Sunday Gold è un titolo che punta in parte a mixare due tipologie di gioco differenti: GDR e avventura grafica, cercando di prendere il meglio da entrambe, e mischiando il tutto con un comparto tecnico molto originale. Scopriamo da vicino l’esito del lavoro di BKOM Studios nella nostra recensione completa.

Trama

Il costrutto narrativo è uno dei punti di forza dell’intera avventura, lo stile fumettistico incanta sin da subito, un mondo distopico ambientato nella ipotetica Londra del 2070, catturando l’attenzione del giocatore con grafiche piacevoli ed una storia complessivamente intrigante, anche se non propriamente originale. Il tutto ruota attorno al racconto delle vicende di Sally, Gavin e Frank, tre criminali che stanno facendo di tutto per diventare ricchi, come ad esempio cercare di strappare (o scoprire) i segreti del successo ad un miliardario.

I tre sono caratterizzati discretamente, con ognuno in grado di esternare una abilità unica nel proprio genere (Frank scassina, Sally ha grande forza, Gavin è l’informatico), l’unione fa la forza per la buona riuscita del colpo, anche se spesso è piacevole osservare e conoscere da vicino i vari punti di vista. La narrazione gode di una buonissima dose di humour e satira, strappando non pochi sorrisi al giocatore, stile impreziosito proprio dall’impronta grafica scelta dagli sviluppatori.

Grafica

Tecnicamente il titolo trasuda semplicità, come vi abbiamo già accennato, lo stile fumettistico rende l’esperienza molto piacevole ed originale, con colori ben tarati (tendenti al pastello), ed una perfetta gestione delle sorgenti luminose. La conta poligonale non è elevata, con texture non profondamente definite, a migliorare il tutto troviamo la tendenza caricaturale dei personaggi, perfettamente differenziati e caratterizzati nel più singolo dettaglio. Le scene sono perlopiù statiche, ma al netto di ciò non resterete particolarmente incantati dalle varie ambientazioni, particolarmente standardizzate in ambienti urbani e suburbani.

La nostra prova si è articolata su PC (Steam), l’esecuzione è stata fluida ed esente da lag importanti da segnalare. La localizzazione testuale in lingua italiana è sicuramente apprezzata, il sonoro è complessivamente allineato con le aspettative, senza riuscire ad eccellere, ma nemmeno a deludere le aspettative dei giocatori.

Meccanica di gioco e Gameplay

Sunday Gold viene definito un’avventura grafica punta e clicca, con meccaniche prese dai giochi di ruolo. Quest’ultime rappresentano forse la parte meno riuscite dell’intero titolo, ritenute troppo superficiali e ben lontane dai capisaldi del genere, ad esempio l’equipaggiamento a disposizione non presenta tante specificità, basterà scegliere il più potente, e mantenere sempre quello. Discorso simile per quanto riguarda la progressione dei singoli personaggi, una volta che l’utente avrà scelto di intraprendere una determinata strada, raggiungerà rapidamente il termine dell’albero delle abilità, molto prima di finire il gioco.

Le azioni all’interno delle varie scene si svolgono a turni, con una buona delimitazione temporale, in altre parole all’interno della stessa ambientazione ogni personaggio godrà di un determinato quantitativo di punti, entro però uno specifico intervallo temporale, mantenendo sempre un occhio verso il livello di allarme. Questi indica l’attenzione dei membri della sicurezza verso la nostra presenza, se raggiungerà un livello particolarmente elevato, verranno incrementati anche i combattimenti per riuscire ad uscire indenni da una situazione ingarbugliata; un’idea complessivamente interessante che aggiunge quel pizzico di pepe e di tensione ad un’esperienza altrimenti quasi rilassante.

I combattimenti, tuttavia, rappresentano la parte meno riuscita del gioco, sono ripetitivi ed eccessivamente lunghi, con nemici monotoni ed in grado di incassare un numero incredibilmente elevato di colpi prima di cadere al tappeto. Le sessioni si svolgono, come era facilmente intuibile, a turni, riuscendo comunque a raggiungere un buon livello di complessità e di imprevedibilità.

La caratterizzazione dei tre personaggi riesce a differenziare l’esperienza, mettendo difatti l’utente di fronte a continue scelte nel corso dell’avventura, ad esempio utilizzare Gavin per superare le difese elettroniche, oppure sfruttare le abilità manuali di Frank, o la forza di Sally. Il tutto viene condito con specifici mini giochi molto interessanti e piacevoli, oltre che non essere mai eccessivamente ripetitivi.

L’evento aleatorio legato ai singoli personaggi è rappresentato dalla cosiddetta salute mentale, la quale viene alterata a sua volta dai singoli eventi. Portare Gavin, Frank o Sally al limite, si tramuterà in situazioni tutt’altro che piacevoli a livello del gameplay, ad esempio si potranno vedere nemici immaginari, leggere malamente i testi mostrati a schermo, o comunque iniziare ad agire in modo totalmente lontano dal buon senso. Una variabile che innalza il livello di difficoltà, e porta una buona dose di imprevedibilità.

Sunday Gold – conclusioni

In conclusione Sunday Gold è un gioco da consigliare agli utenti che amano le avventure grafiche punta e clicca, con uno stile originale ed unico nel suo genere, la narrazione corre via fluida e piacevole, la caratterizzazione dei personaggi è molto buona, con un ottimo gameplay per quanto riguarda la parte di esplorazione, senza dimenticarsi dello stile quasi unico. Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente combattimenti troppo ripetitivi e lunghi, nonché una parte GDR che doveva sicuramente essere approfondita.