti. La voce non appare eccessivamente metallica, riuscendo difatti a garantire ottime prestazioni generali.

RIG 300 Pro – conclusioni

1 di 2

In conclusione le RIG 300 Pro sono buone cuffie da gaming dal prezzo estremamente ridotto, ricordiamo infatti che il listino si aggira attorno ai 29,90 euro. I suoi punti di forza sono legati ad un design unico, aggressivo e molto curato, una ergonomia eccellente, perfetta anche per lunghi utilizzi (grazie al peso estremamente ridotto), la piena compatibilità con tutti i dispositivi in commercio, nonché una resa audio allineata con le aspettative.

Dall’altro lato della medagli troviamo un sistema di allungamento dell’archetto macchinoso e non immediato, ed anche la necessità di utilizzarle con il cavo jack sempre connesso (nonostante sia sufficientemente lungo). Il prodotto può essere acquistato presso un qualsiasi rivenditore di elettronica fisico e online.