Sokobos è un gioco veramente minimale, sia nella grafica che nel prezzo finale di vendita, poiché può infatti essere acquistato a soli 3,99 euro su Steam, essendo disponibile solamente per PC. Cerchiamo di scoprire l’anima di questo puzzle game nella nostra recensione completa.

Trama

A differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, il titolo presenta una trama raccontata sorprendentemente bene, nel corso dell’intera avventura impersoneremo Eschilo, un uomo dotato di una forza sovraumana, seconda solamente a quella di Ercole. L’ambientazione, come potete immaginare, è l’Antica Grecia, il personaggio si ritrova a fare un importante giuramento agli Dei, in cui promette di costruire in solitaria un tempio dedicato a Zeus, per rendere la città più prospera.

Il costrutto narrativo è semplice e non troppo originale, ma apprezziamo comunque il desiderio degli sviluppatori di fornire un contorno ad un titolo che altrimenti avrebbe poco da raccontare. Mancano scene di intermezzo o descrizioni accurate, poiché comunque Eschilo parla solamente all’inizio del livello (e non sempre), ma nel complesso non possiamo che esserne soddisfatti.

Grafica

Nell’idea che si tratta di un puzzle game da 3,99 euro, pensato solo ed esclusivamente per PC, non possiamo che essere soddisfatti del livello effettivamente raggiunto. Abbandonate ogni speranza di apprezzare ambientazioni articolate, tutti i 60 livelli sono accomunati da uno sfondo nero, su cui è comunque possibile trovare una serie di ostacoli, con colorazioni a contrasto, di vario genere.

Gli sviluppatori hanno giustamente optato per una scelta minimal, che ha portato ad un importante risparmio nel budget di realizzazione, offrendo comunque un impatto grafico di tutto rispetto. Nel corso dell’esecuzione non abbiamo notato bug o rallentamenti di alcun tipo, l’intero titolo è localizzato esclusivamente in lingua inglese.

Meccanica di gioco e Gameplay

Sokobos è un puzzle game che fa della sua semplicità l’arma vincente, si articola interamente, come appena annunciato in 60 livelli differenti, nel corso dei quali il nostro obiettivo sarà quello di ricostruire la figura in sovraimpressione che si può trovare al centro della scena, cercando comunque di ottenere il risultato finale riducendo al minimo il numero di mosse. Per ridurre al massimo il livello di sfida, gli sviluppatori hanno pensato di non porre un limite al numero di mosse, in questo modo tutti potranno giocare, senza alcun pensiero o preoccupazione.

Molto buona è la progressione, infatti nell’avanzare di livello in livello si possono scoprire nuove meccaniche, ostacoli o difficoltà, che vanno a differenziare l’esperienza particolarizzandola sino a raggiungere un buon livello di complessità (ad esempio è sconsigliato spostare gli oggetti contro i muri, altrimenti non si potranno più rimuovere). Al termine di ogni livello verrà visualizzata la classifica globale, in cui vengono mostrati gli altri utenti, ed il numero di mosse effettivamente utilizzate per il completamento (è una opzione disattivabile), come anche il tracker che mostra a schermo le mosse passo-passo che ci hanno portato a completare il livello. Ottima la scelta di offrire la possibilità di annullare l’ultima mossa, la riteniamo un’opzione molto apprezzata, che rende la vita decisamente più semplice a tantissimi giocatori.

Sokobos – conclusioni

In conclusione Sokobos è un titolo estremamente interessante ed economico, se amate i puzzle game vi consigliamo di acquistarlo, in quanto comunque vi saprà intrattenere per svariate ore, richiedendo un esborso minimo, soli 3,99 euro su Steam. La longevità di 60 livelli è adeguata alla spesa effettiva, con un grado di difficoltà mai troppo elevato. L’unico aspetto negativo è forse legato al comparto grafico, è intrigante, ma trasuda semplicità e nel 2023 forse si poteva fare di più.