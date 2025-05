Recensione AVM FRITZ!Dect 440: controller smart con sensori di temperatura e umidità

AVM FRITZ!Dect 440 non è un semplice dispositivo sul quale visualizzare la temperatura e l’umidità presenti nell’ambiente, ma diventa un vero e proprio controller smart facilmente personalizzabile dall’utente, con possibilità di assegnare quattro differenti funzioni ai pulsanti fisici presenti sulla sua superficie. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

L’estetica di questo prodotto ricorda il FRITZ!Dect 302 di cui vi abbiamo parlato un paio di giorni fa, è realizzato interamente in plastica, di colorazione bianca con finitura opaca (che non trattiene le impronte, né si sporca facilmente), e presenta dimensioni tutt’altro che elevate: 69 x 69 x 18 millimetri, con un peso di 75 grammi. Ha base quadrata e spessore veramente ridotto, tale da poterlo posizionare praticamente ovunque si desideri, sia poggiato sulla superficie maggiore, che direttamente sul bordo del device.

I materiali utilizzati per la realizzazione, sebbene siano plastici, sono davvero di ottima qualità, sono resistenti ed affidabili, in fase di utilizzo non abbiamo udito scricchiolii di alcun tipo. Il design è minimale, ma con un look moderno che non sfigura in ogni ambiente, nella parte anteriore troviamo un piccolo display ePaper, non a colori né retroilluminato, sul quale si possono osservare il livello di connessione al router, la temperatura e la pressione misurate. Attorno allo stesso, con angoli smussati e uniformi, sono dislocati quattro pulsanti fisici personalizzabili e programmabili a piacimento; inferiormente, come anello di congiunzione tra i due posti in basso, è integrato un tasto fisico con cui effettuare il pairing ed anche spostarsi nella seconda unica schermata disponibile.

All’interno della confezione si trova tutto il necessario per il suo corretto funzionamento e posizionamento, che può avvenire sia su un piano di lavoro, che appeso direttamente a muro, sfruttando anche il supporto da parete magnetico.

Hardware e Specifiche

AVM FRITZ!Dect 440 si interfaccia direttamente con un modem/router di casa AVM, sfruttando lo standard radio DECT ULE, con portata fino a 40 metri all’interno degli edifici. E’ pensato per essere utilizzato all’interno, data l’assenza della certificazione di impermeabilità, oltre che un campo di utilizzo che oscilla tra 10 e 40 gradi centigradi.

Di base viene definito come telecomando smart con sensore di temperatura e umidità integrato, questo perchè, come anticipato del resto, presenta quattro pulsanti fisici tutti attorno al display, che permettono di controllare fino a 12 dispositivi FRITZ! (o gruppi di dispositivi), quali possono essere ad esempio la termovalvola, le prese smart, le lampadine e similari. Il display e-paper è di ottima qualità, ad elevato contrasto, è facilmente visibile in ogni condizione, tranne che ovviamente al buio data l’assenza di una retroilluminazione; le misurazioni di temperatura e umidità sono sufficientemente affidabili, con possibilità, premendo il tasto inferiore, di visualizzare anche un grafico dell’andamento delle ultime 24 ore (il prodotto può essere utilizzato come punto di riferimento per la termovalvola).

L’installazione è estremamente semplificata, basta inserire la password del modem/router AVM ed in pochi secondi si visualizzeranno tutte le informazioni desiderate. Il funzionamento è garantito tramite due pile AAA inserite direttamente al suo interno, l’autonomia è decisamente elevata, proprio data la tecnologia utilizzata per il display, poco energivora rispetto alle altre.

Conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Dect 440, ora chiamato FRITZ!Smart Control 440, è un buonissimo controller smart che permette di controllare senza difficoltà e problemi fisicamente i prodotti della serie FRITZ!Dect, con pairing rapidissimo con tutti i router/modem di AVM. La presenza di sensore di temperatura e di umidità ne innalza notevolmente il livello qualitativo, oltre che la versatilità, rendendolo la spalla perfetta per la termovalvola. Eccellenti i materiali di costruzione ed il design, il prezzo di vendita di listino di 75,49 euro, è perfettamente allineato con le aspettative.

VOTO: 9