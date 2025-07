Recensione DJI Osmo 360: la fotocamera che ridefinisce le regole dell’imaging panoramico

Nel mondo della videografia immersiva, DJI ha appena alzato l’asticella con il lancio della DJI Osmo 360, una fotocamera che non si limita a seguire le tendenze del mercato, ma le ridefinisce. Con questo primo approccio alle riprese a 360 gradi, DJI porta la sua eredità di innovazione nel settore dei droni e delle action cam in un nuovo territorio, offrendo ai creatori di contenuti uno strumento compatto, potente e incredibilmente versatile. L’Osmo 360 non è solo una fotocamera: è una piattaforma creativa che consente di catturare il mondo da ogni angolazione, con una qualità visiva e sonora che sfida i limiti del possibile. Dalle riprese panoramiche in 8K alla modalità ultra-wide in 4K a 120fps, passando per funzioni intelligenti come il controllo vocale, la stabilizzazione avanzata e la compatibilità con l’ecosistema DJI, questo dispositivo è pensato per chi vuole raccontare storie in modo autentico, dinamico e coinvolgente.

Design compatto, costruzione robusta

L’Osmo 360 si distingue per un design minimalista e funzionale, pensato per adattarsi a qualsiasi scenario creativo. Con dimensioni di 61×36.3×81 mm e un peso di soli 183 grammi, è tra le fotocamere a 360° più leggere e compatte sul mercato. Questo lo rende ideale per l’uso in mobilità, su caschi, bastoni, supporti o semplicemente a mano. Il corpo macchina è certificato IP68, garantendo resistenza all’acqua fino a 10 metri di profondità, anche se DJI raccomanda cautela in ambienti con forte pressione idrica o liquidi corrosivi. Il touchscreen da 2 pollici con risoluzione 314×556 e luminosità di 800 cd/m² offre un’interfaccia intuitiva e ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il sistema di montaggio magnetico rapido e il foro filettato da 1/4″ assicurano compatibilità con gli accessori della serie Osmo Action e con attrezzature tradizionali.

Imaging a 360°: qualità senza precedenti

Il cuore dell’Osmo 360 è un sensore CMOS HDR quadrato da 1 pollice, progettato specificamente per la cattura panoramica. A differenza dei sensori rettangolari tradizionali, questo design consente di sfruttare il 25% in più di superficie utile, migliorando la resa termica, riducendo il consumo energetico e aumentando la qualità dell’immagine. I pixel da 2.4μm, il doppio rispetto allo standard di settore, permettono di catturare più luce, ridurre il rumore e ottenere una gamma dinamica di 13.5 stop, ideale per scene ad alto contrasto come albe, tramonti o ambienti notturni. L’apertura f/1.9 amplifica ulteriormente la luminosità, mentre il supporto al profilo colore D-Log M a 10 bit consente un color grading professionale.

L’Osmo 360 è la prima fotocamera a 360° in grado di registrare video nativi in 8K a 50fps, stabilendo un nuovo standard per la risoluzione video. In modalità panoramica, è possibile scegliere tra 8K, 6K e 4K con frame rate fino a 100fps, mentre la modalità SuperNight garantisce riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Vortex offre effetti dinamici con risoluzioni fino a 240fps, perfetti per sport e riprese d’azione. In modalità lente singola, si possono girare video in 5K, 4K e 2.7K, sia in formato 4:3 che 16:9, con frame rate fino a 120fps. La modalità Boost Video consente riprese ultra-wide con campo visivo di 170° in 4K a 120fps, simulando una prospettiva da action cam potenziata.

Autonomia e gestione energetica

La batteria integrata da 1950 mAh (7.5 Wh, 3.87 V) garantisce un’autonomia di 100 minuti in registrazione continua a 8K/30fps, un risultato eccezionale per una fotocamera di queste dimensioni. In modalità Endurance, disattivando funzioni secondarie e ottimizzando il consumo, si possono raggiungere 120 minuti, mentre con il Manico telescopico con batteria si arriva fino a 180 minuti. La ricarica è rapida: in soli 12 minuti si raggiunge il 50% di carica, grazie al supporto per PD e PPS. Il Battery Case multifunzionale consente di ricaricare fino a tre batterie e dispositivi esterni, include uno slot microSD e indicatori LED per lo stato di carica. DJI consiglia di scaricare e ricaricare completamente la batteria ogni tre mesi e di conservarla tra il 40% e il 65% se inutilizzata per lunghi periodi.

Audio professionale e controllo intelligente

La DJI Osmo 360 integra quattro microfoni con registrazione a 48 kHz e 16-bit in formato AAC, offrendo un audio cristallino anche in ambienti rumorosi. Il supporto al sistema OsmoAudio™ consente di collegare due microfoni wireless DJI senza ricevitore, registrando su tracce separate per voce e ambiente. È possibile attivare il backup audio del microfono interno e utilizzare auricolari wireless per registrare direttamente. Il controllo può avvenire tramite gesti, comandi vocali, touchscreen o pulsanti fisici, con la funzione SnapShot che permette di iniziare a registrare immediatamente anche a dispositivo spento.

