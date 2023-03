Motorola Edge 30 Ultra lo potremmo definire come il top di gamma al giusto prezzo, un prodotto che concentra al proprio interno una serie di specifiche tecniche di altissimo livello, senza però obbligare l’utente a spendere più di 1000 euro per il suo acquisto. Vediamolo meglio nel dettaglio nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

1 di 2

L’eleganza che da sempre contraddistingue i prodotti del brand viene estesa anche al suo top di gamma per il 2022/2023, il modello in prova presenta una bellissima cover in vetro Gorilla Glass 5, con finitura opaca che non trattiene le impronte, né lo sporco, e che allo stesso conferisce un’aura molto più seria e piacevole, rispetto alla modernità degli altri brand. Il modulo delle fotocamere è leggermente in rilievo, non offre comunque un piano troppo sporgente una volta poggiato su una superficie.

Le dimensioni sono un altro punto a favore del Motorola Edge 30 Ultra, difatti il dispositivo raggiunge soli 161,76 x 73,5 x 8,39 millimetri di spessore, con un peso di 198,5 grammi. Ciò che lo rende speciale è proprio il suo essere molto sottile, facile da trasportare e da posizionare ad esempio nella tasca dei pantaloni. Il frame è leggermente curvo (segue infatti il display), con finitura in alluminio e tutta la connettività fisica.

1 di 4

Più precisamente il dispositivo presenta i tasti di accensione spegnimento e del volume, passando per il carrellino delle SIM, l’altoparlante fisico e la porta USB-C 3.1, nella parte inferiore. Come potete notare è assente il jack da 3,5mm, prassi ormai comune nella maggior parte dei top di gamma in commercio.

Hardware e Specifiche

Il display è un Endless Edge da 6,67 pollici di diagonale, un pOLED con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e 394 ppi, con supporto HDR10+ e rapporto schermo/corpo del 92,12%. Le cornici, come potete immaginare, sono sottilissime, essendo il pannello leggermente curvo sui bordi (non troppo però). Dettagli e nitidezza di ottimo livello, rientrano alla perfezione nella fascia di prezzo dei 900 euro circa a cui appartiene il Motorola Edge 30 Ultra, non sarà il migliore in circolazione, ma resta comunque di buona qualità.

1 di 2

A migliorare l’esperienza troviamo il refresh rate fino a 144Hz, per una maggiore fluidità, un touch sampling a 360Hz, per una reattività superiore al normale, senza comunque dimenticarsi del supporto alla gamma cromatica DCI-P3, per colori sempre bilanciati, anche se di base forse leggermente più saturi del normale e meno precisi. La luminosità di picco di 1250 nits è più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, un octa-core con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato dalla GPU Adreno 730, ed una configurazione di base che comprende 12GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS3.1 (purtroppo non espandibile). Le prestazioni sono da top di gamma assoluto, praticamente esente da difetti di alcun tipo, è rapido e reattivo in ogni situazione, non scalda troppo nella parte posteriore.

Lo sblocco del terminale può avvenire in due modi, sfruttando il sensore per le impronte digitali sotto il display, o il riconoscimento del viso 2D. In entrambe le occasioni l’accesso al sistema è stato rapido, senza rallentamenti o defezioni particolari rispetto a quanto possiamo trovare altrove, forse il sensore per le impronte è fin troppo in basso, non essendo propriamente così facile da raggiungere.

Il Motorola Edge 30 Ultra è ovviamente uno smartphone 5G, il carrellino delle SIM ha solo 2 slot, utilizzabili per inserire le due SIM, non l’espansione di memoria. La connettività è rappresentata dal 5G, il WiFi 6E, come anche il bluetooth 5.2 ed il chip NFC per i pagamenti mobile. Come vi dicevamo prima, è assente il jack da 3,5mm.

