Fujifilm Instax Square Link è la nuova stampante portatile per smartphone, un prodotto completo e di qualità, perfetto per essere trasportato ed in grado di soddisfare pienamente le necessità di ogni utente. In vendita in più colorazioni ad un prezzo di listino di 149 euro, vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Vi ricordate la Instax Mini Link 2 (qui la recensione)? bene, esteticamente la Instax Square Link non è molto differente, è realizzata interamente in plastica con finitura opaca (che non trattiene le impronte) ed una interessante trama orizzontale in rilievo che migliora l’ergonomia (è meno sdrucciolevole), oltre che renderla più gradevole esteticamente.

Il form factor è più sinuoso e curvato, i lati corti sono concavi verso l’interno, sebbene sia posizionabile senza problemi anche in verticale. Sulla superficie troviamo due pulsanti fisici, entrambi posizionati nella parte anteriore, il classico tasto Instax centrale, incavato nella scocca, a cui si aggiunge lo Square Link Function, posto al suo fianco, più nascosto e gommato, ma ugualmente dal buon feedback.

Le dimensioni sono complessivamente ridotte, parliamo comunque di un prodotto da 105 x 127,5 x 37,5 millimetri, con un peso approssimativo di 236 grammi. Si può tranquillamente posizionare in uno zaino o in un marsupio, senza appesantire più di tanto. I materiali sono discreti, è un prodotto robusto ed affidabile, dalla buona realizzazione, non abbiamo notato scricchiolii di alcun tipo.

Posteriormente trova posto il solito sportellino, che ricopre l’intera facciata dove inserire il film pack, mentre sul frame di destra sbuca la porta di ricarica, finalmente una USB-C. La batteria è agli ioni di litio, non removibile e ricaricabile in massimo 120 minuti, la cui autonomia è più che buona, rientriamo sempre in circa 80 stampe, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro.

Hardware e Specifiche

La Fujifilm Instax Square Link è una stampante per smartphone, per questo motivo non presenta lo slot microSD per immagini esterne, impreziosita dalla realtà aumentata. Su ogni scatto può difatti essere impresso un codice QR, da visualizzare poi con la camera dello smartphone, per dare vita ad effetti particolari ed unici nel loro genere. Più precisamente parliamo di AR Print, la prima modalità Instax che permette di aggiungere una tridimensionalità allo scatto, personalizzandolo ancora di più di quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Volete aggiungere una torta di compleanno, bolle, scritte o arcobaleni? potete affidarvi alle modalità Add Special FX, Add Doodle, Add Background o Add Text, ottenendo ottimi risultati, arricchiti a loro volta ad esempio da Add Photo, l’aggiunta di una immagine all’interno di un’immagine (o perché no, una via per creare un meme).

Tutte queste funzioni si vanno ad aggiungere alle utility classiche che caratterizzano il mondo Instax, una applicazione Square Link ben realizzata e funzionale, tramite la quale personalizzare le immagini, stampando le modifiche direttamente su carta, o modificandone saturazione, contrasto e luminosità con un semplice tocco. Molto interessanti sono le due modalità colore, Rich e Natural, con una predefinita modifica dello scatto, dipendentemente dal desiderio di godere di colori più naturali o saturi.

Le pellicole da utilizzare sono le Instax Square, acquistabili anche su Amazon, di dimensioni 86 x 72, più precisamente l’immagine è 62 x 62 millimetri. La risoluzione di stampa è 318 dpi, con 256 livelli per colore e formato di immagini JPEG, PNG, HEIF e DNG, tra quelli supportati. Lo sviluppo è sufficientemente rapido, lo scatto è pronto in 90 secondi (anche se come al solito dipende dall’ambiente), mentre la stampa effettiva avverrà in circa 12 secondi. La connessione allo smartphone è compatibile con Android e iOS, tramite l’app e connettività bluetooth 4.2.

Qualitativamente le immagini non si allontanano troppo dagli standard (elevati) a cui Fujifilm ci ha abituati in passato, le uniche difficoltà le riscontriamo nell’illuminazione generale, di base tende molto a scurire la scena. La pasta cromatica è molto bella, caratteristica delle pellicole, con colori mai troppo saturi o contrastati, la definizione è ottima, manca leggermente di nitidezza, fermo restando una resa più che apprezzabile, anche in rapporto al prezzo finale di vendita.

Fujifilm Instax Square Link – conclusioni

In conclusione Fujifilm Instax Square Link è una buonissima stampante portatile che subisce modifiche importanti nel design, più sinuoso e fluido (meno spigoloso), senza stravolgere l’esperienza passata. Il plus è sicuramente rappresentato dall’elevatissima personalizzazione, fisica e virtuale di ogni scatto, un qualcosa che amplia al massimo la realizzazione, limitata solo dall’immaginazione dell’utente finale. L’applicazione è ben realizzata, facilmente accessibile anche dagli utilizzatori meno pratici ed esperti. Buone l’autonomia e la qualità della stampa, sebbene non presentino differenze fondamentali rispetto al passato.

L’unico aspetto negativo che ci sentiamo di segnalare va a toccare la luminosità degli scatti, tende sempre a scurire troppo la scena inquadrata.