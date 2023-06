Recensione Inkulinati – una perla rara, non solo per il nome atipico

Inkulinati è un gioco atipico, una vera e propria perla rara, non solo per il nome decisamente unico, uno strategico che può ricordare il successo di Pentiment, inondandolo con una salsa completamente differente. Vediamolo assieme nella nostra recensione completa.

Trama

Nel gioco recensito è l’inchiostro a prendere vita, nel corso dell’avventura il giocatore si ritroverà ad affrontare nemici (sia immaginari che realmente esistiti) in scontri e combattimenti all’ultimo sangue. Nella prima fase di Tutorial, sarà il vostro maestro a farvi letteralmente da guida, ma come le migliori storie insegnano, anche in questo caso sarete costretti a salvarlo. Per questo intraprenderete un lungo viaggio, nel corso del quale dovrete disegnare amici, nemici e non solo; una sperimentazione che davvero raramente vediamo nel settore videoludico, un titolo che può riservare non poche sorprese anche ai più scettici.

Grafica

Il comparto grafico di Inkulinati è forse il tratto più distintivo dell’intera opera, un’ispirazione davvero unica, destinata a restare negli annali del settore. La direzione artistica affonda a piene mani le radici nel medioevo, epoca di grandi combattimenti, di feudi e di vassalli, ma con ambientazioni sempre più ispirate.

I colori sono sgargianti, i dettagli sono precisi, la nitidezza, dato lo stile improntato dagli sviluppatori, è ovviamente ottima. Cosa desiderare di più? chiaramente non soddisfa pienamente l’utente alla ricerca di un titolo next-gen, ma molto spesso è proprio la relativa semplicità a fare la differenza. Un plauso agli sviluppatori anche alla localizzazione, fortunatamente completamente in lingua italiana.

Meccanica di gioco e Gameplay

Inkulinati è tecnicamente uno strategico a turni, le aree di gioco sono limitate da un foglio di pergamena, sul quale viene inserito il nostro personaggio (un marginalia, ovvero una figura al margine delle pagine, che i disegnatori del medioevo inserivano per abbellire la composizione) e l’antagonista, in uno scontro all’ultimo sangue.

Il nostro compito, ovviamente, sarà quello di sconfiggere l’avversario, approfittando delle gocce d’inchiostro a nostra disposizione, da utilizzare per disegnare i nostri soldati, muovendoli sul campo di battaglia, nel tentativo di avere la meglio sull’avversario e sui vari nemici che si potrebbero incrociare (è a scorrimento 2D). Non mancano comunque numerosi elementi aggiuntivi con cui è facile interagire, per ottenere abilità extra, aiuti o rifornimenti di vario genere.

Le interazioni con la pergamena saranno in crescendo, scoprendo di volta in volta nuovi animali o soldati, tutti caratterizzati da abilità e caratteristiche pressoché uniche, e stati ad effetto che ne possono minare l’utilizzo nei turni seguenti (come il “sonno” in cui potrebbero cadere). Il sistema di combattimento è comunque sufficientemente semplice, dopo aver deciso di sferrare l’attacco, il nostro compito non terminerà qui, infatti sarà necessario fermare la barra nel punto corretto, per dare maggiore valore e potenza al colpo stesso. Un gameplay sufficientemente semplice, ma allo stesso tempo vario al punto giusto, che porta quindi a non stancare mai, né a risultare ridondante.

Inkulinati – conclusioni

In conclusione Inkulinati è una perla rara, un titolo che tutti noi dovremmo provare almeno una volta nella vita, per riuscire a comprendere appieno la complessità e la stravaganza che titoli di vario genere possono fornire nell’esperienza finale. La semplicità nell’apprendimento e nell’esecuzione non devono lasciare trasparire il pensiero che il gioco in sé possa essere elementare, nulla di più sbagliato; il tutto è condito alla perfezione con ironia e dialoghi al limite della satira, pronti a nascondere un livello di difficoltà mai domo.