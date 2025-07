Recensione POCO M7 Pro 5G: smartphone di fascia mMedia con display aMOLED e fotocamera con OIS

Il POCO M7 Pro 5G si inserisce con decisione nel segmento degli smartphone di fascia media, proponendo un mix equilibrato di prestazioni, design curato e tecnologie aggiornate, il tutto a un prezzo competitivo. Il dispositivo, lanciato nel 2023, punta a conquistare un pubblico variegato, dagli utenti che cercano un buon smartphone per il quotidiano agli appassionati di multimedialità e fotografia amatoriale. In questa recensione analizzeremo in dettaglio tutte le caratteristiche tecniche, le prestazioni e l’esperienza d’uso, con particolare attenzione al sistema operativo e alla fotocamera, senza tralasciare la durata della batteria e la qualità costruttiva.

Design e Ergonomia

Il POCO M7 Pro 5G presenta un design moderno e minimalista, con dimensioni di 162,4 mm di altezza, 75,7 mm di larghezza e 7,99 mm di spessore, mentre il peso si attesta sui 190 grammi, un valore ben bilanciato che consente una presa salda e confortevole senza risultare eccessivamente pesante durante l’uso prolungato. Il corpo del dispositivo è realizzato in materiale plastico di alta qualità con finiture lucide, che riflettono la luce in modo elegante. La scocca è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Power Black, Power Blue e Power Yellow, offrendo un tocco di personalità al dispositivo.

Il frontale è caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), che occupa circa il 92% della superficie frontale grazie a cornici molto sottili e a un foro centrale in alto per la fotocamera frontale. Questo tipo di display assicura neri profondi, colori vividi e un’ottima resa sotto la luce diretta grazie alla luminosità di picco di 2100 nit. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende lo scrolling e le animazioni particolarmente fluide, migliorando l’esperienza utente, soprattutto durante l’uso di app social o giochi.

Dal punto di vista ergonomico, il dispositivo risulta maneggevole, con una buona distribuzione del peso. I pulsanti fisici sono posti sul lato destro: il tasto di accensione funge anche da lettore di impronte digitali, integrato in modo preciso per sblocchi rapidi e sicuri, mentre il bilanciere del volume si trova leggermente sopra, facilmente raggiungibile con il pollice o l’indice. Non manca il jack audio da 3,5 mm, una caratteristica apprezzata da chi preferisce utilizzare cuffie cablate senza ricorrere ad adattatori. La porta di ricarica è USB Type-C, compatibile con la ricarica rapida a 45 W.

Specifiche e Hardware

Il cuore del POCO M7 Pro 5G è il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un SoC octa-core basato su un processo produttivo a 6 nm, che integra due core Cortex-A76 ad alte prestazioni fino a 2,75 GHz e sei core Cortex-A55 efficienti per ottimizzare i consumi energetici. Questo chip garantisce un ottimo bilanciamento tra potenza e autonomia, risultando sufficientemente performante per attività quotidiane come navigazione web, social, streaming e gaming casual.

Il dispositivo è disponibile in due configurazioni principali: una con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2, e un’altra con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La memoria è espandibile tramite microSD, con uno slot dedicato che permette di ampliare la capacità senza rinunciare alla doppia SIM. Questa configurazione permette un multitasking fluido, con rapide aperture di app e una buona gestione delle risorse anche con numerose applicazioni aperte contemporaneamente.

La connettività è completa, con supporto alle reti 5G dual SIM, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 e NFC per i pagamenti contactless. Il dispositivo dispone inoltre di un GPS accurato e di sensori quali accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità e bussola digitale.

Il display AMOLED, come anticipato, è tra i punti di forza del device. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il supporto a una gamma cromatica DCI-P3 più ampia rispetto agli LCD tradizionali offrono un’esperienza visiva superiore. Inoltre, la tecnologia di attenuazione PWM a 960 Hz riduce lo sfarfallio dello schermo, un vantaggio significativo per gli utenti sensibili alla luce o che usano lo smartphone per molte ore.

Fotocamera

Il comparto fotografico del POCO M7 Pro 5G si basa su una configurazione a doppio sensore posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel dotato di apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che è una caratteristica notevole in questa fascia di prezzo. La presenza dell’OIS aiuta a catturare foto più nitide e video più stabili, soprattutto in condizioni di scarsa luce o durante riprese in movimento.