Storage e connettività avanzata

L’Osmo 360 offre 128GB di memoria interna, di cui 105GB disponibili, e supporta microSD fino a 1TB. I modelli consigliati includono le Kingston CANVAS Go! Plus e le Lexar SILVER PLUS, tutte con certificazione U3 A2 V30. La connettività è garantita da Wi-Fi 6.0 e Bluetooth BLE 5.1, con frequenze multiple e potenza di trasmissione ottimizzata per ogni regione. Il trasferimento dei file può avvenire via app DJI Mimo o tramite cavo USB-C, con opzioni di editing rapido o avanzato per i video panoramici. Il supporto al file system exFAT garantisce compatibilità con file di grandi dimensioni, mentre i video sono salvati in formato OSV o MP4 (HEVC) e le foto in JPEG.

Esperienza d’uso e funzioni creative

L’interfaccia utente è fluida e ben progettata. Il touchscreen consente di passare tra modalità 360° e lente singola, regolare parametri come risoluzione, frame rate, ISO, esposizione e stabilizzazione. È possibile salvare preset personalizzati, attivare la modalità Pre-Rec o Loop Recording, e utilizzare strumenti come Editing Assistant, Timer Shooting, Grid, Voice Prompt e Lens Protection Mode. L’app DJI Mimo offre controllo remoto, anteprima live, editing e condivisione, mentre il supporto per accessori come il Selfie Stick invisibile e l’Adapter Mount amplia ulteriormente le possibilità creative.

Tra le funzioni più innovative troviamo il GyroFrame, che consente di regolare la composizione a 360° tramite il movimento del dispositivo, e il tracciamento intelligente, che permette di bloccare e seguire soggetti in movimento. La cucitura intelligente ad alta precisione tramite DJI Studio garantisce un’unione perfetta tra le immagini dei due sensori, mentre il plugin per Premiere semplifica il flusso di lavoro per i professionisti.

Modalità action cam e versatilità d’uso

L’Osmo 360 può essere utilizzata anche come action camera a obiettivo singolo, con video piatti in 5K/60fps e angolo ultra-wide di 155°, oppure in modalità Boost Video con 170° di campo visivo in 4K/120fps. Il passaggio tra obiettivo anteriore e posteriore è fluido e non interrompe la registrazione, ideale per vlog o riprese in movimento. Il Manico telescopico invisibile consente riprese in terza persona senza bisogno di editing, simulando l’effetto operatore che segue l’azione. È una funzione che restituisce una sensazione immersiva e dinamica, ideale per vlog di escursioni, sport estremi e contenuti outdoor.

La versatilità dell’Osmo 360 non si limita all’hardware. DJI ha costruito intorno a questa fotocamera un intero ecosistema di accessori pensato per espandere le possibilità creative: dai manici telescopici invisibili in fibra di carbonio ai kit per casco per riprese in terza persona, dai supporti da collo XL per moto ai morsetti rotanti per effetti Vortex. Il sistema magnetico a sgancio rapido consente cambi rapidi tra accessori, mentre il foro filettato da 1/4″ mantiene la compatibilità universale. L’ecosistema DJI include anche strumenti software avanzati come DJI Studio, una suite completa per l’editing professionale con supporto multipiattaforma e plugin per Adobe Premiere.

Chi acquista l’Osmo 360 può scegliere tra due configurazioni: Combo Standard a 479€, che include i componenti essenziali, oppure Combo Adventure a 629€, con accessori estesi come la batteria Extreme Plus, la custodia multifunzione, il manico telescopico invisibile da 1,2 m e il supporto per adattatore. È inoltre disponibile il piano di protezione DJI Care Refresh, che offre sostituzioni in caso di danni accidentali, garanzia estesa e supporto internazionale.

Conclusione: la rivoluzione a portata di mano

L’Osmo 360 è molto più di una fotocamera a 360 gradi: è uno strumento professionale che racchiude in sé il meglio dell’innovazione DJI, pensato per elevare la creatività e accompagnare i narratori visivi in ogni situazione. Con una qualità d’immagine sbalorditiva, un’autonomia impressionante, una gamma di funzionalità avanzate e un ecosistema di accessori in continua espansione, è la risposta perfetta per chi cerca uno sguardo completo sul mondo. DJI ha saputo combinare tecnologie avanzate, design ergonomico e intelligenza artificiale in un dispositivo che non solo cattura il momento, ma lo amplifica. Per chi racconta storie in movimento — che si tratti di viaggi, sport, avventure, reportage o cinema — l’Osmo 360 è una rivoluzione tascabile pronta a lasciare il segno.