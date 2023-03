Cecotec Bamba IoniCare Rockstar Ion Touch, nome lunghissimo per descrivere un asciugacapelli di qualità, un prodotto caratterizzato dalla presenza di motore digitale con ioni reali e display completamente touchscreen, in vendita ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 168 euro. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Sin dal primo momento in cui lo tocchiamo con mano, il prodotto recensito offre una piacevolissima sensazione di premium, il rivestimento soft touch è molto bello e non si sporca facilmente, mentre la plastica e gli inserti di metallo sono sufficientemente resistenti, pronti a garantire tante ore di utilizzo.

In confezione si trovano due accessori, per una maggiore versatilità e la giusta messa in piega (beccuccio concentratore per lisciare i capelli e diffusore per ricci più naturali), da utilizzare in assoluta semplicità, data la presenza di un aggancio magnetico che permette il collegamento e la rimozione in pochi secondi (oltre che essere alla portata di tutti). Le dimensioni sono generalmente ridotte, rispetto agli standard a cui siamo abituati, raggiunge infatti 170 x 130 x 300 millimetri, con un peso di circa 0,81 kg. L’impugnatura è sufficientemente lunga per una manovrabilità eccellente, e nessuna difficoltà di utilizzo.

Il sistema di controllo è interamente concentrato nella parte posteriore, si affida ad un display LED touchscreen a colori, sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato e di utilizzo. Con pochi semplici tap è possibile selezionare una delle 6 temperature differenti, regolare la velocità (sempre tra 6 modalità), oltre che scegliere il modo di utilizzo vero e proprio. Gli input vengono recepiti sufficientemente bene, in alcune occasioni è necessario esercitare una leggera pressione, ma nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti della qualità e semplicità.

Il Cecotec Bamba IoniCare Rockstar Ion Touch non dispone di una batteria integrata, dovrà sempre essere collegato ad una presa a muro per il funzionamento, il cavo da 1,8 metri risulta essere più che sufficiente in ogni situazione, molto comodo l’anello integrato per appendere facilmente il dispositivo.

Hardware e Specifiche

Il prodotto è un asciugacapelli professionale dotato di motore digitale Brushless, ovvero in grado di ottimizzare la potenza del motore, raggiungendo un numero di giri decisamente più elevato, con l’obiettivo ultimo di raggiungere un maggiore flusso d’aria, riducendo però i consumi. A tutti gli effetti, grazie anche alla presenza di 17 fogli integrati, la silenziosità è superiore al normale, può tranquillamente essere utilizzato anche durante le ore notturne, senza arrecare particolare fastidio.

L’attenzione alla cute e al benessere dei capelli è legata a doppio filo con la tecnologia integrata nel Cecotec Bamba IoniCare Rockstar Ion Touch, infatti è stato progettato con tecnologia Air Repair, il cui scopo è quello di idratare i capelli mentre si procede all’asciugatura. Il tutto è possibile grazie al generatore di ioni reali, che riesce a mettere in risalto la lucentezza dei capelli, prevenendo i danni da calori. La tecnologia a ioni d’acqua punta quindi sul condensare l’umidità dell’ambiente di riferimento, emettendola direttamente nel flusso dell’asciugacapelli, in modo da continuare ad idratare la cute, anche nel momento in cui vengono raggiunte temperature elevate.

Per sottolineare ancora una volta l’attenzione al benessere dei capelli, non possiamo che parlare del controllo intelligente del calore, per il quale è stato integrato un termostato che permette di misurare in ogni momento la temperatura dell’aria, inviando i dati al microprocessore, il tutto per prevenire eventuali danni ai capelli a causa di un calore troppo elevato. In ultimo, grazie alla funzione ExtremeProtect, la temperatura dell’aria oscillerà in automatico.

Tutta questa tecnologia si tramuta in un’esperienza che non si allontana troppo da asciugacapelli professionali molto più costosi, ad esempio il Dysony AirWrap solo per citarne uno. La temperatura massima raggiunta non è mai eccessivamente elevata, il che potrebbe portare gli utenti con i capelli molto lunghi ad una sessione più intensiva di asciugatura, ma che allo stesso tempo si tramuta in maggiore sicurezza sulla cute e non solo. La potenza, di 1600W, è più che sufficiente nella maggior parte delle occasioni, indipendentemente dal tipo di capello o dalla loro lunghezza effettiva.

Cecotec Bamba IoniCare Rockstar Ion Touch – conclusioni

In conclusione Cecotec Bamba IoniCare Rockstar Ion Touch è un asciugacapelli che non ha nulla da invidiare a modelli decisamente più costosi. I suoi punti di forza sono molteplici, si parte da un‘estetica minimale e curata, con dimensioni ridotte, ed anche un prezzo complessivamente adeguato. L’aggancio magnetico per gli accessori è comodissimo, bastano pochi secondi per avere possibilità di accesso ai due diffusori aggiuntivi. Il display touch è quel tocco in più che garantisce un pieno controllo del prodotto, in modo da utilizzarlo senza problemi in base alle proprie esigenze, con silenziosità e tanta tecnologia a completare gli aspetti positivi.

Dall’altro lato della medaglia troviamo forse un calore non troppo marcato, che è assolutamente un bene per i nostri capelli, ma che si tramuta in tempi di asciugatura troppo elevati per coloro che hanno capelli molto lunghi.