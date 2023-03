In un mercato sempre più attento alla grafica ed al comparto tecnico, ci teniamo ad elogiare e sottolineare la presenza anche di titoli relativamente semplici, ma studiati appositamente per divertire il pubblico, questo è il caso di Block’Em!, un party game che spingerà i giocatori a sfidarsi apertamente gli uni con gli altri, e che vinca il migliore. Scopriamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Trama e Grafica

Come la maggior parte dei party game che si rispettino, anche Block’Em! è completamente privo di trama o di costrutto narrativo, un puro e semplice gameplay privato di qualsiasi cutscene, scene di intermezzo o iniziali/finali. L’unica personalizzazione che gli utenti potranno apporre riguarderà la modifica del colore del personaggio controllato, nonché piccole modifiche sull’avatar in sé, in modo da differenziarlo il più possibile dagli altri.

La semplicità viene trasposta anche all’interno di un comparto grafico ricco di colori molto accesi, che sfocia in una grafica perfettamente in stile cartoon che aggrada non poco alla vista, e rende ancora più piacevole e divertente l’approccio alla partita. Chiaramente i dettagli sono molto poveri, le texture poco definite e la conta poligonale ridottissima, se consideriamo che parliamo comunque di un gioco 2D, ma è proprio la sua semplicità il punto di forza.

Gameplay e Meccanica di gioco

Il filo conduttore della semplicità si estende sino a raggiungere il gameplay, controlli essenziali, ma ben congeniati e divertenti, che permettono di trascorrere ore e ore spensierate, da soli (è presente anche la campagna single player) o in compagnia. La meccanica di gioco è classica, si viene catapultati in livelli ricchi di puzzle da risolvere e pericoli da evitare, per riuscire a raggiungere il punto finale, nulla di più o di nascosto.

Il fulcro dell’esperienza viene raggiunto nel momento in cui si avvierà il party game vero e proprio, arene in cui sarà possibile giocare con altri tre amici in contemporanea (per un totale di quattro), in co-op locale e online. Queste non cambiano troppo rispetto ai suddetti livelli, sono costellate di ostacoli, di trappole e di nemici da superare, per raggiungere indenni il traguardo finale. I personaggi sono di per sé limitati anche nelle attività, poiché potranno solamente saltare, oltre che spostarsi sul piano orizzontale, nessun modo di offendere.

Il divertimento è legato anche ai vari mini giochi che abitano Block’Em!, infatti le varie sfide cui verremo sottoposti sono tantissime, si passa dal livello in cui bisognerà arrivare prima al traguardo, a quello in cui l’obiettivo è buttare gli avversari nella lava, riuscire a sopravvivere più tempo possibile e moltissimi altri ancora. L’immaginazione degli sviluppatori pare davvero senza limiti, e non possiamo che apprezzare la semplicità generale, e la varietà che popola comunque un titolo tutt’altro che ripetitivo.

Block’Em! – conclusioni

In conclusione Block’Em! è un eccellente party game che ci sentiamo davvero di consigliare agli utenti che non vogliono puntare troppo sulla grafica, ma decisamente alla sostanza. Disponibile solo per PC, permette ore e ore di divertimento coloratissime, con una colonna sonora decisamente ritmata e piacevole, nonché sfide che vi faranno salire la competitività con i vostri amici. Dall’altro lato della medaglia troviamo indubbiamente una longevità non infinita, e forse l’assenza di un supporto postumo al lancio, ovvero mancano aggiornamenti di alcun tipo che possano ampliare o approfondire l’esperienza.