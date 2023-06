Acer Aspire Vero (2023), hands-on e prime impressioni del notebook green

Acer Aspire Vero (2023) è la nuova versione del notebook green, ovvero realizzato con materiali riciclati (e riciclabile a sua volta), parente diretto del modello di cui vi abbiamo parlato lo scorso anno con la nostra recensione approfondita. In questi giorni Acer ci ha offerto la possibilità di vederlo da vicino e toccarlo con mano, ecco le nostre prime impressioni.

Design e Estetica

Il prodotto è realizzato in buona parte con plastica riciclata, con una bellissima colorazione verde (in vendita anche blu e grigio ciottolato), per dimostrare l’attenzione e l’impegno nella riduzione delle emissioni di carbonio. Acer, difatti, le ridotte ulteriormente passando dal 21 al 30% (in meno), diminuendo inoltre il 52% delle superfici dei circuiti stampati (così vengono ridotti i rifiuti) e risparmiando 30 tonnellate di rifiuti. Il packaging è anch’esso realizzato con design eco-consapevole, interamente in cartone riciclabile al 100%.

Acer Aspire Vero (2023), nello specifico, presenta il 40% della scocca in PCR ed il 50% di tastiera/adattatore, offrendo ugualmente una buona resistenza, ed affidabilità. Al tatto infatti non sentiamo alcuna differenza rispetto ad un laptop tradizionale, anzi sembra essere più resistente agli urti e piccoli graffi cui potrebbe soccombere nell’utilizzo quotidiano (il coperchio, ad esempio, può resistere ad una forza superiore ai 20kg, mentre non dovrebbe subire danni da cadute fino a 28cm). Le dimensioni sono allineate con i prodotti con display da 15 pollici, raggiungendo 363,4 x 238,5 x 17,90 millimetri di spessore, con un peso di circa 1,80kg. Si può trasportare tranquillamente in una borsa, senza arrecare particolare fastidio. La cerniera è solida ed affidabile, è possibile aprirla con una sola mano, raggiungendo infinite angolazioni (ma non fino a 180 gradi).

Sui bordi troviamo la connettività fisica, sul lato sinistro sono disponibili due USB type-C 3.2 Gen1, una porta USB-A 3.2 Gen1 ed una HDMI, ad affiancare il connettore per la ricarica. Spostandosi su lato destra, spiccano una seconda porta USB-A (identica alla precedente), ed il jack da 3.5mm combinato (cuffie + microfono).

Hardware e Specifiche

Acer Aspire Vero (2023) ha un display IPS LCD da 15,6 pollici (39,6 centimetri di diagonale), con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel). Le cornici sono abbastanza sottili, ma non troppo, la luminosità massima più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta. Il processore è Intel Core i7 di 13esima generazione, con certificazione Intel Evo, per prestazioni adeguate ed un consumo della batteria fortemente ridotto. Per risparmiare al massimo sull’autonomia, è presente l’app di gestione VeroSense, riuscendo così ad applicare quattro modalità di prestazioni; il componente è comunque da 65Wh, con supporto alla ricarica rapida a 65 watt (alimentatore incluso). La scheda grafica è integrata nella scheda madre, è la Iris Xe Graphics, la configurazione prevede fino a 2TB di memoria interna su SSD e 16GB di RAM LPDDR5.

La connettività wireless è rappresentata dal WiFi 6 dual-band e dal bluetooth 5.o, nella parte alta del display è integrata una webcam (senza switch fisico per la privacy) di altissima qualità. Rispetto al solito, infatti, presenta una risoluzione QHD a 1440p con Acer PurifiedView (per correzioni video con IA) e Acer PurifiedVoice (per riduzione del rumore). Lo speaker audio, infine, è posizionato singolarmente, rivolto verso la parte superiore del prodotto.

Tastiera e touchpad

I tasti sono piatti, con retroilluminazione monocromatica e luminosità regolabile, il distanziamento è sufficiente per lunghe sessioni di utilizzo anche con mani particolarmente grandi, mentre la corsa è ridotta al minimo indispensabile. Molto buona la silenziosità, i clic si sentono davvero pochissimo, non arrecando fastidio a chi ci sta attorno; come il modello recensito in passato, anche l’Acer Aspire Vero (2023) inverte le lettere E-R, per sottolineare l’impegno nella sostenibilità.

Il touchpad è realizzato interamente in plastica riciclata proveniente dall’oceano, al tatto sembra essere identico al vetro, senza presentare differenze particolari nelle prestazioni. Dimensionalmente in linea con le aspettative, presenta nella parte alta il sensore per le impronte digitali.

Acer Aspire Vero (2023) – conclusioni

In conclusione Acer Aspire Vero (2023) sottolinea ancora una volta il grande impegno di Acer nei confronti della sostenibilità, pioniera nel settore, speriamo sia da esempio per tutti gli altri produttori. Esteticamente il prodotto è molto gradevole, robusto ed efficiente, con materiali di qualità e resistenti, le prestazioni sono ottime, e se molti di voi avevano storto il naso sapendo che è realizzato con materiali completamente riciclati, toccandolo con mano siamo sicuri che si ricrederanno molto presto. Per altre informazioni in merito a questo laptop, collegatevi al sito ufficiale Acer.