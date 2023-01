Cidoo ABM084 è una tastiera meccanica per il gaming, commercializzata sul territorio italiano da EPOMAKER su Amazon, caratterizzata da uno stile volutamente retrò ed alcune piccole chicche nascoste, come la manopola per la regolazione del volume. Vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

La tastiera è sostanzialmente compatta, raggiungendo infatti soli 360 x 132 x 43 millimetri di spessore, con un peso che supera di poco 1kg, non presenta il tastierino alfanumerico, ma resta essere completa di ogni pulsante, compresi i tasti funzione nella parte alta.

1 di 3

Il design retrò è molto bello alla vista, la scelta di inserire colorazioni a contrasto, con una perfetta tinta pastello, appaga l’utente finale, il quale si ritrova tra le mani un prodotto dagli ottimi materiali di costruzione. Ricordiamo infatti essere realizzata interamente in plastica, robusta ed affidabile, non abbiamo difatti sentito alcun scricchiolio degno di nota. Nell’angolo alto destro della tastiera troviamo senza dubbio l’aspetto che la rende unica nel proprio genere, una manopola in alluminio, utilizzabile per la regolazione del volume, e non solo, proprio perché sono presenti due modalità, switchabili con la pressione prolungata sulla stessa.

1 di 2

Il prodotto è completamente wireless, anche se presenta il connettore fisico, nella parte posteriore è integrato il ricevitore USB da collegare direttamente al device a cui connettersi, mentre sul lato sinistro trovano posto i due switch per la variazione tra Windows e MAC OS, in relazione proprio ai tasti funzione che, dipendentemente dal sistema, cambieranno di volta in volta.

Hardware e Prestazioni

La Cidoo ABM084 è tecnicamente una tastiera meccanica da 88 tasti, in formato TKL hot-swappable NKRO. Il difetto più grande, per la maggior parte di noi, ma non per tutti, è il layout ANSI (USA), differente dal classico europeo ISO a cui siamo solitamente abituati.

1 di 2

I tasti presentano superficie leggermente concava con profilo Cherry, le dimensioni sono corrette ed adatte anche per gli utenti con dita particolarmente tozze, mentre il distanziamento è sufficiente per lunghi utilizzi. E’ una tastiera adatta ad ogni utente, sia con mani piccole che grandi.

Gli switch sono Gateron Pro Yellow, con una forza di attuazione di 50gf, una distanza di attuazione di 2mm e sopratutto una corsa totale di 4 millimetri. A differenza di quanto abbiamo visto con altre tastiere meccaniche, la Cidoo ABM084 ci ha piacevolmente stupito nella fluidità di esercizio, diventando una perfetta compagna di lavoro anche per gli utenti che ad esempio vogliono scrivere lunghi poemi nel corso delle loro giornate. Rumorosità contenuta, anzi quasi piacevole ed appagante, non arreca alcun fastidio alle persone che ci circondano, né risulta essere eccessiva.

1 di 2

La retroilluminazione LED RGB è piacevole, premette interessanti giochi di luce, grazie al suo essere dinamica, con effetti personalizzabili via software. La luminosità massima è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, senza mai risultare essere invadente o eccessiva.

La tastiera può essere utilizzata sostanzialmente in tre differenti modi: cablata, wireless o bluetooth. Nel primo caso entra il gioco il cavo con terminale USB-C to USB-A incluso direttamente in confezione, da collegare direttamente alla parte posteriore del prodotto stesso. Il suo essere wireless lo notiamo nelle connettività WiFi 2.4GHz, utilizzato il dongle che trovate in confezione, oppure il classico bluetooth 5.0. Ciò che stupisce è proprio la sua grandissima versatilità, permettendo a conti fatti un utilizzo con ogni dispositivo in commercio, e garantendo la connessione simultanea fino a 5 dispositivi contemporaneamente (precisamente 1 WiFi, 1 via cavo e 3 bluetooth).

All’interno della Cidoo ABM084 troviamo una batteria da 3000mAh, la cui autonomia varia in relazione alla modalità di utilizzo, ed anche al LED RGB (nonché ai giochi di luce impostati), i quali incidono parecchio sulla carica della batteria. Facendo tuttavia una media, possiamo sostenere che l’autonomia si aggira su circa 1 settimana di utilizzo intensivo nel corso delle singole giornate.

Cidoo ABM084: conclusioni

In conclusione Cidoo ABM084 è la tastiera che non ti aspetti, un prodotto davvero versatile e completo, se pensate che è compatibile ad esempio anche con i dispositivi mobili (come smartphone e tablet), data la connettività bluetooth, impreziosito da una funzionalità molto interessante, nonché tante piccole chicche che la innalzano nell’Olimpo del settore. Il prezzo di vendita è complessivamente adeguato alle prestazioni offerte, considerando appunto che su Amazon può essere acquistata, nella variante recensita a soli 113 euro.

L’unico difetto? sicuramente il layout, essendo ANSI molti utenti limiteranno la possibilità di acquisto.