Recensione Tennis Manager 2023, perfetto per gli appassionati

Tennis Manager 2023 è il gioco perfetto per gli appassionati dei manageriali, che non solo vogliono avere l’opportunità di controllare ogni dettaglio della vita calcistica di un atleta o di una squadra (con Football Manager), ma vogliono estendere il tutto anche verso il mondo tennistico, da qui nasce l’esperienza che abbiamo avuto l’occasione di testare in maniera approfondita. Leggete la nostra recensione completa.

Meccanica di gioco

Ogni anno Rebound CG pubblica una versione aggiornata del titolo di successo, che punta fortemente sul realismo e sulle componenti che riescono a coinvolgere fortemente il giocatore finale. Tennis Manager 2023 non è il classico manageriale, bensì un titolo molto più profondo e complesso, che parte dalle origini della creazione della squadra, ad esempio reclutando i giocatori, per poi passare attraverso il suo sviluppo, gli allenamenti da gestire, ma finendo anche sul mantenimento della stessa, i cosiddetti aspetti finanziari.

A tutto questo si aggiungono le competizioni, la nostra accademia tennistica dovrà assolutamente farsi valere nei confronti delle dirette rivali, partecipando a tornei e gare, con un unico obiettivo: raggiungere la vetta. Ciò su cui gli sviluppatori hanno lavorato duramente è una maggiore attenzione ai singoli dettagli, l’utente deve focalizzarsi sulle statistiche, sui grafici e sulle proiezioni, per cercare di capire quali siano i passi da compiere, quale infrastruttura migliorare e così via.

Gameplay

L’interfaccia di gioco è complessa, ma allo stesso tempo molto intuitiva, sebbene presenti un limite non di poco conto: una connessione tra il nome dei giocatori ed i loro profili (come avviene in Football Manager, per intenderci), portando l’utente a perdersi letteralmente tra i vari menù, o comunque a compiere passaggi troppo ampi per raggiungere determinate informazioni.

Tolto questo piccolo limite, il gameplay si è rivelato essere molto piacevole e coinvolgente, dalla gestione dei rapporti con la stampa, passando alla pianificazione delle partite, con altrettanta strategia da mettere in conto. Le gare sono tutte legate ai tornei reali, con anche le competizioni mondiali ed olimpiche, tra cui spiccano chiaramente Roland-Garros, Wimbledon e similari. Niente sarebbe senza gli sponsor, una corretta gestione degli stessi può davvero portare grandi benefici allo sviluppo dell’atleta.

Grafica

Parlare di grafica in un titolo di questo tipo può apparire quasi riduttivo, ma anche in Tennis Manager 2023 troviamo una riproduzione in 3D della partita, nel corso della quale ovviamente non è possibile prendere il controllo del giocatore. L’unica cosa che sarà possibile fare riguarderà la gestione della tattica, apportando modifiche in tempo reale.

Il comparto tecnico è discreto, sebbene comunque le animazioni dei giocatori siano decisamente meccaniche e non realizzate correttamente, con una forte assenza di dettaglio e di qualità delle texture, declassate dalla presenza di una conta poligonale non sufficiente. Il gioco è fortunatamente localizzato in lingua italiana, facilitando di non poco la comprensione a tutti gli utenti.

Tennis Manager 2023 – conclusioni

In conclusione Tennis Manager 2023 è un buonissimo manageriale dedicato a tutti gli utenti che sono amanti ed appassionati del tennis, pronti a fare faville con il proprio giocatore e l’accademia, portandola sino a livelli altissimi. Molto interessante è la componente “multiplayer”, che permetterà di condividere tante info con altri utenti nel mondo, così da non sentirsi completamente soli. Cosa manca? la maggior parte delle licenze dei giocatori ufficiali sono assenti, e non è poco.