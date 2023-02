Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: è davvero imbattibile

Samsung Galaxy S23 Ultra è a mani basse il Re del segmento degli smartphone top di gamma per il 2023, un prodotto completo ed eccezionale sotto molti punti di vista, con piccoli e trascurabili difetti, maggiormente votato verso un pubblico business ma in grado di soddisfare ogni esigenza. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il touch&feel è assolutamente piacevole, sin dall’inizio il dispositivo appare robusto e solido, realizzato con materiali di altissima qualità, ed offre la sensazione di Premium che ci saremmo aspettati dopo aver speso 1500€ per il suo acquisto. Il design è molto simile alla generazione precedente, con una back cover in vetro satinato (e opaco) Gorilla Glass Victus 2, davvero molto bella e sufficientemente oleofobica, il comparto fotocamere risulta essere abbastanza in rilievo, quando poggiato sul piano di lavoro traballa leggermente.

Le dimensioni rappresentano l’altro lato della medaglia, di un dispositivo con scocca in metallo, e di conseguenza abbastanza pesante (raggiunge 234 grammi), ed in grado di raggiungere 163,4 x 78,1 x 8,9 millimetri di spessore. La portabilità è limitata, come anche l’utilizzo con una sola mano, una volta posizionato nella tasca dei pantaloni, si farà comunque sentire.

1 di 5

Il frame è in metallo, sul lato destro troviamo i tasti di accensione e del controllo del volume, mentre inferiormente spiccano l’altoparlante fisico, il carrellino delle SIM, la USB type-C 3.2 e naturalmente l’alloggiamento dell’S Pen, il plus del modello recensito. Manca, come avrete notato, il jack da 3,5mm. Se interessati, è uno smartphone con certificazione IP68, completamente resistente ad acqua e polvere (anche immersione per un breve tempo).

Hardware e Specifiche

Il display è un ampissimo pannello da 6,8 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ (1440 x 3088 pixel), supporto HDR10+, circa 550ppi ed un rapporto schermo/corpo pari al 90,1%. La prima cosa che colpisce è la quasi totale assenza di cornici, il pannello occupa interamente la parte anteriore, offrendo una piacevole sensazione di infinity display, grazie anche alla leggera curvatura sui bordi lunghi, non particolarmente pronunciata, né fastidiosa. A conti fatti è il miglior display del mercato, dotato di una nitidezza e di un dettaglio praticamente unici, con colori perfettamente tarati e regolabili dall’utente finale, per una maggiore personalizzazione.

A migliorare il tutto troviamo il refresh rate variabile, con step da 1 a 120Hz, ottima soluzione per la giusta fluidità direttamente proporzionale alle varie situazioni, nonché una luminosità massima di 1750 nits, che garantisce tranquillamente l’utilizzo del Samsung Galaxy S23 Ultra anche sotto la luce solare diretta. E’ presente, come al solito, l’always-on-display, una funzione che non consuma troppa energia.

1 di 2

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core a 3,2GHz con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato da GPU Adreno 740. Le configurazioni acquistabili sono diverse, si parte da 8/256GB, per salire poi a 12/512GB o 12/1TB, memorie rapidissime con tecnologia UFS 4.0, per installazione e apertura davvero fulminee (peccato che non sia espandibile). In termini di prestazioni non abbiamo davvero nulla da dire o da recriminare, è uno smartphone reattivo in ogni situazione, che può essere ampiamente utilizzato anche per l’esecuzione di più app o giochi in contemporanea. Nemmeno nelle situazioni più estreme scalda nella parte posteriore, dimostrando un buon sistema di raffreddamento e dissipazione del calore.

Il sistema di sblocco è legato al riconoscimento del viso e al sensore di impronte digitali posto sotto il display, leggermente più lenti rispetto agli standard, ma più precisi ed affidabili, sopratutto in condizioni di scarsa illuminazione. La connettività wireless è di ultima generazione, si affida al WiFi 6E dual band, NFC, GPS dual band e bluetooth 5.3. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è ovviamente uno smartphone 5G, il carrellino delle SIM ha due slot utilizzabili solo per le nano-SIM (è inoltre compatibile con le eSIM), di conseguenza la memoria interna non è espandibile. L’audio è stereo, il volume massimo è molto elevato, soddisfa le esigenze di un ambiente anche da 35 metri quadrati, mantenendo un eccellente livello di dettaglio e di nitidezza; non è il migliore in assoluto, ma resta perfettamente allineato con la fascia di prezzo di appartenenza.

