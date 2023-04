Recensione Blurams A31C - telecamera da interno economica

Blurams, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici per la videosorveglianza, ha recentemente lanciato nel mondo la nuova Blurams A31C, una videocamera da interno molto economica, ma comunque funzionale e di buona qualità. Scopriamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto presenta il classico form factor, con una cupola nella parte alta, fissata su una base rotante inferiore, realizzato interamente in plastica, di colorazione bianca opaca (che non trattiene le impronte o lo sporco), presenta materiali di discreta qualità generale. Nell’utilizzo quotidiano non abbiamo mai udito scricchiolii, o notato difficoltà di alcun tipo.

Anteriormente trova posto un piccolo LED di stato, che ne certifica il funzionamento, non sono presenti pulsanti fisici o altro, se non il tasto reset posteriore. Particolare la scelta d integrare sotto l’obiettivo il tasto denominato One-Touch Call, mediante il quale sarà possibile avviare una chiamata con chi ha installato l’applicazione (molto utile per bambini ed anziani). Le dimensioni sono complessivamente allineate con la concorrenza, precisamente raggiungono 8,3 x 8,3 x 11 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 211 grammi. Il posizionamento è facilitato su un piano di lavoro, grazie alla base piatta, è presente l’aggancio a vite.

Hardware e Specifiche

La Blurams A31C presenta un sensore da 3 megapixel, con risoluzione massima in 2K e visione notturna a colori incorporata (grazie alla luce LED presente sopra l’ottica) fino a 7/8 metri di distanza. La qualità video è complessivamente discreta, dato il prezzo inferiore ai 50 euro, non ci saremmo potuti aspettare nulla di diverso, le immagini sono leggermente distorte sui bordi, con una nitidezza non sempre precisissima; i colori sono ben tarati, sebbene notiamo la tendenza a bruciare la scena con forti luci. Buona la visione notturna, rispetta alla perfezione le aspettative, superandole dato il suo essere a colori.

La camera può tranquillamente ruotare su sé stessa, con un angolo di 355 gradi in orizzontale e 110 gradi in verticale, il movimento è fluido, senza rallentamenti o difficoltà di alcun tipo. Non è possibile inserire una microSD, né collegare fisicamente il prodotto al router di casa, è comunque compatibile con la connettività WiFi solo a 2.4GHz.

Le funzioni effettivamente raggiungibili, senza abbonamento, sono numericamente e qualitativamente maggiori rispetto alle aspettative, infatti è possibile appoggiarsi direttamente al cloud, con salvataggio delle ultime 24 ore, senza costi aggiuntivi. Le notifiche vengono ricevute rapidamente senza difetti o ritardi da segnalare, con riconoscimento dell’uomo; è possibile, inoltre, attivare la modalità Privacy (si oscura fisicamente l’ottica), oppure impostare aree in cui non registrare o attivare il riconoscimento dei movimenti. Sono presenti, come da prassi, altoparlante e microfono a due vie, qualitativamente discreti. Completano la dotazione standard la piena compatibilità con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant.

Se interessati, segnaliamo la presenza di un abbonamento a pagamento, che amplia le funzionalità disponibili, con salvataggi giornalieri, riconoscimento facciale o degli animali. E’ previsto un periodo di prova di 30 giorni, poi si pagherà 1,99 dollari al mese.

Blurams A31C – conclusioni

In conclusione Blurams A31C è una buonissima indoor camera, che presenta tutte le funzionalità di base richieste per un prodotto dello stesso tipo, con l’aggiunta del tasto di chiamata rapida, la risoluzione in 2K, la modalità privacy ed anche la visione notturna a colori. Tutto questo ad un prezzo incredibilmente basso, che rientra nei 50 euro di spesa complessivi, ricordando comunque essere perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone Android e iOS, grazie alla comoda applicazione dedicata.