Burga è un noto marchio produttore di cover, pellicole e accessori per smartphone e wearable, con un forte focus sul mondo Apple, ma comunque in grado di fornire i più importanti modelli di dispositivi mobile, delle medesime opzioni e opportunità. Vediamo il tutto da vicino con la nostra recensione completa.

Il sito e l’azienda

Come vi abbiamo appena accennato, Burga vende direttamente sul proprio sito ufficiale ed in parte su Amazon, tutti i propri prodotti. La spedizione in Italia è senza tasse doganali, in quanto viene effettuata da magazzini all’interno dell’Unione Europea (più precisamente dalla Lituania), per mezzo dei più importanti corrieri (DHL, UPS, BRT o FedEx); in genere l’invio a domicilio ha un costo, ma al superamento dei 50 euro di spesa complessivi, è completamente gratuito. I tempi di consegna sono di circa 3-7 giorni lavorativi, in questo periodo è presente una bellissima promozione che permette di avere 2 cover gratis, aggiungendone 4 in totale (2 si pagano e 2 sono gratis).

1 di 1

All’interno del sito, realizzato interamente in lingua inglese, possiamo facilmente navigare tra le tantissime categorie disponibili: cover per smartphone, cover per cuffie, cover per iPad e macbook, proteggi-schermo, charms per smartphone, cinturini per Apple Watch, porta carte di credito, ring holders e accessori in generale. La maggior parte dei modelli disponibili all’acquisto sono accomunati dall’appartenenza ad una specifica collezione, la quale ad esempio permette di avere cover per iPhone, MacBook e cinturino Apple Watch coordinati.

I tipi di cover

Aprendo ad esempio una qualsiasi cover, notiamo la presenza di una compatibilità estremamente elevata con un numero incredibile di smartphone, tra cui spiccano tutti gli iPhone (da iPhone 6 in poi), Samsung Galaxy, OnePlus (da 7 fino a 10 pro), ma anche Huawei P (da P20 a P40 e Mate 20 Pro), senza dimenticarsi di modelli Motorola, Xiaomi e Google. La varietà è sicuramente il suo punto di forza, e non possiamo che esserne felici.

Per ogni determinata variante, l’utente può scegliere tra 5 versioni differenti, mantenendo inalterato lo stile: snap, tough, elite, tough magsafe e elite magsafe. La Snap è la classica cover in plastica rigida, molto sottile e poco resistente, da applicare al back dello smartphone; con Tough invece viene fornita anche una cover interna in silicone, sulla quale applicare la Snap. Da notare che questa variante è composta da due parti, ciò sta a significare che potreste acquistare la Tough, per poi cambiare periodicamente la Snap da applicare.

I modelli più belli, e costosi (il prezzo è di 69 euro l’uno), sono sicuramente le Elite, cover rigide molto spesse e resistenti che coprono back e frame, con una parte interna vellutata a proteggere lo smartphone vero e proprio, impreziosite da un bordino dorato a contorno del modulo delle fotocamere. Concludono le possibilità di scelta Tough MagSafe e Elite MagSafe (solo per i dispositivi Apple), che aggiungono solamente la compatibilità con il MagSafe.

I prezzi di vendita sono direttamente proporzionali al modello selezionato, si parte da 29,95 euro per lo Snap, salendo a 44,95 euro per il Tough, 69,95 euro per l’Elite, 49,95 euro per il Togh MagSafe e 74,90 euro per Elite MagSafe, a meno che non si abbia una cover con un materiale differente, lo stile non influenza il prezzo finale.

La nostra prova

1 di 7

Per fornirvi la nostra esperienza con le cover Burga, l’azienda ci ha inviato 4 modelli Elite, in quanto l’idea è di dismettere nel corso del tempo la variante Snap, a favore di soluzioni più belle esteticamente.

1 di 6

Nello specifico abbiamo ricevuto gli stili calm sailing, emerald pool e full glam per iPhone 13, e wild pomegranate per iPhone 13 Pro Max. Tutti, come anticipato, possono ancora essere acquistati ad un prezzo di 69,95 euro al pezzo.

1 di 6

La prima cosa che abbiamo notato è la robustezza della cover, è decisamente solida ed affidabile, non si piega minimamente nemmeno esercitando una forza elevata. Il posizionamento dello smartphone è abbastanza difficoltoso, la cover calza al millimetro, ed essendo molto rigida, rende l’operazione più complessa del previsto. La parte interna della cover è vellutata, in questo modo non si rischia di rovinare lo smartphone, accarezzandolo e coccolandolo solo come una cover premium è in grado di fare.

1 di 7

Una volta indossata, lo smartphone è decisamente più sicuro, la sensazione di premium che offre al tatto è piacevole, rende l’utilizzo nel corso del tempo più sicuro e tranquillo, proteggendo alla perfezione il dispositivo mobile. Sul frame abbiamo un elevato quantitativo di silicone, che rende lo smartphone più spesso, coprendo tutti i pulsanti, tranne che per la levetta relativa al silenzioso. I fori del lighting e dei microfoni/altoparlanti non presentano difetti, sono perfetti.

1 di 2

Spostando l’attenzione nella parte posteriore non possiamo che rimanere soddisfatti della qualità delle cover Burga, la stampa è bellissima, è liscia al tatto ma non si sporca facilmente (né trattiene le impronte), ed allo stesso tempo ha una lunga tenuta nel tempo (dopo mesi di utilizzo non abbiamo notato variazioni di alcun tipo). Il modulo delle fotocamere è ritagliato alla perfezione, è quasi al livello del sensore, la differenza in altezza è minima, il tutto è impreziosito da un bordino dorato molto bello da vedere, e la scritta Burga nella parte bassa. Considerando i tantissimi stili a disposizione sul sito, vi potete davvero sbizzarrire nel trovare il modello più adatto a voi (se volete acquistare premete qui).

Dall’altro lato della medaglia abbiamo riscontrato qualche negatività: in primis le cover sono robuste ed affidabili, ma rendono lo smartphone molto più pesante, considerando l’iPhone 13 Pro Max, potete immaginare non essere molto positivo. In secondo luogo risulta abbastanza difficile premere i pulsanti, o meglio viene richiesta una forza maggiore di quanto ci saremmo aspettati.