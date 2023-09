Huawei MateBook X Pro 2023: il vero rivale degli Apple MacBook

Huawei MateBook X Pro è il notebook di punta della serie di laptop dell’azienda cinese, aggiornato recentemente alla versione 2023, rappresenta il meglio del meglio, uno dei migliori modelli in circolazione, considerato giustamente il vero rivale degli Apple MacBook. Conosciamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Sin dal primo momento il prodotto appare elegante, realizzato con materiali di estrema qualità, sebbene erediti il design dal modello dello scorso anno. Dopo averlo testato per oltre un mese, posso dire con certezza essere molto resistente, non si graffia facilmente, anche se il rivestimento soft touch lo porterebbe a pensare (la scocca è comunque completamente metallica), e non trattiene eccessivamente le impronte. Disponibile esclusivamente nella colorazione Ink Blue, il laptop presenta dimensioni complessivamente adeguate, raggiungendo nello specifico 310 x 221 x 15,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno a 1,26 kg; è un prodotto che può essere facilmente trasportato in uno zaino, senza arrecare troppo fastidio o appesantirvi eccessivamente.

Le cerniere sono salde ed affidabili, il meccanismo di apertura funziona correttamente, può essere eseguito con una sola mano, con una discreta connettività posizionata sui sottilissimi bordi del device. Sul lato sinistro trovano posto 2 Thunderbolt 4 con il jack da 3,5mm 2-in-1 (quindi combinato per cuffie e microfono), mentre a destra 2 USB-C. Un setup basico, che forse punta troppo sulle type-c, almeno una type-A l’avrei inserita.

Hardware e Specifiche

Il pannello dello Huawei MateBook X Pro 2023 rappresenta indiscutibilmente uno dei punti di forza, è un OLED da 14,2 pollici di diagonale, con risoluzione (3,1K) 3120 x 2080 pixel ed alcune caratteristiche che lo elevano nell’Olimpo dell’usabilità quotidiana. Al netto di dettagli e nitidezza eccellenti, ha un rapporto schermo/corpo del 92,5%, le cui cornici sono sottilissime, il rapporto d’aspetto in 3:2 rivoluziona completamente la visione e l’utilizzo in ambito lavorativo, la frequenza di aggiornamento a 90Hz lo rende decisamente fluido, l’angolo di visualizzazione di 178 gradi è perfetto per l’utilizzo anche in più persone, è completamente touchscreen, con supporto al multitouch a 10 punti (gli input vengono recepiti bene, non è necessario esercitare una pressione forte), per finire con una profondità di colore elevata (1,07 miliardi di colori), che permette di riprodurre perfettamente ogni singola sfumatura. La luminosità massima di 500 nits è più che adeguata per l’utilizzo sia all’aria aperta, che in ambienti più meno illuminati (grazie al rivestimento nano-ottico controllato magneticamente).

Il processore non poteva non essere un Intel Core i7 di 13esima generazione, accoppiato con 16GB di RAM, 1TB di memoria interna su NVMe PCIe SSD, con una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Prestazioni eccellenti, la certificazione Intel Evo garantisce accensione rapidissima, consumo energetico ridotto e performance adeguate alla fascia di prezzo; non è un laptop pensato per il gaming, ma se lo volete utilizzare per lavorare e per editare qualche foto/video, è sicuramente perfetto. Le ventole di raffreddamento non sono rumorose, non si scalda eccessivamente, e può essere utilizzato senza problemi anche poggiandolo sulle gambe.

La batteria è un componente da 60Wh, supporta la ricarica rapida, grazie al caricabatterie integrato da 90 watt, permette di ottenere due ore di carica anche con il collegamento di soli 10 minuti. L’autonomia è adeguata alle aspettative, si può utilizzare il laptop per circa 7 ore, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Nella parte superiore del display trova posto una fotocamera da 720p, purtroppo non oscurabile fisicamente, ma solo in via digitale; la resa è al di sotto delle aspettative, nonostante la presenza di 4 microfoni restituisca un audio decisamente interessante. Interessanti sono le soluzioni software studiate per le videoconferenze, come Beauty, FollowCam, Eyecontact o lo Sfondo virtuale.

Tastiera e Touchpad

Spostando l’attenzione nella parte bassa incrociamo la solita ottima tastiera chiclet full-size Huawei, completamente retroilluminata a LED monocromatico, ed una luminosità regolabile su più livelli, anche se non di livello troppo elevato. I tasti sono sufficientemente distanziati tra loro, ottimi per tutte le tipologie di mani, la corsa di 1,5 millimetri è piacevole nell’utilizzo quotidiano, restituisce un buon feedback senza risultare eccessiva. Sono presenti tutti i tasti funzione, manca l’alfanumerico, mentre sull’accensione/spegnimento troviamo il sensore per le impronte digitali che funziona correttamente. L’essere completamente piatti non rappresenta un aspetto negativo nelle sessioni di lunga digitazione, il rivestimento generale è leggermente soggetto a sporcarsi facilmente con le mani sudate.

Ai lati della tastiera troviamo ben 6 altoparlanti Huawei Sound, pronti a restituire una resa superiore al normale, con dettaglio e nitidezza eccellenti. Siamo a livelli altissimi con bassi corposi e persistenti, alti cristallini ed un effetto surround che stupisce per l’ottima qualità in uno spazio così ridotto.

Inferiormente giunge infine il touchpad, di dimensioni generalmente più grandi del normale, ma impreziosito dal multi-touch e Huawei free touch. Sono proprio le otto nuove gesture a rendere l’esperienza ancora più degna, scorrendo sui bordi del touchpad sarà possibile alzare/abbassare luminosità e volume, andare avanti o riavvolgere la riproduzione, tutto fornendo un feedback differente dal normale, con una vibrazione molto piacevole al tatto, oppure si potrà premere un angolo per chiudere le finestre, accedere rapidamente al centro notifiche e altro ancora. Indubbiamente il touchpad di questo Huawei MateBook X Pro 2023 è stato perfettamente studiato per semplificare al massimo la vita dell’utente che si ritroverà a lavorarci quotidianamente, riuscendo alla perfezione a ridurre i tempi di svolgimento di determinate operazioni.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissime personalizzazioni software, come al solito abbiamo funzioni specifiche se utilizzato in combinata con uno smartphone Huawei. Degna di note è infine la Huawei Metaline Antenna, una antenna che a detta dell’azienda viene dal futuro, per la sua capacità di mantenere fluido il segnale fino a 270 metri di distanza dal router (compatibile con WiFi 6 tri-band e bluetooth 5.2). Non abbiamo avuto l’occasione di testarlo fino a tali distanza, ma possiamo assicurare ricevere alla perfezione il segnale anche ad una distanza maggiore del normale.

Huawei MateBook X Pro 2023 – conclusioni

In conclusione Huawei MateBook X Pro 2023 ci è piaciuto davvero tantissimo, è il validissimo rivale con Windows di un Apple MacBook, proprio per la sua capacità di essere estremamente user friendly, mantenendo dimensioni e peso contenuti, ma senza rinunciare ad un display touchscreen di ottima qualità, prestazioni eccellenti, ricarica rapida, autonomia superiore al normale e rumorosità ridotte. Il prezzo è elevato, 1999 euro sono abbastanza, ma vi possiamo assicurare valerne assolutamente la pena.

Le uniche negatività che ci sentiamo di segnalare riguardano l’assenza di una porta USB-A e di una webcam qualitativamente migliore, data la natura del prodotto avremmo potuto sperare in un qualcosa di meglio, ma sono comunque dettagli.