Recensione Ring Pan-Tilt Indoor Camera: videocamera interna inclinabile di qualità

Ring Pan-Tilt Indoor Camera è una videocamera interna, la prima in ordine di tempo per l’azienda, che permette di raggiungere una copertura orizzontale a 360 gradi ed una verticale a 169 gradi, il tutto ad un prezzo non troppo elevato, di listino a soli 79,99 euro. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

1 di 5

Il prodotto riprende il design della Stick Up Cam di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, è realizzata interamente in plastica, con colorazione a scelta tra bianco e nero, e materiali di buona qualità, che presentano una finitura opaca (non trattiene le impronte o la polvere) su quasi tutta la superficie (solo anteriormente si ha il classico inserto di colore nero, con finitura lucida, attorno al sensore).

La possiamo considerare come composta da due parti: la base rotante collegata con un perno (inclinabile) alla camera vera e propria, dove si trova il sensore fotografico. La prima cosa che balza all’occhio è il meccanismo di oscuramento per la privacy, è difatti completamente manuale, è necessario ruotare fisicamente questo inserto collegato superiormente, per impedire al sensore di riprendere la scena (non è possibile farlo da remoto o digitalmente).

Le sue dimensioni sono complessivamente allineate con gli standard, raggiungono difatti 6,02 x 6,02 centimetri di base, per un’altezza di 14,69 centimetri. Il montaggio è estremamente semplificato, all’interno della confezione è possibile trovare eventualmente il necessario per il montaggio a parete, ma è anche possibile posizionarla su un piano di lavoro orizzontale, senza particolari difficoltà, in quanto la parte inferiore è gommata ed aderisce perfettamente alla superficie. Da notare che può essere utilizzata solo ed esclusivamente all’interno.

Hardware e Specifiche

Il sensore della Ring Pan-Tilt Indoor Camera permette registrazione video, e di conseguenza streaming, a 1080p, con Live View e visione notturna a colori; quest’ultima è in parte limitata dall’assenza di un LED che possa effettivamente illuminare la scena, limitandosi ad estrapolare più colori possibili sfruttando l’illuminazione ambientale. E’ presente, al contrario, una eccellente visione notturna classica fino a circa 10 metri di distanza.

1 di 3

Nel complesso la resa è più che buona, se rapportata alla fascia di prezzo di posizionamento, i colori sono sufficientemente precisi, le immagini nitide e dettagliate, come anche la copertura della gamma cromatica. Il passaggio da visione notturna ea colori è rapido, senza rallentamenti di alcun tipo.

Ciò che rende il prodotto recensito di livello superiore, è chiaramente la possibilità di ruotare da remoto l’inquadratura di 143 gradi in diagonale, 115 gradi in orizzontale e 59 gradi in verticale, con intervallo di rotazione-inclinazione di 360 gradi di copertura orizzontale e 169 gradi verticale. Il controllo avviene tramite l’applicazione mobile dedicata, la rotazione è fluida, senza rallentamenti, mentre tale opzione estende il più possibile la versatilità del prodotto stesso, permettendone l’installazione praticamente ovunque si voglia o si desideri.

1 di 2

Sulla superficie è possibile trovare un sistema audio bidirezionale con cancellazione del rumore, qualitativamente nella media, le frequenze alte sono leggermente gracchianti, mentre il microfono restituisce una voce nitida e non metallica. La connessione alla rete avviene tramite WiFi b/g/n a soli 2,4GHz (non è compatibile con i 5GHz) ed una velocità di rete minima di 2MBps; da notare che il prodotto non integra una batteria, di conseguenza deve essere sempre collegato alla presa a muro per garantirne il funzionamento (incluso in confezione il cavo USB-A to USB-C lungo 3 metri).

Applicazione e Prestazioni

1 di 3

Il funzionamento viene controllato direttamente dall’applicazione mobile, compatibile sia con iOS che Android, il cui nome è Ring. Un software dotato di interfaccia estremamente semplificata, chiara e fruibile da tutti, nella cui pagina principale troviamo il riepilogo di tutti i dispositivi Ring associati all’account, toccandolo si accede direttamente al Live View, mentre toccando l’ingranaggio si aprono le impostazioni con una serie di opzioni personalizzabili. L’utente può collegarla alle modalità di Alarm, collegare un chime, oppure adoperarsi nei più classici settaggi di videocamere di questo tipo: impostazione dell’area di rilevazione del movimento, sensibilità della rilevazione, programmazione della rilevazione (scegliere in che periodo attivarla, o meno), nonché modificare altri parametri.

1 di 8

Una buona possibilità di personalizzazione che rende il dispositivo molto versatile ed adattabile alla maggior parte delle situazioni, data anche la presenza di una potente sirena, attivabile in automatico o manualmente dall’app) Le notifiche vengono ricevute rapidamente, è possibile impostare la visualizzazione anche di un anteprima nella notifica stessa (ma solo con abbonamento attivo). Di base l’utente non è obbligato a sottoscrivere un abbonamento, tuttavia in assenza dello stesso i filmati non vengono salvati sul cloud, si riceve solamente una notifica della rilevazione, senza la possibilità di vedere praticamente nulla (data comunque l’assenza di uno slot microSD per salvarli in locale). Per maggiori informazioni su cosa è possibile fare (o meno) con l’abbonamento, guardate quest’altra nostra recensione.

Conclusioni

1 di 6

In conclusione Ring Pan-Tilt Indoor Camera è sicuramente una videocamera da interno di assoluta qualità, un prodotto che ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi a tutti coloro che sono alla ricerca di un device da controllare da remoto, che permetta di coprire la più ampia area possibile di registrazione, potendosi adattare liberamente anche in varie angolazioni. I suoi punti deboli? forse l’assenza di uno slot microSD per il salvataggio locale, così da poter avere tutti i filmati salvati direttamente, senza doversi affidare all’abbonamento ed al cloud.

Il prezzo di vendita, pari a soli 79,99 euro, lo riteniamo più che adeguato per la tipologia di prodotto, sia in termini di versatilità di utilizzo, che per quanto riguarda la qualità della ripresa, comprensiva anche della sensibilità ed affidabilità nella ricezione delle notifiche e nella rilevazione dei movimenti.