Recensione AVM FRITZ!Dect 500: lampadina LED RGB smart di qualità

AVM FRITZ!Dect 500 è la nuova linea di lampadine LED RGB smart, ovvero controllabili da applicazione e completamente dimmerabili su un ampio spettro di colori, in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile ed accettabile, generalmente inferiore ai 30 euro. Vediamole da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il modello recensito presenta il classico form factor e design delle lampadine di questo tipo, aggancio E27 con piena compatibilità con la maggior parte degli accessori o delle plafoniere, un rivestimento inferiore in plastica bianca opaca, ed una parte superiore in vetro, all’interno della quale troviamo l’emettitore luminoso. Il collegamento è rapido ed immediato, i materiali di ottima qualità garantiscono una buona resistenza ed una affidabilità superiore al normale.

Dimensionalmente parlando è un prodotto complessivamente in linea con le aspettative, poiché raggiunge a tutti gli effetti 62 x 62 x 118 millimetri, con un peso di soli 93 grammi. Il consumo, essendo a tutti gli effetti una lampadina LED, è estremamente ridotto, si parla appunto di circa 10 kWh ogni 1000 ore di utilizzo (consumo energetico durante l’utilizzo di 9,4W e in standby di 0,5W), attestandosi con classificazione energetica F.

Specifiche tecniche e prestazioni

AVM FRITZ!Dect 500 è una lampadina LED RGB, ciò sta a significare che lo spettro può variare su tutta la gamma colorata, con l’aggiunta della selezione relativa alla tipologia di bianco (caldo o freddo, 2700-6500K), per un indice di resa cromatica di 80. Il flusso luminoso utile è di ben 806 lumen a 360 gradi, mentre il fascio luminoso in sé è a 200 gradi, dato il suo essere lampadina LED, la vita complessiva è molto elevata, si aggira attorno alle 15’000 ore di utilizzo (almeno stando a quanto dichiarato dall’azienda). L’altro suo punto di forza è legato alla possibilità di dimmerare l’intensità, l’utente potrà scegliere in altre parole l’intensità luminosa, impostandola direttamente dall’applicazione mobile, compatibile con Android e iOS.

La connessione alla rete avviene tramite WiFi, di base è un prodotto compatibile con tutti i router, a prescindere dal gestore telefonico o dal marchio, anche se il migliore funzionamento viene garantito con i prodotti AVM FRITZ!, dato il supporto allo standard DECT ULE per smart home, che garantisce una rapida integrazione della lampadina mediante la pressione di un solo pulsante. Gli aggiornamenti, data la connessione alla rete, sono scaricati automaticamente dal sistema, senza richiedere alcun intervento da parte dell’utente finale.

La personalizzazione in fase di utilizzo è legata più che altro alla scelta dell’intensità luminosa e dei colori, nonché comunque all’impostazione di determinate scene pre-impostate, richiamabili rapidamente con un semplice tocco. L’interfaccia dell’applicazione mobile è molto chiara e moderna, con schermate facilmente comprensibili anche da parte dell’utente meno esperto, e dal taglio molto più vicino agli standard a cui siamo attualmente abituati.

AVM FRITZ!Dect 500 – conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Dect 500 è la perfetta lampadina smart RGB da collegare al proprio FRITZ!Box, integrandola alla perfezione all’interno dell’ecosistema di casa AVM. Il prezzo ridotto ne facilita sicuramente l’acquisto da parte dei felici possessori di un router dell’azienda, la semplicità d’utilizzo (come anche la connessione rapidissima), rendono l’esperienza più completa e sostanzialmente alla portata di ognuno di noi. Le prestazioni sono più che adeguate alle aspettative, dimostrando di essere un altro ottimo prodotto AVM.