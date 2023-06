Acer Predator Triton 17 X, hands-on e prime impressioni

Acer Predator Triton 17 X è, senza giri di parole, un vero e proprio mostro di potenza, un notebook per il gaming che integra al proprio interno davvero tutto ciò che avremmo sempre sperato di vedere, offrendo in cambio prestazioni da primo della classe, una qualità audio superiore al normale, ed un display da 17 pollici e 250Hz. In questi giorni, sempre grazie al supporto di Acer, abbiamo avuto l’occasione di provarlo, ecco le nostre prime impressioni.

Estetica e Design

Dimenticatevi le linee aggressive e spigolose dei vari Asus Rog, l’Acer Predator Triton 17 X mantiene una certa eleganza e sobrietà, ha un design monoscocca, fresato a controllo numerico, che punta a ventilare il più possibile le componenti interni, con scarichi ben integrati ed in grado di rendere il notebook utilizzabile anche poggiato sulle proprie gambe.

Il raffreddamento è a camera di vapore, con tre ventole, di cui due in metallo (Aeroblade di 5a generazione), a cui si aggiunge il raffreddamento rapido a metallo liquido (come lubrificante termico) ed un flusso ottimizzato a vortice con schiuma termica. Il coperchio è solido e resistente, i materiali utilizzati sono molto buoni, l’oleofobicità è complessivamente discreta (anche se è difficile pulirlo). Ciò su cui perde è sicuramente la portabilità (come tutti i notebook da gaming), poiché sebbene lo spessore di 21,90 millimetri (posteriore 19,90 millimetri) sia relativamente contenuto, con larghezza e profondità rispettivamente di 380,4 x 280 millimetri, la difficoltà sta nel peso: ben 3kg (i notebook più leggeri sono inferiori al chilo).

Sui bordi è possibile godere di una connettività veramente fornita, sin da subito spiccano i quattro altoparlanti fisici (con un contorno che risplende alla vista), di cui parleremo dopo, a cui si aggiungono una porta HDMI, 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A, 2 porte USB-C 3.2 Gen 2, il jack da 3,5mm (combinato cuffie e microfono), lo slot SD e la porta ethernet per il collegamento diretto alla rete (a 2.5 Gigabit).

Hardware e Specifiche

Il monitor di Acer Predator Triton 17 X è un bellissimo mini LED da 17 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, certificazione DisplayHDR 1000, un’eccellente luminosità massima, con retroilluminazione dinamica a 1000 zone, ma sopratutto colori estremamente precisi, grazie al supporto al 100% della gamma dinamica DCI-P3 ed ottima nitidezza. Il refresh rate raggiunge fino a 250Hz, supporta NVIDIA G-Sync (e refresh rate variabile VRR), con NVIDIA Advanced Optimus, che gli permette di variare tra le due schede grafiche, in relazione alla necessità di utilizzo.

Il processore è un Intel Core i9 di tredicesima generazione (modello i9-13900HX), con frequenza di clock a 5,40Ghz, accoppiato con una GPU integrata per notebook, ma sopratutto la scheda video dedicata, la NVIDIA GeForce RTX 4090 (da 16GB) con potenza grafica totale di 175W. La configurazione si completa con 4TB di memoria interna su SSD PCIe 2.0 e 64GB di memoria RAM DDR5. Grazie alle componenti installate, supporta NVIDIA DLSS 3, ray tracing e Nvidia Max-Q.

La connettività wireless è altrettanto completa, con WiFi 802.11 ax (WiFi 6E) dual-band, grazie alla soluzione Intel Killer WiFi 6E per ping ridotti, e bluetooth 5.1. Il sistema audio è veramente spaziale, il supporto al dts X e la presenza di ben 6 altoparlanti dislocati sull’intera superficie dell’Acer Predator Triton 17 X, permettono di godere di una resa quasi mai vista su un notebook. Superiormente allo schermo, il quale presenta cerniere solide ed affidabili apribili anche con una sola mano, è integrata una webcam (senza interruttore fisico per la privacy) da 1440p con Acer Temporal Noise Reduction, di eccellente qualità. La batteria è agli ioni di litio a 4-celle da 99,98Wh, l’alimentatore ha dimensioni enormi, il che rende ancora più difficile la portabilità.

Tastiera e Touchpad

La tastiera è senza tastierino alfanumerico, è relativamente ridotta rispetto alla parte bassa del notebook, data la presenza di due grandi speaker superiori (dal volume elevatissimo), impreziosita da piccole accortezze. L’illuminazione RGB è a singolo tasto, ciò sta a significare che si possono creare effetti di luce unici nel loro genere, personalizzabili con Predator Sense (e tante altre opzioni, come le modalità operative o il controllo ventole). Non mancano i tasti di scelta rapida, i pulsanti in sé sono sufficientemente distanziati tra loro, hanno dimensioni leggermente più piccole del normale, ma risultano ugualmente comodi per lunghe sessioni di scrittura (grazie ad una corsa non eccessiva). Il “clic” è leggero e non troppo fastidioso.

Il touchpad ha dimensioni adeguate al prodotto, presenta un bordo con finitura metallica molto elegante, il suo funzionamento è classico, non presenta difetti o peculiarità particolari da segnalare. Non manca nemmeno il sensore per le impronte digitali, posizionato nel parte alta del dispositivo, per un rapido accesso al sistema.

Acer Predator Triton 17 X – conclusioni

In conclusione Acer Predator Triton 17 X è il notebook da consigliare ad occhi chiusi agli amanti del gaming da laptop, un prodotto con un costo elevato, ma che non lesina sulle prestazioni e sulla qualità generale. I suoi punti di forza sono impreziositi da un sistema audio di qualità eccelsa, un display quasi mai visto prima, ed una tastiera che risulta essere comoda anche per scrivere semplicemente sul web. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui.