Bravery & Greed è un titolo di nicchia, che difficilmente piacerà in maniera approfondita alla maggior parte degli utenti, ma che allo stesso tempo riesce a nascondere al proprio interno una unicità tale che gli permette di distinguersi dalla massa. Vediamolo nel dettaglio nella nostra recensione completa.

Trama e Grafica

Il costrutto narrativo non potrebbe essere più semplice, all’inizio dell’avventura vediamo quattro personaggi, quali sono un mago, un ladro, un paladino ed un’amazzone, collezionare quattro gemme magiche per addentrarsi nel mondo dei nani, con l’obiettivo ultimo di rubarne completamente il tesoro. Nel momento in cui saremo entrati all’interno di un mondo di gioco, sarà nostra facoltà scegliere di allearci con una divinità, scegliendo tra quattro disponibili: vita, ordine, caos e oscurità, le quali ci offriranno doni sempre più ricchi, nel prosieguo dell’avventura.

Bravery & Greed è realizzato interamente con una bellissima pixel art che appassiona sin dal primo momento, eccellente è la gestione dei colori, in netto contrasto con uno sfondo sempre tendente allo scuro, è mai in grado di confondersi con gli elementi in sovraimpressione. Le ambientazioni non eccellono per qualità, sebbene tuttavia l’esperienza complessiva risulti essere più che adeguata, con una direzione artistica di tutto rispetto, ed una qualità generale allineata con le aspettative dei consumatori. La colonna sonora è divertente ed appagante, con brani che seguono alla perfezione il ritmo dell’avventura, sebbene comunque sia un titolo doppiato in lingua inglese.

Meccaniche di gioco e Gameplay

Il titolo può essere giocato sia in single che multiplayer, proprio quest’ultima è la modalità maggiormente consigliata, nella fase iniziale potrete scegliere il personaggio da controllare, tutti contraddistinti da unicità ed una profonda caratterizzazione, che porta eventualmente l’utente ad iniziare una nuova avventura, solo per provarla impersonando il Mago, piuttosto che il Ladro, e simili. Tutti hanno un attacco principale, affiancato da una abilità speciale, mentre la gestione del personaggio è legata alla barra vitale e del vigore, quest’ultima si consuma con i colpi inferti e le schivate. La personalizzazione del personaggio scelto è molto buona, grazie al vestiario che è possibile recuperare dai vari bauli sparsi per i dungeon, i quali offriranno in cambio benefici passivi utilissimi nell’avventura.

Sempre nella fase iniziale, dopo aver scelto il personaggio, sarà necessario diventare devoti ad una specifica divinità, la quale porterà bonus e poteri specifici, la scelta potrà ricadere tra: Oscurità ( ad esempio potrete rubare la vita ai nemici), Ordine (aumentano i danni), Vita (viene incrementata la vita base) o Caos (potrete dare fuoco ai nemici). Scelta che non potrà essere revocata, e per questo motivo è molto importante prendere la giusta decisione.

I livelli vengono generati in modo procedurale, e sono costellati da nemici da combattere, mercanti dai quali acquistare risorse, tomi da sfogliare per acquisire abilità passive, oppure vero e proprio oro da collezionare, essenziale per salire di livello, e progredire così con nuove abilità, risorse utilizzabili, tarocchi (sono dei modificatori passivi) e altro ancora. Il livello di sfida è sufficientemente elevato, viene richiesta una certa abilità per riuscire a raggiungere la fine dell’avventura, combattendo anche i numerosi boss che si incroceranno, ma con un po’ di allenamento nulla è impossibile. Attenzione solo all’anima di Bravery & Greed, o meglio alla parte Greed (avidità), in quanto nel combattere i nemici vi alleerete con gli altri personaggi, ma vi potranno letteralmente rubare l’oro sotto il naso, il primo che arriva meglio alloggia.

Bravery & Greed – conclusioni

In conclusione Bravery & Greed è una piccola gemma che nasconde al proprio interno un’anima estremamente divertente ed avvincente, da consigliare ad occhi chiusi agli utenti che vogliono giocare un titolo diverso dal sito, ancora meglio se disposti a divertirsi con altri tre amici con cui sfidarsi in contemporanea. Il multiplayer è il valore aggiunto dell’intera esperienza, con un ritmo frenetico mai domo, e comunque una buona possibilità di personalizzare in modo approfondito il proprio personaggio.