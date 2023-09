Recensione Sennheiser HD458BT – compatte, leggere con audio di qualità

Sennehiser HD458BT sono cuffie over-the-ear di alta qualità, in vendita oggi ad un listino che si aggira attorno ai 199 euro, dal design minimale ma comunque moderno ed alla moda, perfette sia per il pubblico giovanile che il mondo più esperto. Scopriamole meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Le cuffie sono realizzate interamente in plastica, con una coperta soft-touch sulla parte esterna, molto bella al tocco, e pronta a garantire una buona oleofobicità generale. I materiali utilizzati sono flessibili e di qualità, esenti da qualsivoglia tipologia di scricchiolio o difficoltà nell’utilizzo; la scelta di inserire una nota di rosso paga, gli conferisce un’aura molto più giovanile ed elegante, gli inserti si trovano nella parte terminale dell’archetto ed attorno ai padiglioni.

Le dimensioni sono allineate con lo standard a cui siamo abituati, anche se le Sennehiser HD458BT sono impreziosite dalla possibilità di ripiegarle interamente su sè stesse, il che facilita di molto la portabilità generale, grazie anche ad una comoda custodia in tessuto (con tanto di cerniera) presente direttamente in confezione. Più precisamente sono all’incirca di 23,2 x 10,1 x 18,2 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 238 grammi; una volta indossate è possibile godere di una discreta ergonomia, tendono a conferire la sensazione di tappo all’orecchio, e forse il rivestimento dell’archetto poteva essere più spesso (riducendo il peso sulla parte superiore del capo). Il memory foam, ricoperto da finta pelle, sui padiglioni auricolari è sufficientemente morbido ed ergonomico.

Il sistema di controllo è interamente fisico, concentrato sul padiglione di destra, dove troviamo il tasto di accensione/spegnimento, lo switch per il selettore di modalità, i controlli del volume, un pulsante personalizzabile, il jack da 3,5mm, la USB type-C ed il LED di stato. Un setup più che completo che rende l’esperienza assolutamente degna ed adeguata.

Specifiche e prestazioni

Il driver dinamico è di 32 millimetri, permette di raggiungere un volume massimo più che sufficiente, grazie anche alla presenza di un isolamento passivo ottimo, ed ovviamente dell’ANC. La cancellazione attiva del rumore riesce ad isolare alla perfezione l’utente dall’ambiente circostante, senza andare ad intaccare il suono, né a renderlo più ovattato di quanto effettivamente sia. La qualità audio è eccellente, i bassi sono corposi e ben definiti, le frequenze medie rasentano la perfezione, con gli alti sufficientemente precisi e quasi mai distorti; forse manca leggermente di nitidezza generale, ma considerando il suo appartenere alla fascia media, non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto.

Sulla superficie si trovano anche due microfoni per le chiamate, la voce viene riprodotta perfettamente, senza risultare artificiale o robotica, senza però riuscire ad isolare bene dall’ambiente circostante. Le Sennehiser HD458BT sono perfettamente compatibili con qualsiasi prodotto in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.0 ed il jack da 3,5mm per il collegamento fisico; fornito è anche il supporto ai codec audio bluetooth, come AptX, AptX a bassa latenza, AAC ed anche SBC. Non manca il supporto al multipoint, per la connessione simultanea a due dispositivi differenti.

La batteria integrata è un componente da 600mAh, con ricarica in circa 2 ore dal collegamento alla presa a muro; l’autonomia risulta essere allineata con le aspettative, riuscendo a raggiungere al massimo 30 ore di utilizzo continuativo, anche se tutto dipende dalla cancellazione attiva del rumore e dal volume massimo.

Sennehiser HD458BT – conclusioni

In conclusione le Sennehiser HD458BT rappresentano un piccolo upgrade rispetto alle HD450BT, fermo restando essere tra le migliori della fascia media. Buone l’ergonomia, i controlli fisici, le varie possibilità di connessione e generalmente l’audio con ANC che riesce a limitare al massimo i suoni provenienti dall’esterno.

Dall’altro lato troviamo un archetto poco imbottito ed i microfoni che in chiamata non riescono a sopprimere quanto dovrebbero il rumore esterno.