Fotocamera, sistema operativo e Batteria

Il comparto fotografico integra un set di sensori di assoluta qualità, composto dal principale da 200 megapixel con apertura F1.9 e stabilizzatore ottico integrato, passando poi per il grandangolare da 50 megapixel con apertura F2.2, per finire con il teleobiettivo 2X da 12 megapixel con apertura F1.6.

1 di 3

In condizioni di forte luminosità si notano i tantissimi dettagli che il sensore principale riesce indubbiamente a catturare, con una buona nitidezza generale. I colori sono perfettamente bilanciati, le immagini non sono eccessivamente sature o contrastate; essendo una camera con innumerevoli megapixel, è possibile ottenere eccellenti effetti di profondità, che migliorano la resa finale. Senza difetti la gestione delle forti luci ed il bilanciamento del bianco; nel complesso possiamo considerare le fotografie in linea con le aspettative per quanto riguarda un top di gamma.

1 di 27

Riducendo la luce generale gli scatti sono ugualmente di qualità, il rumore digitale non si vede subito, ed è assolutamente un bene, mentre il micromosso è quasi totalmente assente data la presenza dello stabilizzatore ottico integrato. Il bilanciamento del bianco permette di ottenere uno scatto molto fedele alla scena inquadrata, con luci gestite alla perfezione, e colori allineati con le aspettative, mai troppo saturi.

1 di 8

I video vengono girati al massimo in 8K a 30fps, rientrando nel 4K a 60fps l’autofocus ha funzionato correttamente in ogni condizione di luce, non è mai stato troppo nervoso o “a scatti”, solamente la ripresa video in sé mostra qualche scatto qua e là, con un aggiornamento software si potrà comunque facilmente risolvere. La stabilizzazione è molto buona, ricordiamo essere ottica, si possono ottenere video molto stabili anche se non avete la mano particolarmente ferma.

Anteriormente è stato posizionato un sensore da ben 60 megapixel, con apertura F2.2, uno dei più grandi della categoria. La resa è comunque ottima in ogni condizione di luce, con colori sempre precisi e ben bilanciati, buoni dettagli e nitidezza, anche gli scatti in controluce sono tarati correttamente. Gli effetti bokeh non presentano unicità che permettono di distinguere il Motorola Edge 30 Ultra dalla concorrenza.

1 di 6

Il sistema operativo è Android 12 con patch di sicurezza aggiornate al 1 dicembre 2022, e la solita interfaccia grafica che troviamo su tutti i Motorola. La speranza è di vedere l’update ad Android 13 il prima possibile, anche se l’azienda promette 3 anni di aggiornamenti di sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza. Il software non cambi rispetto a quanto visto in passato, offre un’esperienza molto vicina all’Android Stock, con l’aggiunta delle solite Moto Actions, e della possibilità di personalizzare i temi, aggiungere le gesture e similari. La navigazione è fluida, senza lag o rallentamenti particolari, peccato non sia presente l’always on display come tutti lo conosciamo, o lo desideriamo.

1 di 8

La batteria è un componente da 4610mAh, con supporto alla ricarica rapida a 125W e wireless a 50 watt, valori altissimi, tra i migliori della categoria. L’autonomia è superiore alla media, grazie all’accoppiata CPU e software relativamente snello, si possono raggiungere senza problemi anche le due giornate intensive di utilizzo.

Motorola Edge 30 Ultra – conclusioni

1 di 5

In conclusione Motorola Edge 30 Ultra è il top di gamma bilanciato che stavamo cercando, un prodotto che mantiene salda la propria eleganza e sobrietà, affondando le radici nell’efficienza, i suoi punti di forza sono rappresentati dalle prestazioni al top, un software fluido e senza troppi orpelli, una ricarica rapida davvero fulminea, e comunque un kit fotografico impreziosito dal sensore da 200 megapixel.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una certificazione IP52, ovvero resistente solo agli schizzi d’acqua, ed una memoria che purtroppo non è espandibile.