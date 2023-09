Recensione Garmin Instinct 2X Solar – ricarica solare e torcia integrata

Garmin Instinct 2X Solar è lo sportwatch perfetto per le vostre escursioni e l’attività all’aria aperta, il nuovo modello riesce a migliorare sotto molteplici punti di vista, integrando sia la ricarica solare che la torcia, utilissima in determinate occasioni, pur mantenendo un prezzo di listino inferiore ai 500 euro. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Ergonomia

Esteticamente il prodotto ricorda chiaramente gli orologi vecchio stampo, non spicca per originalità o eleganza, e per questo va ricordato non essere il classico smartwatch da sfoggiare con un bel completo, ma il rude sportwatch da utilizzare nel momento in cui tutti gli altri dispositivi darebbero forfait. Realizzato con una cassa in polimero rinforzato con fibre, presenta protezione gorilla glass sul vetro, ed il superamento degli standard militari per la massima resistenza (anche a temperature estreme).

Dimensionalmente raggiunge livelli particolarmente elevati, è disponibile con una cassa da 40, 45 o 50 millimetri, ed uno spessore di 14,50 millimetri, pur mantenendo comunque un peso nel complesso discreto, pari a 53 grammi. E’ superfluo dirlo, una volta indossato si fa sicuramente sentire, nonostante comunque non sia lo sportwatch più pesante ed ingombrante mai provato; nel corso della nostra prova lo abbiamo tranquillamente utilizzato anche di notte, senza particolari difficoltà.

Sui bordi, ricordando comunque l’impermeabilità fino a 10 ATM, troviamo il sistema di controllo con 5 pulsanti fisici, dal buon feedback aptico, con finitura zigrinata per una migliore presa, e dalla corsa più che discreta. Superiormente spicca chiaramente un plus non da poco, una torcia LED utilissima che può aiutare sia per fare luce durante il cammino, come per lanciare un SOS (può anche cambiare colore ed essere personalizzata). Il cinturino è realizzato in silicone, è adatto a polsi tra 135 e 230 millimetri, è compatibile con il cinturino Quickfit da 22 millimetri (intercambiabile facilmente da chiunque), il materiale è molto buono, flessibile, traspirante e ottimo anche durante l’attività fisica.

Hardware e Specifiche

Il Garmin Instinct 2X Solar presenta un display monocromatico, anti-riflesso transflettivo, da 23 x 23 millimetri, con design a due finestre. E’ difatti circolare, con nella parte alta un piccolo quadrante nel quale mostrare informazioni aggiuntive personalizzate, mantenendo comunque una risoluzione relativamente bassa, pari a 176 x 176 pixel. Qualitativamente ricorda chiaramente i prodotti di casa Suunto, un display pensato per un utilizzo all’aria aperta, dal ridotto consumo energetico, che si vede alla perfezione in ogni condizione di luce, senza riflessi o difficoltà, grazie anche alla presenza della retroilluminazione (peccato non sia automatica). Alla base del prodotto recensito troviamo la ricarica solare, soluzione che estende di molto l’autonomia dello sportwatch, raggiungendo fino a 65 giorni di utilizzo. Più realisticamente si può pensare, con la giusta dose di GPS e di attività, di utilizzarlo per 20/25 giorni, in media, prima di dover ricorrere alla ricarica. Una autonomia comunque eccellente che facilita notevolmente la vita di tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo che riduca al minimo l’ansia da batteria scarica.

Inutile dirlo che Garmin Instinct 2X Solar presenti tutte le caratteristiche e le funzionalità di base, con il sensore per il battito cardiaco, l’altimetro (lo abbiamo testato in montagna ed è dannatamente preciso), il GPS integrato, la bussola, il termometro, l’accelerometro e l’acclimatazione del pulsossimetro. Proprio i satelliti vengono “catturati” in pochissimi secondi, grazie al nuovo chip GNSS con il supporto al multibanda, per un tracciamento super accurato. Andando un filo oltre al normale annoveriamo l’eccellente sistema di navigazione, che sfrutta anche i 32MB di memoria interna, utile e preciso per seguire le tracce caricate direttamente dal polso, le previsioni meteo per i prossimi 5 giorni, ed anche l’avviso di tempesta (essenziale se lo utilizzate in montagna), non manca nemmeno il monitoraggio della sicurezza, che provvede ad inviare un link con la coordinata GPS ai contatti selezionati, in caso di caduta o incidente.

Le attività disponibili sono all’incirca 50, tutte ampiamente personalizzate da misurazioni accurate e definite per il singolo allenamento (compatibile anche con numerosi accessori esterni). Il pulse OX, come il battito cardiaco, sono sufficientemente precisi, anche durante le ore notturne con il monitoraggio del sonno. Le notifiche vengono ricevute correttamente da ogni app, con visualizzazione di emoticon, ma con interazione pressoché nulla, sarà possibile solamente leggerle, senza rispondere; sono assenti microfono e altoparlante, solamente un cicalino per la ricezione delle notifiche o la sveglia (presente il chip NFC con compatibili con Garmin Pay). L’applicazione mobile, Garmin Connect, è esattamente la stessa dei modelli che abbiamo recensito in passato, senza presentare differenze particolari da segnalare.

Garmin Instinct 2X Solar – conclusioni

In conclusione Garmin Instinct 2X Solar è uno sportwatch davvero eccellente che riesce a migliorare il modello precedente sotto molteplici aspetti, a partire dalla vestibilità, passando per la ricarica solare, la presenza della torcia integrata, l’autonomia eccezionale, finendo con un prezzo di vendita comunque allineato con le aspettative.

Dall’altro lato della medaglia abbiamo solamente sentito la mancanza di due cose: di una maggiore interazione con le notifiche e della luminosità automatica della retroilluminazione.