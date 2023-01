Oral-B iO Series 10 è lo spazzolino più smart del momento, un prodotto che riesce ad unire pulizia orale approfondita e curata, con funzioni smart che quasi nessun altro è attualmente in grado di offrire. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

1 di 2

L’attenzione al dettaglio, ed il suo essere Premium, lo notiamo sin da subito nell’estetica e nella cura dei minimi particolari; il prodotto non presenta un form factor o un design differente, è realizzato in plastica, con una bellissima finitura opaca (non trattiene le impronte) e piccole stelle, che lo impreziosiscono, differenziandolo da tutti gli altri.

1 di 3

La dotazione in confezione è molto ampia, si trovano spazzolino, una testina, la base di ricarica (con tante funzioni disponibili), nonché una comoda custodia in plastica per il trasporto, compatibile con la ricarica, per finire ovviamente con l’alimentatore. I materiali utilizzati sono di ottima qualità, il prodotto appare robusto e resistente sin dal primo utilizzo, il fondo in metallo gli conferisce maggiore eleganza, ed il suo essere completamente piatto favorisce il posizionamento verticale. Le dimensioni, come anticipato del resto, sono nella media, raggiungendo nello specifico 23,5 cm di altezza e 2,8 cm di larghezza, per circa 140 grammi di peso, un prodotto facilmente utilizzabile con una sola mano, senza arrecare fastidio o peso eccessivi.

1 di 3

Nella parte anteriore troviamo un piccolo display IPS LCD completamente a colori, dalla buona luminosità, che permette di visualizzare il tempo di pulizia, nonché la modalità di utilizzo ed alcune informazioni di stato. Il controllo di Oral-B iO Series 10 avviene tramite i due pulsanti fisici posti superiormente ed inferiormente a quest’ultimo, utili per l’accensione/spegnimento e la variazione di modalità (sono dotati comunque di un buon feedback aptico).

1 di 3

L’impugnatura è molto comoda, non scivola nemmeno con le mani bagnate, ed il posizionamento sul nuovissimo caricatore iO Sense non poteva essere più semplice. La base circolare, realizzata in plastica con finitura gommata nella parte superiore, presenta aggancio magnetico, in questo modo lo spazzolino difficilmente cadrà, anche se poggiato in rapidità.

1 di 2

iO Sense è dotato di una serie di LED RGB nella parte superiore, utili per scandire il tempo rimanente nella pulizia (al raggiungimento del limite imposto), ma anche per indicare il livello di pulizia delle varie aree della bocca (questa è suddivisa in sei zone), ed avvertendovi nel momento in cui avete esercitato una pressione eccessiva. Il tutto è corredato da un piccolo display anteriore, sul quale visualizzare l’ora (grazie al collegamento WiFi), o semplicemente il tempo di pulizia aggiornato secondo per secondo.

Lo spazzolino integra una batteria che garantisce una autonomia di circa 15 giorni, ipotizzando un utilizzo giornaliero mattino/sera per pulizie di non più di due minuti. La ricarica con la base inclusa, richiede circa 3 ore, ricordando la presenza della custodia da viaggio ricaricabile Power2Go, di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Hardware e Specifiche

La riprogettazione di Oral-B iO Series 10 ha permesso di integrare un migliore azionamento magnetico lineare, per il trasferimento più efficiente di energia nelle setole, garantendo una migliore efficienza. Alla base della testina è posizionato un sensore di pressione intelligente, circondato da un ring LED RGB, che permette di raggiungere la giusta pressione senza mettere a rischio la placca o le gengive (il suo funzionamento rasenta la perfezione).

Lo spazzolino è mosso dalla tecnologia Oral-B iO, grazie all’esclusiva testina rotonda, il dente viene avvolto da delicate micro-vibrazioni, perfette per garantire una pulizia ben più accurata di tutta la concorrenza, oltre ad uno delicato spazzolamento che offrirà una piacevolissima sensazione di pulito.

La pulizia è approfondita, ma allo stesso tempo delicata ed in grado di proteggere in modo completo le nostre gengive, grazie al sensore di pressione. Dipendentemente dalla giornata, o dall’utilizzatore, esistono varie modalità di utilizzo: pulizia quotidiana, pulizia approfondita, denti sensibili, denti bianchi o nettalingua, le quali variano più che altro nella potenza di rotazione delle testine, con importanti differenze nel feedback restituito direttamente in bocca.

1 di 3

Per rendere ancora di più l’Oral-B iO Series 10 uno spazzolino smart, l’azienda l’ha corredato con una applicazione estremamente completa e ben organizzata. L’interfaccia è semplice ed intuitiva, è possibile visualizzare lo storico delle pulizie precedenti, con i grafici delle tempistiche di ogni operazione, la copertura delle varie aree della bocca, o le eventuali pressioni eccessive nella pulizia stessa. Nella homepage, per semplificare maggiormente, viene posta un’immagine dettagliata della nostra bocca, con la visione delle varie aree in tempo reale, e relative anche alle attività importate in precedenza. Il prodotto è compatibile con Android e iOS, la connessione è rapida e stabile, richiede davvero pochissimi secondi.

Oral-B iO Series 10 – conclusioni

1 di 5

In conclusione Oral-B iO Series 10 è uno spazzolino elettrico davvero completo, il meglio del meglio sulla piazza, in termini di funzioni smart, di estetica ed attenzione al design, ma anche per quanto riguarda la prestazioni effettive. Tantissimi pregi che lo innalzano sul gradino più alto del podio degli spazzolini elettrici, con un solo aspetto negativo, il prezzo di vendita di 499 euro di listino.