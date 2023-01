D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 è un router smart, di piccole dimensioni, ed in vendita ad un prezzo estremamente economico, se pensate che comunque lo si può acquistare a meno di 80 euro, senza rinunciare alle ottime prestazioni offerte. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto è interamente realizzato in plastica, i materiali sono discreti, si sente qualche scricchiolio qua e là, ma a questo prezzo non si poteva sperare diversamente, ed è sufficientemente robusto/resistente. La finitura opaca permette di godere di una buona oleofobicità e resistenza alla polvere, la doppia colorazione rende il dispositivo meno monotono e più accattivante.

A differenza di altri router molto ingombranti, il modello recensito è caratterizzato da una compattezza quasi invidiabile, in grado infatti di raggiungere 195 x 139 x 55 millimetri, con un peso di soli 300 grammi. Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici (se non quello relativo al WPS), solo 4 led di stato anteriori; le forme spigolose gli conferiscono un look molto aggressivo, quasi da gaming, a corredo delle 4 antenne ripiegabili, poste sui lati destro/sinistro e posteriore.

Hardware e Specifiche

Il D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 è un modem/router wireless dual-band simultaneo, compatibile quindi con la frequenza 2.4GHz fino a 300Mbps e 5GHz fino a 1201Mbps, per un totale di circa 1500Mbps (o 1,5Gbps se preferite), dimostrando una ampiezza di utilizzo assolutamente invidiabile, e pronta per soddisfare anche l’utente più esigente.

La rete creata supporta il WiFi 802.11ax, o meglio definito WiFi 6, per una maggiore velocità di connessione, oltre che una migliore gestione della banda, supportata dalle tecnologie 1024 QAM e OFDMA con 4 stream simultanei, per l’incremento di efficienza, velocità e portata. La dicitura AI nella nomenclatura non è solamente legata al marketing, l’intelligenza artificiale è fondamentale per la gestione del flusso di connessione, l’ottimizzatore WiFi spinge il dispositivo collegato verso il canale più adeguato per una velocità migliore e la perfetta organizzazione della banda, dando altresì priorità ai terminali più critici, che richiedono una stabilità maggiore.

La connettività fisica è convogliata interamente nella parte posteriore, ed è rappresentata da 3 porte LAN Ethernet Gigabit ed 1 porta LAN Gigabit, disposte le une di fianco alle altre. A completare la tecnologia integrata nel D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 troviamo il supporto agli assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant, nonché il Wi-Fi Mesh di D-Link. per la realizzazione di una rete connessa e completa in pochi semplici tocchi.

La gestione del modem è ad ogni modo possibile tramite l’applicazione mobile dedicata, il cui nome è Eagle Pro AI, con la quale settare le impostazioni di base, gestendo altresì gli accesso. L’intelligenza artificiale entra in gioco anche in questo settore, potenziando il Parental Control, offrendo una maggiore flessibilità sul controllo delle attività che i bambini potranno svolgere sul web. In aggiunta, grazie a AI Assistant, periodicamente si riceveranno raccomandazioni e report sull’utilizzo delle precedenti settimane.

In termini pratici con D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 ci siamo trovati molto bene, è perfettamente compatibile con qualsiasi fornitore e sistema operativo, integra i classici firewall che ci saremmo aspettati in prodotti dello stesso tipo, con VPN disponibile per Windows, Mac OS e iOS (non disponibile su Android per la cifratura limitata a 1024-bit su quest’ultimo). La copertura è più che buona, siamo riusciti a diffondere il segnale in un ambiente da circa 60/70 metri quadrati, anche su due piani, senza particolari difficoltà, sebbene tutto dipenderà dalle spessore e dalla tipologia delle vostre pareti, nonché dalle possibili interferenze.

D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 – conclusioni

In conclusione D-Link AX1500 Eagle Pro AI R15 è il modem/router che ti aspetti, un prodotto ben realizzato, di ridotte dimensioni e decisamente ergonomico, impreziosito da un prezzo fortemente economico, ma anche da una buona resa generale, il supporto al WiFi 6 dual band, con una banda fino a 1,5Gbps, il controllo tramite l’applicazione mobile, ed una buona integrazione dell’intelligenza artificiale.

L’unico lato negativo, se proprio ne dovessimo trovare uno, riguarda una relativamente ridotta dotazione di connettori nella parte posteriore, limita il numero di prodotti connessi fisicamente.