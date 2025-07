Recensione Synology DS425+: NAS professionale con prestazioni avanzate e Sistema DSM 7.2

Il Synology DS425+ rappresenta una soluzione NAS avanzata pensata per professionisti, piccole e medie imprese, nonché per utenti domestici esigenti. Questo modello, lanciato nel 2025, appartiene alla gamma “Plus” di Synology e si distingue per un ottimo equilibrio tra prestazioni hardware, flessibilità software e un’integrazione efficace con l’ecosistema DiskStation Manager (DSM). In questa recensione approfondiremo ogni aspetto, dal design alle specifiche tecniche, dall’esperienza d’uso quotidiana alle prestazioni in scenari reali, fino al sistema operativo.

Design e costruzione

Il DS425+ sfoggia un design sobrio e compatto, perfetto per ambienti professionali o domestici. Le dimensioni sono contenute, pari a 166 mm di altezza, 199 mm di larghezza e 223 mm di profondità, mentre il peso è di circa 2,18 kg senza dischi. La scocca è realizzata in plastica rigida resistente, con una finitura nera opaca e linee squadrate che ne sottolineano la robustezza. Il dispositivo è dotato di quattro bay frontali per dischi da 3,5 o 2,5 pollici, che supportano la rimozione a caldo (hot-swap) e sono protetti da una cover rimovibile. Sul retro si trovano due ventole da 92 mm con controllo termico, che mantengono temperature operative ottimali garantendo un livello sonoro contenuto intorno a 21,6 dB(A), adatto anche a uffici e ambienti silenziosi.

Specifiche tecniche

Al centro del DS425+ c’è il processore Intel Celeron J4125, un quad-core con frequenza base di 2,0 GHz e modalità burst fino a 2,7 GHz, caratterizzato da un consumo energetico contenuto con un TDP di 10 watt. Questo SoC appartiene alla famiglia Gemini Lake Refresh ed è prodotto con tecnologia a 14 nm, integrando anche la GPU Intel UHD 600. La memoria RAM è di 2 GB DDR4 non-ECC, saldata sulla scheda madre, ma è presente uno slot SODIMM aggiuntivo che permette l’espansione fino a 6 GB complessivi.

Il comparto storage offre quattro alloggiamenti interni SATA, compatibili con dischi rigidi e SSD da 3,5 o 2,5 pollici. Sono inoltre disponibili due slot dedicati per SSD M.2 2280 NVMe, ideali per configurazioni di cache SSD o, con DSM 7.2, per creare storage pool basati esclusivamente su SSD. È importante sottolineare che l’utilizzo degli slot NVMe è limitato a modelli di SSD certificati da Synology, condizione da valutare in fase di acquisto. La capacità massima teorica di storage arriva fino a 80 TB usando dischi da 20 TB in ogni bay. Il NAS supporta numerosi livelli di RAID, tra cui RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Basic e SHR, permettendo un bilanciamento personalizzato tra prestazioni e ridondanza.

Per la connettività, il DS425+ offre una porta di rete Ethernet da 2.5 GbE, affiancata da una porta Gigabit e due porte USB 3.2 Gen 1 per periferiche esterne. L’alimentazione è fornita da un alimentatore esterno da 90 W.

Esperienza d’uso

L’installazione e la configurazione del DS425+ sono semplici e immediate. Al primo avvio, il sistema operativo DiskStation Manager (DSM) accompagna l’utente attraverso un setup guidato accessibile via browser, con un’interfaccia fluida e moderna. Il design dell’interfaccia utente è intuitivo anche per i meno esperti, pur offrendo strumenti avanzati per utenti professionali. La dashboard consente di monitorare in tempo reale le risorse di sistema come CPU, RAM, temperatura, stato dei volumi e delle ventole, fornendo un controllo completo sullo stato del NAS.

Il Package Center integrato permette di ampliare rapidamente le funzionalità del dispositivo, trasformandolo in un vero e proprio hub multifunzione. Il DS425+ può svolgere il ruolo di server di file, mail server, media server o ambiente centralizzato per backup. La gestione degli utenti e dei permessi è robusta, con supporto per LDAP, ACL e integrazione con Active Directory, rendendo il NAS adatto anche a contesti aziendali complessi.

