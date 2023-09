Recensione Oppo Enco Air3, piccole e funzionali al giusto prezzo

Oppo Enco Air3 sono le nuove cuffiette true wireless dell’azienda nipponica, pronte ad abbracciare la fascia bassa del mercato, con un prezzo aggressivo di listino di soli 69 euro, mettendo sul piatto una buona ergonomia, audio all’altezza e materiali di discreta qualità. Scopriamole assieme con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Dal design che ricorda lontanamente le Apple AirPods, le Oppo Enco Air3 sono di ridottissime dimensioni, possono stare tranquillamente nel palmo di una mano, con una custodia che raggiunge 56,55 x 51,6 x 2,6 millimetri, ed un peso di soli 37,4 grammi. Questa è realizzata interamente in plastica, con finitura lucida su quasi tutta la superficie, ed un coperchio trasparente, ma con finitura opaca, che lascia intravedere il contenuto. I materiali utilizzati sono di discreta qualità, in linea con il prezzo di vendita, l’essere completamente lucida porta a rendere il prodotto leggermente scivoloso, anche se apprezziamo l’eccellente oleofobicità.

La forma a saponetta ne facilita sicuramente il trasporto, rendendole ancora più portabili di quello che già sono, sulla superficie trova posto un solo connettore USB type-C per la ricarica, è assente la ricarica wireless. Il meccanismo di apertura non presenta scricchiolii di alcun tipo, non è possibile completare la procedura con una sola mano; all’interno i due auricolari sono posizionati con aggancio magnetico, facile ed alla portata di tutti, nonché molto saldo.

L’operazione di rimozione è rapida ed intuitiva (tra i due auricolari troviamo un piccolo LED che ne certifica il livello di batteria). Le cuffiette sono non sono in-ear, si poggiano all’interno del padiglione auricolare, sono estremamente leggere, pesano solamente 3,75 grammi, ed hanno una forma leggermente allungata, raggiungendo 33,1 x 18,45 x 17,10 millimetri. L’ergonomia è ottima, non essendo invasive sono perfette per quasi tutti gli utenti, non riescono a bloccarsi alla perfezione (data anche l’assenza dei gommini in silicone), per questo motivo non sono consigliatissime nelle sessioni di allenamento.

Specifiche tecniche e prestazioni

All’interno delle Oppo Enco Air3 trova posto un driver dinamico in titano da 13,4 millimetri, il volume massimo raggiungibile è più che discreto, anche se, dato un isolamento passivo molto ridotto, potrebbe rendere difficoltoso l’utilizzo in aree particolarmente rumorose (è assente l’ANC). I bassi sono sorprendentemente corposi e ben definiti, con un dettaglio incisivo e più che sufficiente, la nitidezza del suono è molto buona, mentre gli alti non risultano mai essere particolarmente distorti. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità generale del suono, per il prezzo di vendita, e dalla possibilità di equalizzare il suono, sebbene solo su tre modalità.

I microfoni sulla superficie hanno funzionato alla perfezione, le chiamate hanno riprodotto una voce naturale, mai troppo metallica o artificiale, come hanno confermato i nostri interlocutori. Il sistema di controllo si affida interamente ad un’area touch nella parte superiore, gli input vengono recepiti correttamente, senza dover esercitare una pressione eccessiva, sebbene comunque per una preferenza personale caldeggi sempre per un tasto fisico. Alcuni comandi possono essere attivati solamente tramite l’app mobile, risultano comunque più che completi (manca il controllo del volume) e personalizzabili.

Le Oppo Enco Air3 sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone con sistema operativo Android o iOS, grazie alla connettività bluetooth 5.3 e fast pair, la connessione allo smartphone è rapidissima, basta estrarle (anche singolarmente) dalla custodia, ed in pochi secondi inizierete ad utilizzarle (è assente il sensore di prossimità). Tra le funzioni più interessanti non possiamo non indicare il multidispositivo, ovvero la possibilità di collegare le stesse cuffie a più device in contemporanea (sono anche IP54, resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua).

La batteria è un componente da 300mAh nella custodia e di 27mAh nel singolo auricolare, con autonomia di 6 ore di base, estendendosi fino a 25 ore con i quattro cicli di ricarica. Una durata più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano, con tempi di ricarica più che adeguati (dallo 0 al 100% in soli 72 minuti e di 120 minuti compresa la custodia).

Oppo Enco Air3 – conclusioni



In conclusione Oppo Enco Air3 sono delle ottime cuffiette entry level, da consigliare agli utenti che non hanno troppe pretese, e che vogliono un paio di auricolari di buona qualità generale, con audio discreto, comandi personalizzabili, buona ergonomia, autonomia, connessione multidispositivo ed un’ampissima compatibilità con i dispositivi disponibili sul mercato.

Dall’altro lato della medaglia troviamo forse un volume che poteva essere più alto, nonché l’assenza di ANC.