EcoFlow River 2 Pro è una power station da 768Wh con uscita di 800W davvero molto interessante, non tanto per il prezzo di vendita di 799 euro (allineato con il trend del settore), quanto per l’estrema velocità di ricarica, pensate infatti che passa dallo 0 al 100% in soli 70 minuti. Vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Dopo avervi raccontato di EcoFlow River 2 in una precedente recensione, il design di questa EcoFlow River 2 Pro non ci stupisce, ovviamente il produttore ha voluto mantenere lo stesso filo conduttore, proponendo un prodotto pressoché identico al precedente, almeno nel form factor ed appunto nel design. Per facilitare il trasporto troviamo una comoda maniglia superiore, fissa e non reclinabile, che risulta essere più affidabile e robusta, rispetto a quanto troviamo su altre aziende, sebbene ne potrebbe minare l’estetica, rendendola meno appetibile all’occhio di molti.

La doppia colorazione la rende elegante e funzionale allo stesso tempo, data sopratutto la finitura opaca che le impedisce di trattenere facilmente le impronte o la polvere. Le dimensioni sono allineate con le aspettative, poiché parliamo comunque di un prodotto di 270 x 260 x 226 millimetri, ed un peso di circa 7,8kg. Sebbene dimensionalmente parlando potrebbe stare tranquillamente in un borsone, ciò che ne inficia la portabilità è sicuramente il peso, non propriamente leggerissimo; per questo motivo risulta essere un prodotto adeguato ad esempio per i picnic, per i campeggi o le gite con il camper, nel corso delle quali gli spostamenti “fisici” dell’EcoFlow River 2 Pro sono comunque ridotti.

Il sistema di controllo è suddiviso tra la parte anteriore e quella posteriore, con la presenza del piccolo display LED retroilluminato, con annesso pulsante di accensione/spegnimento e di funzionamento, che permette di visualizzare tutte le informazioni di stato aggiornate in tempo reale. Posteriormente troviamo invece il connettore per la ricarica, ed il collegamento dei pannelli solari.

Hardware e Prestazioni

EcoFlow River 2 Pro è una power station da 768Wh, con uscita ad onda pura sinusoidale di 800W (e picco di 1600W), grazie alle batterie LFP inserite al suo interno, che garantiscono una vita più lunga (longevità garantita fino a 10 anni), ed una capacità superiore all’80% anche dopo 3000 cicli di carica/scarica.

Il suo punto di forza, come per la maggior parte dei prodotti del brand, è sicuramente la velocità di ricarica a prescindere dal metodo utilizzato, infatti è possibile caricare il prodotto in quattro modi differenti: CA (la classica spina a muro) fino a 940W, solare (tramite i pannelli solari acquistabili a parte) fino a 220W, semplicemente tramite la porta USB-C fino a 100W e la 5V dell’auto fino a 100W. La velocità di ricarica è stata fortemente incrementata rispetto alla generazione precedente, aumentando del 38%, e superando di 5 volte ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire; ovviamente la massima efficienza viene fornita dalla presa CA da 220V, la quale permette di caricare il prodotto dallo 0 al 100% in soli 70 minuti, davvero incredibile.

EcoFlow River 2 Pro può tranquillamente essere utilizzata come gruppo di continuità, grazie ad una velocità di commutazione davvero fulminea, bastano 30ms per tornire a fornire corrente ai dispositivi effettivamente collegati. I connettori presenti su tutta la superficie sono molteplici, e tutti concentrati nella parte anteriore, dove troviamo: 3 porte USB-A da 12W, una porta USB-C da 100W, una uscita CC da 126W, accendisigari e 3 uscite CA per un totale di 800W (e picco di 1600W con X-Boost). Una buonissima dotazione che permette di utilizzare la power station per la maggior parte delle necessità di un utente che si trova fuori sede, senza comunque rinunciare agli agi che la tecnologia è davvero in grado di offrire.

La rumorosità è forse superiore a quanto ci saremmo aspettati, anche collegando ad esempio solo un notebook (con potenza in uscita istantanea di 100W), le ventole di raffreddamento si fanno sentire con una certa costanza, funzionano all’incirca 5 minuti ogni 15/20 minuti, risultano abbastanza rumorose. Bisogna ammettere che comunque la power station non si è mai surriscaldata, né è andata a scaldare eccessivamente l’ambiente circostante. Il prodotto, come per tutti gli altri modelli di casa EcoFlow, può essere tranquillamente controllato via app, per attivare le uscite, la modalità boost, o anche verificare quali siano i consumi in tempo reale. Il collegamento avviene tramite WiFi (per accedervi anche da lontano) o bluetooth (entro il raggio di 10 metri circa).

EcoFlow River 2 Pro – conclusioni

In conclusione EcoFlow River 2 Pro può essere la power station definitiva, un prodotto eccellente sotto molteplici aspetti che risulta essere il compagno di viaggio perfetto per gli amanti delle attività all’aria aperta, sopratutto per la grande velocità di ricarica, è incredibile pensare che si possano ricaricare 768Wh in soli 70 minuti. A questo si aggiungono i tantissimi connettori in uscita/entrata per una maggiore versatilità, il controllo da remoto, ed una capacità/potenza massima più che sufficiente per soddisfare un numero elevato di utenti (anche data la presenza di 3 prese da 220V).

Dall’altro lato della medaglia troviamo solamente l’assenza di una luce LED, sempre molto gradita, ed un’estetica che potrebbe non piacere a tutti. La maniglia è comoda e più affidabile di quelle reclinabili, è vero, ma potrebbe minare il gradimento estetico.