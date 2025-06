Recensione Fujifilm GFX100RF: il medio formato portatile che cambia le regole

La Fujifilm GFX100RF rappresenta un punto di svolta per il mondo della fotografia medio formato. Presentata nel marzo 2025, questa fotocamera a ottica fissa si distingue per il suo sensore da 102 megapixel abbinato a un design compatto e portatile, ispirato alle classiche rangefinder. In questa recensione analizzeremo nel dettaglio ogni aspetto della GFX100RF: specifiche tecniche, prestazioni, qualità dell’immagine, ergonomia e impressioni d’uso sul campo.

Sensore e Processore: una coppia da record

Il cuore della GFX100RF è il sensore medio formato CMOS II HS da 102 megapixel, affiancato dal processore X-Processor 5, già utilizzato nei modelli top di gamma della serie X e GFX. Il sensore misura 43.8 × 32.9 mm, significativamente più grande di un full-frame, e consente una qualità d’immagine straordinaria, con una gamma dinamica estesa, un’eccellente gestione del rumore e una resa cromatica estremamente naturale.

Il sensore è retroilluminato e dotato di una struttura a pixel ottimizzata per una raccolta della luce più efficiente. Questo si traduce in file RAW estremamente dettagliati, capaci di sostenere pesanti lavorazioni in post-produzione senza degradazione visibile.

Obiettivo fisso 35mm f/4: prestazioni ottiche e limiti creativi

Uno degli elementi più caratterizzanti della GFX100RF è il suo obiettivo incorporato da 35mm f/4, equivalente a un 28mm su full-frame. Il progetto ottico è sofisticato: 10 elementi in 8 gruppi, con due lenti asferiche e un elemento Nano GI per la riduzione dei riflessi e delle aberrazioni cromatiche.

L’obiettivo è straordinariamente nitido, con una resa uniforme dal centro ai bordi già a tutta apertura. Il microcontrasto è eccellente, e l’effetto “pop” delle immagini è evidente, soprattutto nelle condizioni di luce naturale. Tuttavia, l’apertura massima di f/4 limita un po’ la possibilità di creare un vero bokeh pronunciato, specialmente nei ritratti.

Il campo visivo ampio rende questa fotocamera ideale per street photography, paesaggio e documentaristica, ma limita la versatilità in altri generi come ritratto stretto, sport o fauna.

Costruzione e design: essenzialità con stile

La GFX100RF adotta un design rangefinder-style, con mirino elettronico posto lateralmente e un corpo compatto che pesa circa 735g. La scocca è in lega di magnesio con una finitura superiore in alluminio lavorato da un singolo blocco: una scelta che conferisce eleganza e solidità.

Le dimensioni contenute e il peso relativamente ridotto rendono questa medio formato facilmente trasportabile: un aspetto rivoluzionario per una categoria solitamente ingombrante. L’impugnatura è comoda anche per mani grandi, anche se l’assenza di un grip pronunciato può risultare meno stabile con uso prolungato Il corpo è sigillato contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili.

Mirino e schermo: visione chiara e personalizzabile

Il mirino elettronico da 5,76 milioni di punti è nitidissimo, con una copertura del 100% e un ingrandimento di 0.84x. La fluidità è ottima anche in condizioni di luce scarsa. Il display posteriore è un touchscreen da 3,2 pollici ad alta risoluzione, orientabile in due direzioni (non completamente articolato). Questo compromesso è ideale per fotografia a livello vita o dal basso, ma meno efficace per i vlog o autoritratti.

Il menu è quello classico Fujifilm: intuitivo, ben organizzato e personalizzabile, con accesso rapido ai parametri principali. Il tutto è arricchito da una ghiera dedicata alla selezione dei rapporti di aspetto, una novità affascinante per chi ama sperimentare con composizioni diverse (1:1, 4:3, 65:24 e altri).

Qualità d’immagine: profondità e microdettaglio

La resa della GFX100RF è semplicemente superlativa. I file generati (RAW da 16 bit o JPEG di alta qualità) sono ricchi di microdettaglio, con una transizione tonale morbida e una gamma dinamica che supera abbondantemente i 14 stop.

I colori sono realistici ma vibranti, e le simulazioni pellicola di Fujifilm (20 profili inclusi) permettono di adattare la resa direttamente in camera, da Velvia/Vivid a Nostalgic Neg. o Classic Chrome. Il rumore è ben controllato fino a ISO 6400, con usabilità estesa fino a ISO 12.800 senza compromessi evidenti.

Autofocus e prestazioni: miglioramenti evidenti, ma non da sportiva

L’autofocus a rilevamento di fase copre quasi tutto il sensore ed è supportato da algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di volti, occhi, animali e veicoli. Rispetto ai modelli precedenti, il sistema è più veloce e preciso, ma resta meno reattivo rispetto a una mirrorless full-frame sportiva.

In condizioni di luce ottimale l’AF è rapido e sicuro, ma in scarsa illuminazione può cercare il fuoco con una certa esitazione. L’ottica fissa limita inoltre le possibilità di tracking in soggetti in rapido movimento. Il burst continuo arriva a 5 fps con buffer limitato, sufficiente per reportage, ma non ideale per azione intensa.

Video: capace, ma non la sua vocazione principale

Pur essendo una fotocamera orientata principalmente alla fotografia, la GFX100RF offre registrazione video in 4K/30p a 10 bit 4:2:2, con supporto per F-Log2 e output RAW via HDMI. La qualità dell’immagine è eccellente, con profondità di colore e gamma dinamica molto elevate. Tuttavia, l’assenza di stabilizzazione interna (IBIS) limita le riprese a mano libera, e la focale fissarende difficile variare le inquadrature senza muovere fisicamente la fotocamera.

Esperienza d’uso: pensata per il fotografo contemplativo

Utilizzare la GFX100RF è un’esperienza quasi meditativa. Il processo di composizione, la lentezza controllata dell’AF, la necessità di pensare a ogni scatto rendono questa fotocamera perfetta per chi ama rallentare e dedicarsi alla cura del dettaglio.

La scelta di un’ottica fissa può sembrare limitante, ma stimola una maggiore consapevolezza compositiva. Si cammina di più, si esplora, si osserva con maggiore attenzione. È una fotocamera che premia la pazienza e la riflessione.

Connettività, batteria e accessori

La fotocamera offre Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e porta HDMI, con possibilità di ricarica tramite Power Delivery. La batteria garantisce circa 400 scatti reali, ma può variare molto in base all’uso del mirino e del display.

Gli accessori compatibili includono filtri (l’obiettivo ha filettatura da 62mm), impugnature esterne e dispositivi di backup via USB. L’assenza di un mirino ottico o IBIS potrebbe spingere alcuni utenti a ricorrere a cavalletti o stabilizzatori esterni.

Conclusioni: un nuovo concetto di medio formato

La Fujifilm GFX100RF è una fotocamera rivoluzionaria nella sua semplicità. Coniuga la qualità d’immagine di un medio formato con la portabilità e la discrezione di una mirrorless compatta. Non è una macchina per tutti: chi cerca versatilità o reattività estrema dovrà orientarsi altrove.

Ma per chi desidera l’eccellenza ottica in un corpo elegante e leggero, per chi ama pensare ogni scatto e vive la fotografia come un’arte riflessiva, la GFX100RF è una compagna quasi perfetta. Fujifilm ha dimostrato ancora una volta che l’innovazione non è solo una questione di prestazioni, ma anche di esperienza d’uso e filosofia fotografica.