Prestazioni in scenari reali

1 di 3

Nel test con una rete cablata da 2.5 GbE configurata in RAID 5, il DS425+ ha raggiunto velocità di trasferimento sequenziali molto elevate, intorno a 278 MB/s in lettura e 281 MB/s in scrittura. L’attivazione della cache SSD migliora sensibilmente le prestazioni con file di piccole dimensioni e carichi di lavoro su database leggeri, ottimizzando la reattività generale. L’efficienza nelle operazioni di backup è elevata, grazie all’integrazione con il pacchetto Active Backup for Business, che sfrutta funzionalità avanzate come la deduplicazione e gli snapshot Btrfs per ridurre lo spazio occupato e migliorare la sicurezza dei dati.

In ambito multimediale, il DS425+ è valido come server Plex o DLNA per lo streaming di contenuti, anche se la capacità di transcodifica in tempo reale fino a 4K è limitata dall’integrato grafico della CPU. La piattaforma di videosorveglianza Surveillance Station funziona senza problemi, supportando fino a 40 canali di telecamere con registrazione in H.265 a 1080p e offrendo 2 licenze gratuite per iniziare.

Sistema operativo DSM

1 di 7

Il cuore dell’esperienza Synology è il sistema operativo DiskStation Manager 7.2, basato su Linux e progettato per offrire una GUI moderna, reattiva e sicura. DSM si aggiorna regolarmente, con miglioramenti costanti nelle funzionalità e nella sicurezza. Tra le applicazioni di punta figurano Synology Drive, per la sincronizzazione di file, Synology Office, Moments per la gestione foto, Chat per la comunicazione interna, Calendar, Active Backup for Business e Virtual Machine Manager, che consente la creazione di macchine virtuali Linux o Windows, oppure istanze virtuali di DSM, con una licenza inclusa.

Le funzionalità avanzate comprendono la possibilità di gestire fino a 256 snapshot Btrfs per volume, replica remota dei dati, quote utente per controllare lo spazio, crittografia AES a 256 bit, certificati HTTPS, autenticazione a due fattori e firewall integrato. Inoltre, con Active Insight è possibile monitorare centralmente più dispositivi NAS tramite il cloud, ricevendo report e avvisi in tempo reale.

Scenari d’uso avanzati e suggerimenti di configurazione

1 di 2

Il DS425+ è particolarmente indicato per ambienti dove la gestione dati richiede elevata flessibilità e sicurezza, come studi tecnici, uffici di professionisti IT, piccoli team di creativi e microimprese. Un esempio avanzato di utilizzo è la configurazione di un ambiente di backup centralizzato con Active Backup for Business, che consente di proteggere dati da più PC, server fisici e macchine virtuali in modo efficiente grazie alla deduplicazione.

Per chi lavora con database o file server, la combinazione del Synology DS425+5 con una cache SSD M.2 NVMe migliora notevolmente la reattività, soprattutto con carichi di lavoro caratterizzati da molti accessi casuali. In ambito multimediale, il DS425+ può essere configurato come server Plex per lo streaming locale, anche se la transcodifica è consigliabile solo per file non troppo pesanti o per dispositivi client compatibili con il formato nativo.

Un’ulteriore configurazione suggerita è l’integrazione con Active Directory, che semplifica la gestione degli accessi in contesti aziendali. Infine, sfruttare la funzione snapshot Btrfs permette di proteggere i dati da cancellazioni accidentali o ransomware, soprattutto in configurazioni di file sharing collaborativo.

Considerazioni finali

Il Synology DS425+ è un NAS che si colloca in una fascia di mercato destinata a utenti che necessitano di prestazioni elevate e versatilità. Il processore Intel Celeron J4125 è sufficientemente potente per garantire fluidità in molteplici scenari, dalla condivisione file ai backup avanzati, fino a compiti di virtualizzazione leggera. L’espandibilità della RAM e il supporto per cache SSD offrono margini di miglioramento per chi ha esigenze più complesse.

Tuttavia, alcune limitazioni vanno tenute presenti: la RAM saldata limita la memoria massima espandibile a 6 GB, gli SSD NVMe devono essere certificati da Synology, e l’assenza di link aggregation può rappresentare un limite in ambienti ad altissima richiesta di banda. Nonostante ciò, il DS425+ si presenta come una soluzione affidabile, silenziosa e con un sistema operativo tra i più completi attualmente disponibili sul mercato.

In definitiva, il DS425+ è una scelta eccellente per piccoli uffici, professionisti IT e creativi che vogliono un NAS performante, versatile e facile da gestire.