Fotocamera, sistema operativo, batteria e S Pen

1 di 4

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra è rappresentato da 4 fotocamere, suddivise in un sensore principale da 200 megapixel, con apertura F1.7, un grandangolare da 12 megapixel con apertura F2.2, uno zoom 3X da 10 megapixel con apertura F2.4 e uno zoom 10X da 10 megapixel con apertura F4.9.

Le immagini in condizione di forte luminosità sono quasi perfette, sono dettagliate, nitide, ben definite su tutta l’ampiezza del fotogramma, con colori ben bilanciati (mai troppo saturi o contrastati), con un’ottima gestione delle forti luci ed un rapporto cromatico perfetto. Rientra alla perfezione nel podio dei migliori cameraphone del 2023, è davvero difficile trovargli dei difetti.

1 di 48

Nel momento in cui la luce cala, il rumore digitale tarda di molto ad arrivare, il micromosso è difficile da realizzare, data la presenza dello stabilizzatore ottico, con colori sempre fedeli alla scena inquadrata, dettagli precisi e nitidezza sopraffina. L’unico appunto che possiamo fare riguarda una luminosità generale tendente al ribasso, ma sono davvero dettagli e minuziosità per una resa ottima, anche per quanto riguarda il bilanciamento del bianco. La presenza di teleobiettivi da 3X e 10X rappresenta poi l’unicità che permette di distinguere il Samsung Galaxy S23 Ultra da tutti gli altri.

1 di 23

I video sono girati al massimo in 8K a 30fps, ma scendendo al 4K a 60fps notiamo una messa a fuoco esente da difetti, rapidissima e precisa anche in condizioni di scarsa luminosità, con una stabilizzazione ottica fortemente migliorata. L’angolo di stabilizzazione è stato incrementato a 3°, garantendo così video sempre più stabili anche mentre si cammina o da chi ha le mani non troppo ferme.

Anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2, in grado di scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce. I dettagli sono eccellenti, con una buona nitidezza ed uno scontornamento del soggetto, alla pari della gestione delle forti luci ed il bilanciamento del bianco. E’ presente la funzione che ritaglia digitalmente l’inquadratura, per un angolo di visualizzazione più ampio.

1 di 10

Il sistema operativo è Android 13, con patch aggiornate a Gennaio 2023, è interfaccia grafica One UI 5.1. La fluidità è estrema, non abbiamo mai notato rallentamenti di alcun tipo, né lag o difetti da segnalare. Le novità introdotte dalla nuova versione sono innumerevoli, come ad esempio il mostrare le notifiche solo quando viene riconosciuto il volto, a cui si aggiungono tutte le funzioni di base: DeX (sia wireless che collegamento fisico), le app dell’ecosistema Samsung, Bixby, spazio gioco, gestures, menù rapido laterale e molto altro ancora.

1 di 13

Il plus del modello recensito è sicuramente la S Pen, che dalla scorsa generazione è stata ereditata dalla serie Galaxy Note. Non introduce nulla di nuovo rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere, l’inserimento e la rimozione sono abbastanza rapidi, la batteria è più che sufficiente per intense sessioni di utilizzo, è presente un piccolo pulsante fisico per applicazioni specifiche, e la connettività wireless è sempre stata affidabile, senza lag o ritardi negli input (con tutti i livelli di pressione registrati perfettamente). Le funzioni raggiungibili sono molto utili in ambito lavorativo, è possibile prendere appunti direttamente sullo schermo (anche bloccato), annotare sulle immagini o gli screenshot, modificare i documenti PDF (o firmarli), air gesture o controllo da remoto dello smartphone, solamente per citare le più importanti.

1 di 6

La batteria è da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45 watt, inversa e wireless a 15 watt. Grazie alla presenza del processore Qualcomm, l’autonomia è nettamente migliorata rispetto al Galaxy S22 Ultra 5G, come potete vedere dai nostri test, il dispositivo può essere utilizzato anche per due giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla presa a muro, ed è sicuramente un ottimo passo in avanti.

1 di 8

Samsung Galaxy S23 Ultra – conclusioni

1 di 10

In conclusione Samsung Galaxy S23 Ultra è il Re degli smartphone Android, un dispositivo quasi perfetto, che vanta il meglio della tecnologia del 2023, impreziosito dalla presenza della S Pen, e comunque da un display che fa invidia a tanti altri grandi del settore. Il prezzo è indubbiamente l’aspetto più negativo, è segnato da un incremento rispetto allo scorso anno, parte da 1479 euro, anche se allineato con il trend del mercato. Al momento non è disponibile un altro smartphone Android che possa fare concorrenza al Galaxy S23 Ultra, non è per tutti, ma chi lo sceglierà difficilmente se ne pentirà.