La seconda fotocamera è un sensore da 2 megapixel dedicato alla profondità, che contribuisce a migliorare gli effetti bokeh e la resa nei ritratti, offrendo uno sfondo piacevolmente sfocato che mette in risalto il soggetto. La fotocamera frontale è un modulo da 20 megapixel, con apertura f/2.45, capace di catturare selfie dettagliati e ben illuminati.

Durante l’esperienza d’uso, il sensore principale si comporta molto bene sotto buona luce, restituendo immagini con colori vividi e dettagli precisi. La modalità automatica è rapida e intelligente, con un HDR efficace che aiuta a bilanciare le zone in ombra e quelle troppo illuminate. In condizioni di luce scarsa, la presenza dell’OIS e l’apertura ampia f/1.5 consentono di ottenere scatti più luminosi e meno mossi rispetto a molti concorrenti, anche se, naturalmente, la qualità non raggiunge quella degli smartphone di fascia alta.

La modalità notturna migliora ulteriormente la resa in ambienti bui, catturando più dettagli e riducendo il rumore digitale. La fotocamera frontale è performante per videochiamate e selfie, con una resa naturale e buona definizione, anche se manca la stabilizzazione ottica.

Per quanto riguarda la registrazione video, il POCO M7 Pro 5G supporta la ripresa in Full HD a 30 fps sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. La stabilizzazione elettronica aiuta a mantenere fluide le riprese, ma la qualità video resta nella media per la fascia di prezzo.

Sistema Operativo

Il POCO M7 Pro 5G arriva con Xiaomi HyperOS, la nuova interfaccia utente basata su Android 14. Questo sistema operativo si caratterizza per un’interfaccia pulita e personalizzabile, con numerose opzioni di ottimizzazione delle prestazioni e gestione della batteria. HyperOS integra anche funzionalità dedicate alla privacy e alla sicurezza, come il blocco delle app, la gestione avanzata delle autorizzazioni e una migliore gestione delle notifiche.

L’interfaccia è reattiva e fluida, grazie anche al display a 120 Hz, che rende l’interazione particolarmente gradevole. Le app di sistema sono aggiornate e integrate con servizi cloud di Xiaomi, come Mi Cloud per il backup dei dati e sincronizzazione tra dispositivi. È possibile inoltre personalizzare l’aspetto tramite temi, widget e modalità scura.

La versione di Android 14 porta con sé miglioramenti nella gestione della memoria, nel supporto alla privacy e all’accesso rapido alle funzionalità più usate, rendendo l’esperienza d’uso moderna e competitiva rispetto a molti altri dispositivi nella stessa fascia.

Batteria

Il POCO M7 Pro 5G monta una batteria da 5110 mAh, una capacità generosa che assicura un’ottima autonomia. In condizioni di utilizzo misto – che comprendono navigazione web, streaming video, social media e qualche sessione di gaming leggero – il dispositivo riesce a garantire tranquillamente una giornata intera, arrivando spesso a toccare anche un giorno e mezzo di autonomia.

La ricarica rapida a 45 W è un altro punto di forza, consentendo di ricaricare completamente la batteria in poco più di un’ora. Nella confezione è incluso un caricabatterie compatibile con questa potenza, evitando così di dover acquistare accessori aggiuntivi. La gestione energetica è ottimizzata dal sistema operativo HyperOS, che regola i consumi in modo intelligente, sospendendo le attività in background non necessarie.

Conclusioni

Il POCO M7 Pro 5G si rivela uno smartphone molto valido nel suo segmento, con un design moderno e una buona ergonomia, un hardware capace di gestire senza problemi le attività quotidiane e un display AMOLED di ottima qualità che migliora sensibilmente l’esperienza visiva. La fotocamera principale con stabilizzazione ottica offre scatti dettagliati e un buon comportamento in condizioni di scarsa luce, rendendolo una soluzione interessante anche per gli appassionati di fotografia casual.

Il sistema operativo HyperOS basato su Android 14 è fluido, personalizzabile e ricco di funzionalità, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla privacy. La batteria capiente e la ricarica rapida completano il quadro di un dispositivo ben bilanciato, adatto a chi vuole un prodotto moderno senza rinunciare a caratteristiche premium come il display AMOLED e l’OIS.