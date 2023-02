Acer Swift X 14: hands-on del notebook con display OLED

Acer Swift X 14 è un notebook di fascia medio-alta presentato in occasione del CES 2023, evento che ogni anno si tiene a Las Vegas, e nel corso del quale Acer ha svelato una line-up molto interessante. Tra i nuovi prodotti troviamo appunto il modello di cui vi proponiamo l’hands-on, che vedrà la luce del mercato nel corso del mese di Aprile 2023, ad un prezzo di listino di 1499 euro, Acer ci ha fornito un sample di pre-produzione, con l’opportunità di raccontarvi le nostre prime impressioni, prima di una futura recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto presenta un design clamshell classico, con uno chassis in alluminio molto elegante, materiali di ottima qualità, molto robusti e resistenti. Gli scricchiolii sono ridotti al minimo, appare sin da subito come un modello di livello, perfettamente integrato con la fascia di prezzo di appartenenza. Le cerniere funzionano bene, si può aprire con una sola mano senza difficoltà, l’angolo di apertura non è elevatissimo, ma più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

Dimensionalmente parlando risulta essere allineato con le aspettative, raggiunge infatti circa 32,2 x 22,5 centimetri, con uno spessore di circa 1,79 centimetri, ed un peso che supera di poco 1,5kg. La dotazione di connettività sui bordi è più che buona, sul lato sinistro abbiamo un jack da 3,5mm per microfono o cuffie, due USB type-C 3.2 (utilizzabili anche per la ricarica del notebook), una USB type-A 3.1 ed una HDMI classica. Spostando l’attenzione sul lato destro, invece, ecco arrivare una USB type-A ed il comodissimo slot per la microSD (fondamentale per i creator). Una dotazione più che soddisfacente e completa, che potrà rendere felici la maggior parte dei consumatori in Italia e nel mondo.

Hardware, specifiche e tastiera

Le specifiche del modello fornitoci per la prova sono di assoluto rispetto, i punto di forza di Acer Swift X 14 è sicuramente il bellissimo display, un OLED da 14 pollici di diagonale, con risoluzione 2880 x 1800 pixel, rapporto d’aspetto 16:10, per una produttività estrema ed un utilizzo più ampio dell’are di lavoro, luminosità di 500 nits, impreziosita dalla presenza di un refresh rate fino a 120Hz (e tempi di risposta di 3ms). La nitidezza ed il dettaglio sono incredibili, aggiungendo una estrema fluidità, il pannello di questo modello è ottimo per il rendering video, grazie anche a colori precisi (supporta il 100% della gamma DCI-P3) ed affidabili (i neri sono neri profondi, dato il suo essere OLED). Nella parte alta troviamo una webcam a 1080p, un fullHD classico, con tecnologia TNR per la riduzione del rumore con poca luce e Acer PurifiedVoice, per un miglioramento della resa audio con l’utilizzo di intelligenza artificiale.

Sotto il cofano troviamo il processore Intel Core i7-13700H (di tredicesima generazione), accoppiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, con certificazione NVIDIA GeForce RTX Studio. Completano la configurazione di base, 1TB di SSD NVMe PCIe e 16GB di RAM DDR5; nel poco utilizzo che ne abbiamo fatto è un notebook reattivo e prestante, ottimo per la produttività e la produzione dei contenuti (grazie alla suddetta certificazione), senza trascurare la possibilità di giocare anche con titoli che richiedono una risposta importante, le ventole non sono troppo rumorose, e si attivano solamente in determinate condizioni.

Gli altoparlanti da 5 watt sono posizionati su tutta la lunghezza dell’Acer Swift X 14 appena sopra la tastiera, sono di ottima qualità, con un dettaglio soddisfacente ed un volume molto elevato. La tastiera è a sua volta estremamente comoda ed ergonomica, i tasti non presentano una corsa elevata, sono perfetti per la digitazione quotidiana, anche per lunghe sessioni di lavoro, sono sufficientemente distanziati tra loro, risultando perfetti per mani piccole o grandi. La retroilluminazione è single-led (no RGB) regolabile in luminosità su due livelli, forse leggermente più bassa di quanto ci saremmo aspettati, non manca il sensore per le impronte digitali integrato sul tasto di accensione/spegnimento.

Il touchpad OceanGlass è più grande della media, ma non troppo, è sufficientemente reattivo e performante, facilitando così l’usabilità quotidiana. I “clic” dei pulsanti destro/sinistro non sono troppo rumorosi. La batteria, infine, è da 76Wh, ma per raccontarvi dell’autonomia sarà necessario attendere la recensione completa.

Acer Swift X 14 – conclusione hands-on

In conclusione Acer Swift X 14 è un notebook di qualità estremamente elevata, curato nei minimi dettagli, dotato di uno chassis eccellente, di una tastiera ergonomica, ed impreziosito da un display OLED molto interessante a 120Hz, il tutto è accompagnato dalla presenza di una configurazione che risulta essere perfetta per ogni utilizzo, montaggio video, editing fotografico, produttività standard o gaming. Per maggiori dettagli sul prodotto, collegatevi al sito ufficiale Acer.